PSD respinge planul Guvernului privind vânzarea unor companii de stat: „Un act de sfidare la adresa românilor, un atentat la siguranța națională”

PSD a transmis joi că se opune demersurilor inițiate de premierul Ilie Bolojan și vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor „companii de stat profitabile”, considerate strategice pentru economia și securitatea națională.

Formațiunea susține că inițiativa guvernamentală reprezintă „un act de sfidare la adresa românilor”, potrivit unui comunicat transmis de partid.

Social-democrații acuză lipsa consultării în interiorul coaliției și afirmă că reprezentanții lor din Guvern s-au opus explicit demersului.

„PSD se opune demersurilor asumate de prim-ministrul Bolojan și de vicepremierul Oana Gheorghiu privind vânzarea unor companii de stat profitabile, care au rol major în ansamblul de securitate al țării. Inițierea unui astfel de demers de la cel mai înalt nivel guvernamental reprezintă un act de sfidare la adresa românilor! PSD nu a fost consultat pe tema vânzării unor pachete de acțiuni din companiile strategice. Nu a existat nicio discuție în Coaliție pe acest subiect, iar reprezentanții PSD din Guvern s-au opus explicit inițiativei prim-ministrului și viceprim-ministrului. Scoaterea la vânzare a celor mai profitabile companii de stat, în plină criză energetică și financiară, reprezintă un atentat la siguranța națională a statului român. Este cu atât mai grav cu cât tendința generală la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene este de naționalizare sau de răscumpărare a activelor unor companii de stat, pentru a-și consolida securitatea energetică și economică”, se arată în comunicatul, citat de Agerpres.

Partidul mai afirmă că justificarea acestor măsuri prin Planul Național de Redresare și Reziliență reprezintă „o formă de dezinformare publică”.

„Nu există vreo obligație a României de a vinde, în plină criză energetică și financiară, companii precum Romgaz, Salrom, Romarm, CEC Bank, Portul Constanța sau Compania de Aeroporturi București. Singura companie la care se face referire este Hidroelectrica, pentru care România s-a angajat, la momentul redactării PNRR, să listeze la bursă un pachet de 15%, nu 20%, cum propune vicepremierul Oana Gheorghiu. Chiar și în acest caz, având în vedere conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, care pun o presiune uriașă asupra securității energetice a României, premierul, vicepremierul și ministrul Fondurilor Europene ar fi trebuit să fi renegociat jalonul respectiv (122), nu să scoată la vânzare cea mai profitabilă companie din sistemul energetic național”, mai precizează social-democrații.

PSD subliniază că susține restructurarea companiilor de stat, însă respinge categoric vânzarea acestora, în special a celor cu profit și rol strategic în economie.

„PSD menționează că susține nevoia de restructurare a unor companii de stat, dar se opune categoric vânzării lor, mai ales în situația în care acestea realizează profituri consistente și au un rol strategic pentru economia națională”, se mai arată în comunicat.

Oana Gheorghiu a prezentat joi primele 22 de companii de stat pe care Guvernul le consideră „găuri negre” ale economiei, societăți care au acumulat datorii de miliarde și posibila listare la bursă a acestora.