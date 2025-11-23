Revenire emoționantă pe teren, după suspendarea pentru dopaj. Paul Pogba: „Nu mi-am imaginat că voi trăi așa ceva”

Paul Pogba a povestit că revenirea lui pe teren pentru Monaco a fost un moment plin de emoție, în care a simțit mai ales ușurare și recunoștință.

Mijlocașul francez a jucat din nou după o pauză de peste doi ani, cauzată de suspendarea primită pentru dopaj.

Ajuns la echipa din Ligue 1 fără contract, în iunie, fostul fotbalist al lui Juventus și Manchester United nu mai evoluase într-un meci oficial din septembrie 2023.

În februarie 2024, Pogba fusese suspendat patru ani după un test pozitiv la DHEA, o substanță interzisă care mărește nivelul de testosteron, însă sancțiunea i-a fost redusă la 18 luni după apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

„Știam că nu am greșit cu nimic. Nu a fost vina mea!”

Acum în vârstă de 32 de ani, Pogba era aproape de a reveni luna trecută, dar o accidentare la glezna dreaptă l-a întârziat. A reintrat, în cele din urmă, în minutul 85 al partidei cu Rennes, pierdută de Monaco cu 1-4 pe Roazhon Park, iar publicul l-a primit cu aplauze puternice.

„Să văd cum publicul se ridică și mă aplaudă, nu mi-am imaginat niciodată că voi trăi așa ceva. Sunt ușurat că pot juca din nou fotbal, lucrul pe care îl iubesc cel mai mult pe lume.

Dar mai am de muncit ca să revin la forma maximă și să pot juca 90 de minute... Dacă nu evoluez bine la Monaco, pot să uit de naționala Franței. Am încredere în mine și în calitățile mele, iar din moment ce știam că nu am greșit cu nimic și nu a fost vina mea, nu mi-am pierdut niciodată speranța!”, a declarat Pogba, după meci.

Monaco joacă miercuri în Champions League împotriva lui Pafos, iar sâmbătă are meci acasă cu Paris Saint-Germain în campionat.