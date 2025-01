Coșmarul unui român stabilit în Los Angeles, în fața incendiilor apocaliptice: „Am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc”

Un român stabilit în Los Angeles, care a primit, joi, ordin de evacuare din calea incendiilor devastatoare care au afectat regiunea, a lăsat în urmă tot ce a acumulat în America și a plecat din calea flăcărilor doar cu ce a venit pe „Tărâmul Făgăduinței”.

Cristian Tudor, un român care a ajuns în America în urmă cu 12 ani, a povestit joi, la Antena 3 CNN, cum s-a refugiat din calea incendiilor apocaliptice care au devastat comitatul Los Angeles.

„Cel mai mare foc din istoria Californiei, am simțit fumul toată ziua și i-am dat importanță dar am crezut că nu o să ajungă chiar până la mine. La ora șase și jumătate, am ieșit pe balcon și am văzut cerul portocaliu. M-am urcat pe bloc și am văzut că aproape de blocul învecinat era o ditamai vâlvătaia de foc”, a relatat bărbatul.

Românul a povestit că el și vecinii săi a primit ordin de evacuare și că au fost informați să nu lase mașinile pe stradă:

„Au fost în jur de 700 de mașini avariate de pompieri. Eu am luat mașina, am avut strictul necesar, exact cum am venit în America, cu două bagaje și un rucsac, același lucru îl am și acum în mașină”.

Bărbatul se află acum la 48 de kilometri de locuința sa, despre care știe că nu a fost afectată.

Amintim că incendiile uriaşe din jurul oraşului californian Los Angeles au distrus casele mai multor celebrităţi, printre care Billy Crystal, Mandy Moore şi Paris Hilton, potrivit AP.

Peste 1.000 de clădiri majoritatea locuinţe, au fost distruse, iar peste 130.000 de persoane au primit ordine de evacuare.

Incendiul din Palisades a distrus ranchul istoric care a aparţinut legendarului Will Rogers de la Hollywood.