Video Cristina Chiriac, audiată la Ministerul Justiției pentru șefia Parchetului General: „Experiența mea nu reprezintă un minus, ci un câștig”

Ministerul Justiției a început marți, 7 aprilie, audierile pentru numirea șefilor marilor parchete, într-o procedură în care cei trei candidați propuși au primit anterior aviz negativ din partea Secției pentru Procurori a CSM.

Șefa DNA Iași, Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, a fost prima audiată. În timpul audierii, Chiriac a declarat că experiența sa nu reprezintă un minus, ci un câștig, răspunzând criticilor referitoare la presupusa lipsă de experiență necesară pentru a conduce Parchetul General.

„Experiența mea nu reprezintă un minus, ci un câștig”, spune Chiriac.

Candidatul a precizat că se vor implementa ghiduri și strategii anticorupție la nivelul Ministerului Public și a subliniat rolul Procurorului General în coordonarea parchetelor nespecializate, menționând că coordonarea cu parchetele specializate se va face strict în limitele legii.

În continuare, Ministerul Justiției va audia și:

Marinela Mincă, șefa secției judiciare a DNA, propusă pentru funcția de adjunct al DNA, de la ora 11.00

Gill-Julien Grigore Iacobici, propus pentru funcția de adjunct al DIICOT, de la ora 13.00

Ministerul Justiției efectuează aceste audieri ca parte a procedurii finale de numire a șefilor marilor parchete, sub supravegherea ministrului Radu Marinescu.