Comisia Europeană, rezervată după decizia CCR privind pensiile speciale. Soarta celor 231 de milioane de euro din PNRR

Comisia Europeană „a luat act” de decizia Curții Constituționale a României referitoare la pensiile speciale ale magistraților. Într-un răspuns oferit Digi24, oficialii europeni precizează că analizează în prezent documentele trimise de România pentru a salva tranșa de 231 de milioane de euro aferentă cererii de plată numărul trei din PNRR.

Potrivit Comisiei, reforma pensiilor speciale reprezintă un jalon esențial din Planul Național de Redresare și Reziliență, inclus în cererea de plată depusă în decembrie 2023. Acest jalon a fost suspendat în mai 2025, iar România a avut termen până la 28 noiembrie 2025 pentru a corecta deficiențele semnalate de executivul european.

Autoritățile române au transmis chiar în ultima zi o nouă adresă către Bruxelles, în care au explicat modul în care au remediat problemele indicate.

„Comisia Europeană evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române în timp util. Comisia nu poate comenta evaluările în curs”, se arată în răspunsul transmis Digi24.

Pîslaru, pentru Adevărul: „Riscul ca noi să nu luăm acești bani, care au fost suspendați, este în continuare pe masă”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat miercuri, 18 februarie, la Interviurile Adevărul, că decizia CCR deblochează un pas esențial pentru cele 231 de milioane de euro suspendate, dar avertizează că întârzierea adoptării legii menține riscul pierderii fondurilor europene.

„Vreau să reconfirm faptul că riscul ca noi să nu luăm acești bani, care au fost suspendați, este în continuare pe masă, deoarece nu ne-am îndeplinit la timp obligația de a promulga o lege care să rezolve lucrurile. Problema este pe termen”, a spus Pîslaru.

„Pe de altă parte, argumentația noastră este că, până la urmă, scopul programului era să îți facă reformele. Deci dacă aduci dovada, asta nu înseamnă că te poți uita la ea și să vezi că a fost îndeplinită. Este un lucru important, care nu poate rămâne fără consecințe. Ea trebuie luată în calcul. Dintr-un narativ în care Comisia constată că nu are nimic sau că este doar un proiect, acum constată că proiectul s-a promulgat și că reforma a fost îndeplinită. Și apoi poate să tragă concluziile că e tardiv sau nu. (..)Eu mă grăbesc foarte tare, și deja am inițiat procedura, să urmez pașii procedurali pentru ca să fiu sigur că avem argumentele și dovezile încărcate în sistem oficial. Asta este foarte important”, a declarat ministrul.

Amintim că judecătorii Curții Constituționale au respins miercuri, 18 februarie, sesizarea Inaltei Curți în a şasea şedinţă pe tema pensiilor speciale ale magistraților. Proiectul de lege a trecut de CCR cu 6 voturi (Elena-Simina Tănăsescu, Laura-Iuliana Scântei, Mihaela Ciochină, Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoș, Asztalos Csaba Ferenc) la 3 (Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Cristian Deliorga). Acum, proiectul propus de Guvernul Bolojan merge la președintele Nicușor Dan pentru promulgare.

Validarea legii care reformează pensiile magistraților pune capăt unei perioade de instabilitate și tensiuni în coaliția de guvernare. Dincolo de textul juridic, decizia are o puternică încărcătură politică.