Consilier local USR, acuzat că a agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva. „Trebuia să sun din start la poliție să vină să-i amendeze”

Consilierul local din Florești Daniel Meze s-a ales cu dosar penal pentru că a agresat mai mulți elevi într-un hotel din Deva.

Un consilier local din comuna Florești, județul Cluj, s-a ales cu dosar penal, după ce a agresat mai mulți elevi, într-un hotel din Deva.

Daniel-Aron Meze, care este consilier local USR, este autor al unor cărți de dezvoltare personală și venise la Deva pentru a participa la Târgul Hunedorean al Cărții, potrivit presei locale.

În hotelul în care consilierul era cazat se mai aflau și alți elevi din județul Bistrița, aflați într-o excursie în județul Hunedoara.

Se pare că acesta s-a arătat deranjat de gălăgia elevilor și i-ar fi agresat.

Diriginta elevilor a fost alertată de zgomotele puternice, iar când şi-a dat seama că aceştia sunt agresaţi fizic, a sunat imediat la serviciul unic de urgenţă 112.

„În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Deva au fost sesizați prin SNUAU 112 de către o angajată a unui hotel din municipiu, care a reclamat faptul că un grup de elevi cazați în unitate a fost agresat fizic de un bărbat cazat, de asemenea, în incinta hotelului.

La fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară și dirigintă a unui grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniți din municipiul Bistrița într-o excursie școlară. Aceasta a relatat că, în jurul orei 00:35, în timp ce minorii se aflau în camera lor, au fost agresați fizic de un bărbat de 42 de ani, din județul Cluj, cazat în același hotel, care ar fi fost deranjat de zgomotul produs de elevi”, a informat IPJ Huneodara.

Polițiștii din Deva au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de lovirea sau alte violențe, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incidentul.

Vineri, consilierul a scris un mesaj pe Facebook despre evenimentul în care a fost implicat, numindu-l un incident regretabil.

”Nu trebuia să merg eu la copii să le spun să nu mai facă gălăgie, nu trebuia să merg a doua oară și să îi cert în camera lor. Trebuia să sun din start la poliție să vină să-i amendeze. Nu am dorit să le fac rău, să vină poliția și să primească o amendă. Dar iată că acum eu sunt cel care are de suferit în urma incidentului. Toată presa plătită din bani publici de către primarul Pivariu din Florești mă toacă mărunt. Au găsit un motiv sau mai bine spus le-am dat eu un motiv să mă denigreze. În urma celor întâmplate am depus la Poliția Deva 4 plângeri”, a scris, printre altele, consilierul.