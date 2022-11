Consilier județean PSD, solidar cu bătăușul dat afară de la Prefectura Vrancea: „Je suis Răducanu”

Politicianul PSD este același care a spus în 2021 despre primarul Sectorului I, Clotilde Armand , că „în Franţa era răpită şi violată zile în şir“, pentru care a fost pedepsit de Consiliul Discriminării și a fost acționat în instanță de primăriță.

Ioan Micu, consilier județean PSD Vrancea, nu se dezminte în declarațiile sale publice. După episodul violent de sâmbătă seara dintre cei doi politicieni din Vrancea, Cătălin Răducanu, șeful Cabinetului Prefectului, care l-a snopit în fostul deputat PSD Dragoș Bîrlădeanu, alesul județean i-a luat partea omului prefectului.

Într-o postare pe Facebook intitulată "Je suis Răducanu Cătălin", consilierul județean PSD spune că nu e corect ca Răducanu să fie judecat pentru un gest făcut la beție, ca răspuns la o provocare.

„Je suis Raducanu Cătălin!

Scriu acest text nu în susținerea gestului reprobabil pe care Cătălin l-a făcut la ora 5 dimineață după multe grade de alcool consumate, ci pentru ca îl cunosc pe Cătălin Raducanu omul, colegul de partid și da prietenul meu, sunt convins că-i pare rău, regretă și dacă ar putea da timpul înapoi nu ar mai proceda în aceeași manieră! A greșit și va plăti conform legilor în vigoare dar nu putem și nu-i corect să-l judecam doar în aceasta cheie al unui gest făcut sub influenta băuturilor alcoolice și răspunzând unei provocări la care mulți dintre noi poate am fi procedat cumva la fel, (Dragoș a lovit primul) eu unul trebuie sa recunosc, da am făcut acest lucru și pe care și astăzi îl regret pentru ca în condiții normale (fără consumul de alcool) nu-l făceam pentru nimic în lume dar alcoolul cu efectele lui negative care inhibă rațiunea și scoate cei mai rău în noi duce la astfel de evenimente absolut regretabile! Vreau sa cred ca mai există omenie în mulți dintre noi și empatie nimeni nu este perfect și lipsit de păcate deci sa arunce cu piatra cei fără de păcate, cei care îl cunosc cu adevărat pe Cătălin sunt convins ca sunt în asentimentul meu! A ierta este Dumnezeiește, a condamna este la îndemâna oricui!”, scris pe Facebook consilierul Ioan Micu.

Alesul județean PSD este același care anul trecut în luna iunie, a scris pe Facebook despre Clotilde Armand, referitor la criza gunoaielor din Sectorul I, că „în Franţa era răpită şi violată zile în şir, aoleu stai că asta-i convenea bebeluşei albe de Guadalupe”. El a fost dat în judecată de primarul Sectorului I și a pierdut în primă instanţă procesul.

Șeful de partid a uitat să-l excludă

Judecătorii au decis că acesta i-a adus prejudicii de imagine primarului Sectorului I şi trebuie să-i plătească daune morale de 30.000 de lei.

Şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat anul trecut, considerând că alesul PSD a depăşit limita libertăţii de exprimare şi a încălcat demnitatea umană în acest caz.

În august 2021, CNCD a judecat cazul şi a decis sancţionarea consilierului Ioan Micu cu suma de 3.000 de lei, obligându-l să publice în mass media un rezumat a hotărârii de sancţionare prin care a fost găsit vinovat de discriminare.

Interesant este că la vremea respectivă partidul din care face parte Ioan Micu, PSD, a anunţat că îl va exclude din partid, lucru care nu s-a mai întâmplat. „PSD Vrancea nu acceptă sub nicio formă şi în niciun mediu o astfel de atitudine, fie ea publică sau privată. Drept urmare, voi solicita excluderea dl. Ioan Micu din organizaţia judeţeană a PSD Vrancea”, a transmis la momentul respectiv deputatul Nicusor Halici, preşedintele PSD Vrancea.

În schimb, după bătaia de sâmbătă seara, dintre Răducanu și Bârlădeanu, prefectul Halici i-a cerut demisia șefului său de cabinet.

„Sunt dezamăgit că oameni la acest nivel procedează așa. Șeful Cancelariei nu avea ce căuta la ora aceea într-un bar. I-am cerut demisia. Mă voi consulta și cu colegii din partid și este posibil să se ajungă la excluderea din partid”, a spus prefectul de Vrancea, Nicușor Halici, pentru Digi24.

Episodul agresiunii de la Focșani, care a avut loc după conferința județeană de alegeri a PSD Vrancea, la care a participat și Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost povestit de Dragoș Bârlădeanu pe pagina sa de Facebook.

„Cu mare dezamăgire spun acest lucru, plecând din sediul Poliției: ieșind în oraș, la un club din Focșani, împreună cu soția și prieteni foarte apropiați, am fost agresat fizic grav de către Cătălin Răducanu, consilierul principal al prefectului județului. Într-un conflict la care a luat parte și Roșu Bogdan, încercând să-l aplanez, Răducanu Cătălin (cunoștință de-a mea de 43 de ani) a sărit pe mine cu pumnii, dându-mă jos din picioare. Nu m-aș fi așteptat niciodată! Urât de tot! Am făcut plângere penală, cu martori, și mi s-a eliberat certificat medico-legal! Sunt ferm convins că Poliția și organele de urmărire penală își vor face datoria! Doamne ajută pentru toată lumea!”, a scris Dragoș Bîrlădeanu pe Facebook.

Acesta a sugerat că cel care l-a bătuit ar fi luat droguri.

"Este inadmisibil in acest secol un comportament de huligan, ajutat de alcool si probabil droguri!", a răspuns Bârlădeanu unui comentariu la postarea sa.