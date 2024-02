Rapperul Ja Rule, refuzat în Marea Britanie înainte de concertul de la Cardiff

Rapperul Ja Rule a declarat că i s-a refuzat intrarea în Marea Britanie, cu câteva zile înainte ca turneul său să înceapă la Cardiff.

Muzicianul american, pe numele real Jeffrey Bruce Atkins Sr, trebuia să înceapă vineri, la Utilita Arena din Cardiff, etapa britanică a turneului său Sunrise, scrie bbc.com.

Artistul de 47 de ani a declarat că dosarul său penal a fost motivul refuzului.

De asemenea, el urma să susțină concerte în Londra, Birmingham, Nottingham, Leeds și Liverpool.

Cunoscut mai ales pentru hituri precum ”Always On Time”, ”Ashanti”, și ”Thug Lovin”, el a scris pe rețelele de socializare: "Sunt atât de devastat - nu pot să cred că Marea Britanie nu mă lasă să intru. Am cheltuit o jumătate de milion de dolari din banii mei pentru a organiza acest turneu, doar pentru a mi se refuza intrarea cu câteva zile înainte de spectacolele mele. Nu este corect față de mine sau față de fanii mei - aceste locații sunt vândute în proporție de 85%, iar acum nu pot veni."

Ja Rule, care a fost eliberat din închisoare în mai 2013, după ce a executat doi ani de închisoare pentru posesie de arme de foc și evaziune fiscală, a adăugat: "Marea Britanie este una dintre puținele țări europene care restricționează intrarea persoanelor cu cazier judiciar.

În general, probabil că vi se va refuza intrarea dacă ați fost condamnat pentru o infracțiune care se pedepsește cu 23 de luni sau mai mult în conformitate cu legislația britanică sau dacă ați executat mai mult de 12 luni de închisoare."

Biletele pentru spectacole sunt încă disponibile pe Ticketmaster.

După ce un fan a trimis un mesaj pe Twitter companiei pentru a întreba despre rambursări, echipa de servicii pentru clienți a site-ului a răspuns: "După ce primim informații confirmate, un e-mail va fi trimis tuturor clienților pentru acest eveniment."