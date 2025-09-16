Exclusiv „Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko

Soprana Anna Netrebko nu va participa la concertul organizat de Academia de Muzică din Cluj și nici nu va primit titlul de Doctor Honoris Causa, așa cum instituția anunțase. Artista e pe prima pagină a ziarelor din Marea Britanie din cauza protestelor vis-a-vis de relația sa cu Vladimir Putin.

Rectorul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Vasile Jucan, anunța, la începutul anului, mai multe evenimente speciale cu ocazia mutării în noul sediul al instituției, unul dintre cele mai moderne campusuri de muzică din România.

Printre acestea, în 6 octombrie, Academia, în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Transilvania, urma să organizeze un eveniment artistic la care va participa solista Anna Netrebko.

„Va fi în colaborare cu Orchestra Filarmonicii Transilvania, dirijori Lawrence Foster și Cristian Mandeal, soliști Anna Netrebko, Ștefan Pop, George Petean și ala heritage. Tot cu acest prilej, sopranei Anna Netrebko i se va conferi titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca”, a detaliat rectorul.

Senatul Academiei propunea, în 8 aprilie 2025, „acordarea titlului de Doctor Honoris causa al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (ANMGD) sopranei de renume internațional Anna Netrebko”.

Numele Annei Netrebko este zilele acestea pe primele pagini ale ziarelor din Marea Britanie, din cauza prostestelor vis-à-vis de apariția ei pe scena Royal Ballet and Opera din Londra.

„Protestatarii au vizat Royal Opera House din cauza spectacolului susținut de „diva lui Putin”” – este titlul unui articol publicat, vinerea trecută, în The Guardian.

Zeci de protestatari s-au adunat în fața Royal Opera House din Londra pentru a demonstra împotriva unei celebre cântărețe de operă ruse, poreclită „diva lui Putin”, care a cântat în seara de deschidere a spectacolului Tosca, arată publicația britanică.

„Anna Netrebko, în vârstă de 53 de ani, una dintre cele mai cunoscute soprane din lume, apreciată la marile teatre de operă internaționale, a negat că ar fi o aliată a liderului rus. Ea a fost marginalizată de cele mai importante instituții de operă în lunile de după invazia Rusiei în Ucraina, din februarie 2022, deși a emis atunci o declarație prin care a condamnat fără echivoc războiul”, arată sursa citată.

Netrebko nu a mai cântat în Rusia din 2022, dar a primit titlul de „Artist al Poporului” în 2008 din partea lui Vladimir Putin.

Controversele au reapărut însă și din cauza trecutului sopranei. În 2014, Netrebko a făcut o donație pentru Opera din Donețk, după ce Rusia a ocupat orașul, și a fost fotografiată ținând steagul separatiștilor din „Novorossia”, alături de un politician ucrainean pro-Kremlin. Ulterior, ea a declarat că nu a înțeles ce semnifica acel steag.

Rectorul Academiei: „Am renunțat din motive politice, din păcate”

„Anna Netrebko nu va veni la concert, din motive pe care nici nu le pot spune acum, motive politice, probabil este contextul politic. Concertul va rămâne, dar fără dânsa. Va fi tot un concert de arii, dar fără Anna Netrebko, din păcate”, a explicat pentru „Adevărul” rectorul.

În plus, nici ceremonia de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa nu va avea loc, deoarece propunerea Senatului Academiei nu a fost votat. „Am primit tot felul de propuneri și ideea a fost să amânăm momentul. Nu l-am anulat, îl amânăm un pic.”

Proteste în Londra

Prezența Annei Netrebko pe scenă din Londra a fost numită „o rușine”, vineri, deși soprana a condamnat invazia Rusiei în Ucraina

Zeci de protestatari s-au adunat în fața Royal Opera House din Londra pentru a demonstra împotriva unei celebre cântărețe de operă ruse, poreclită „diva lui Putin”, care a cântat în seara de deschidere a spectacolului Tosca.

Aproximativ 50 de protestatari s-au strâns în fața teatrului londonez, printre ei Natalia Filatova, 48 de ani, înfășurată în drapelul Ucrainei.

„Trăiesc în Londra de 21 de ani. Obișnuiam să iubesc Royal Opera House și tot ce făceau ei, dar această decizie este o rușine. Sunt atâția mari cântăreți de operă, nu era nevoie să fie ea. Cred că imaginea Operei Regale a fost grav afectată. Nu înțeleg cum poate fi numit teatru regal când această țară sprijină Ucraina încă din prima zi a războiului”, a declarat ea pentru The Guardian.

O altă protestatară, Oleksandra Vietrova, 43 de ani, a purtat o pancartă pe care scria: „În spatele cortinei, sânge și tancuri”. „Din păcate, comunicarea civilizată nu a adus niciun rezultat, de aceea am venit aici”, a spus ea.

Manifestația s-a încheiat cu un moment dedicat Ucrainei: participanții au aprins lumânări galbene și au intonat imnul național „Șce ne vmerla Ukraïny”. Luna trecută, peste 50 de scriitori și artiști ucraineni, un grup multipartid de parlamentari britanici și fosta prim-ministră a Noii Zeelande, Helen Clark, au cerut Royal Ballet and Opera (RBO) să renunțe la Netrebko în noul sezon londonez, numind-o „un simbol de lungă durată al propagandei culturale pentru un regim responsabil de crime de război”.

Ce a răspuns instituția de cultură britanică

Într-o scrisoare, semnatarii au spus că RBO se confruntă cu „o alegere definitorie: între statut și responsabilitate, între profit și valori, între tăcere și conștiință”. „Vă îndemnăm să rămâneți, așa cum ați făcut constant, de partea etică a artei – și a istoriei”, au adăugat ei.

RBO a răspuns că, fiind „casa cântăreților”, are datoria de a prezenta cei mai mari interpreți, subliniind că Netrebko a condamnat invazia. Alte teatre importante de operă din Europa au invitat-o în ultimii doi ani. Managerul ei general, Miguel Esteban, a afirmat că artista „nu a arătat niciodată sprijin pentru separatiștii ruși” și că a condamnat războiul în trei declarații publice pe rețelele sociale și două interviuri. „Nu s-a mai întors în Rusia de la începutul invaziei la scară largă”, a adăugat el.

„Recunosc și regret că unele dintre acțiunile sau declarațiile mele din trecut ar fi putut fi interpretate greșit. L-am întâlnit pe Putin de câteva ori, dar nu am avut niciodată o relație apropiată cu el”, a spus artista.

La începutul lunii, RBO a retras producția Tosca de la Opera din Tel Aviv, după ce aproape 200 de membri au semnat o scrisoare deschisă criticând poziția organizației cu privire la conflictul din Gaza.