De ce rămân militarii români cu bătrânele AKM-uri

Construirea unei noi fabrici de armament de infanterie modern la standarde NATO a rămas de trei ani la stadiul de memorandum, nefiind înființată nici măcar firma care ar urma să opereze noile capacități de producție

Cu războiul la ușă, ca armament de infanterie, cu excepția operatorilor de Forțe Speciale, militarii români sunt dotați tot cu pistoalele mitralieră care au la bază vechile AK-47, concepute imediat după cel de-Al Doilea Război Mondial. Și asta în pofida faptului că în urmă cu aproximativ trei ani, la sediul Ministerului Economiei, în cadrul unei ceremonii speciale, a fost semnat un memorandum de înțelegere între Beretta Holding și Compania Națională Romarm SA. Conform documentului, cele două entități urmau să înființeze o nouă firmă care să opereze o fabrică în care urmau să fie fabricate arme moderne la standarde NATO, numai că proiectul s-a blocat la stadiul de memorandum.

Analistul militar Aurel Cazacu a explicat pentru „Adevărul” de ce nu s-a concretizat proiectul în urma căruia militarii români ar fi primit arme de asalt ARX 160. „O astfel de fabrică trebuia să funcționeze de câțiva ani pentru că înțelegerea a fost realizată în 2019 și în principiu trebuia pusă în practică în câteva luni. Partenerul străin venea cu transferul tehnologic, cu o investiție de 6,5 milioane de euro, dar și cu sute de locuri de muncă. În prima fază s-a tatonat cu platforma Cugir, dar acolo au apărut probleme, între altlele, atunci când vorbim de piesele de plastic pe care le au în componență armele moderne. Greutatea contează la noile arme de asalt, dar la Cugir se produc arme după vechiul stil cu pat de lemn și nu s-a dorit o schimbare ca să nu se pună problema concedierii tâmplarilor. Apoi, s-a dorit ca fabrica să funcționeze într-o hală din incinta Uzinei Mecanice Plopeni, din județul Prahova. Aici au fost alte probleme. S-a ajuns la concluzia că spațiile trebuie renovate, dar mai ales că respectiva uzină nu are muncitori calificați. În fine, după alte tratative, s-a identificat un alt amplasament pentru fabrică, în Șimian, județul Mehedinți, dar lucrurile s-au oprit aici”, a explicat analistul.

Batem pasul pe loc

Aurel Cazacu e explicat și de ce s-a blocat acest proiect. „În primul rând avem probleme mari de organizare la Romarm. Este ceva ce nu funcționează acolo. În plus, s-ar putea să fie și niște interese malefice pe undeva în legătură cu acest contract și poate că ar fi bine ca problema să se dezbată și tranșeze chiar și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Apoi, pe de altă parte, nu au fost comenzi ferme pentru aceste arme de asalt moderne. Orice firmă care face o investiție vrea să știe că aceasta este amortizată. Cert este că am rămas la stadiul de memorandum și nici măcar nu s-a înființat o firmă între cele două entități. Drept urmare, riscăm să plece și Beretta din România așa cum au plecat și austriecii de la Glock. Mai grav este că militarii români rămân cu armele alea cu tehnologie care mai are puțin și face 100 de ani. Arme la care te trezești cu țeava roșie dacă tragi trei încărcătoare, arme pe care la o adică nu te cam poți baza. La Cugir s-a încercat conceperea unei arme moderne, calibrul 5,56 mm, care să respecte standardele NATO, s-a reușit în mare ceva, dar ne întoarcem la problema greutății și a pieselor din plastic. Noi și încărcătoarele le avem metalice, când la tot armamentul NATO acestea sunt tot din plastic. Oricum, această nouă armă de la Cugir nu a fost îndelung testată, iar MApN nu pare decis că ar fi soluția pentru înzestrarea militarilor români”, a precizat analistul militar.

Ce am putea avea și ce avem

Armele de asalt din seria ARX sunt unele ambidextre care pot fi folosite cu foarte mare uşurinţă atât de dreptaci, cât şi de stângaci. Arma se modifică dintr-o variantă în alta în câteva secunde. Multe piese ale armei, care a fost proiectată la cererea armatei italiene în cadrul programului Soldato Futuro (soldatul viitorului), sunt fabricate din polimeri, fapt care scade serios greutatea totală. Atât producătorul, cât şi militarii italieni au testat arma în diverse condiţii de mediu (umiditate, gheaţă, ploaie torenţială, apă sărată, nisip, praf şi noroi), dar și în teatre de operații.

Comparativ cu bătrânul AKM, ARX este mai uşor cu aproape o jumătate de kilogram. În plus, cu 700 de lovituri pe minut, arma produsă de Beretta are o cadenţă de tragere (teoretică) mai mare cu o sută de lovituri. Mai mult, arma concepută de italieni are şi o rază efectivă de tragere mai mare.

Deocamdată, militarii români pot numai să viseze la o astfel de armă pentru că rămân, în marea lor majoritate, tot la pistoale mitralieră derivate din bătrânul AK-47. Este vorba de arma de asalt PA md. 86 calibru 5.45×39mm utilizată de militarii români și în teatrele de operații, dar și de mai bătrânul PM md. 1963 calibru 7.62×39mm. Singurii privilegiați sunt militarii din Forțele pentru Operații Speciale care sunt dotați, la alegere, cu arme Heckler & Koch G36, SIG 551 LB, Steyr AUG sau M4A1 de proveniență germană, elvețiană, austriacă sau americană.