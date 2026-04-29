Decizia Inspecției Judiciare după dezvăluirile judecătorului care a apărut în documentarul Recorder. Laurențiu Beșu: „E mai important să fie liniște!”

Inspecția Judiciară îl acuză pe procurorul Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder „Justiție capturată”, că ar fi încălcat legea și a început acțiunea disciplinară împotriva lui.

Fostul judecător Laurențiu Beșu, în prezent procuror, a fost găsit vinovat de Inspecția Judiciară, după declarațiile făcute public în cadrul materialului video, considerate o încălcare a regulilor privind secretul deliberării.

Inspecția Judiciară a admis sesizarea depusă de Liana Arsene, șefa Curții de Apel București, o apropiată a Liei Savonea, care îl acuza de încălcarea secretului deliberării.

Procurorul Beșu a publicat pe Facebook și un fragment din decizia Inspecției Judiciare: “… cele relatate de reporter și cele declarate de domnul Besu fac corp comun si nu pot fi privite în mod individual…”.

El a făcut următorul comentariu: ”Concluzia e ca magistrații răspund pentru faptele altora. Și ce e mai important e să fie liniște!”

Printre afirmațiile analizate se numără și declarația făcută în documentarul Recorder: „Evident, după încetarea delegării, nu am mai funcționat ca judecător la Curtea de Apel București și un alt judecător, care era de permanență în ziua în care trebuia să se soluționeze divergența, a intrat în complet, care a avut aceeași opinie, divergența a dispărut și cauza a fost soluționată, cum se poate constata pe portalul instanțelor de judecată. S-a adoptat o anumită soluție, care conduce la reluarea camerei preliminare. Un singur judecător să judece camera preliminară la Curtea de Apel București, să reia toată procedura. Primul efect este că se prelungește durata de soluționare. Prelungind durata de soluționare, te apropii mai mult de termenul de prescripție, în mod evident”.

Inspecția Judiciară a analizat și modul în care a fost realizat materialul jurnalistic, subliniind că declarațiile magistratului nu pot fi separate de intervențiile reporterilor.

Ionel Laurențiu Beșu a lansat acuzații grave documentarul publicat de Recorder, în care denunță lipsa de independență a magistraților și un mecanism de amânare a dosarelor cu miză până după termenul de prescripție.

Documentarul Recorder

Documentarul jurnaliștilor Recorder descrie o posibilă înțelegere între puterea politică și reprezentanți de la vârful justiției. Primii ar asigura avantaje legislative, inclusiv pensiile speciale, iar magistrații ar oferi protecție prin diverse soluții juridice, este concluzia materialului.

Ancheta susține această ipoteză prin date statistice care arată o creștere a numărului de achitări și infirmări de sentințe definitive. Materialul include mărturii ale unor foști și actuali oficiali din managementul sistemului judiciar, precum și declarații ale unor magistrați activi, sub protecția anonimatului. Ideea centrală a investigației este că, deși cadrul legislativ pare corect, acesta a suferit distorsiuni sistematice prin modul de aplicare.

În urma publicării materialului, mai mulți magistrați au semnat o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, aceștia afirmând că „adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”. Printre ei se numără și fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi.