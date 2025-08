Ce spunea Ion Iliescu despre glumele legate de longevitatea lui. „Nu mă deranjează. Oamenii au nevoie să râdă”

Fostul președinte Ion Iliescu povestea într-un interviu că a fost personajul celor mai multe glume legate de putere și longevitate.

Glumele legate de vârsta fostului președinte al României au făcut deliciul publicului de-a lungul timpului. Ion Iliescu, care a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, spunea că a fost subiectul ironiilor de pe internet legate de longevitatea sa: „Știu că internetul e plin de meme-uri cu mine, că speranța moare penultima etc”.

În urmă cu doi ani împărtășea într-un interviu pentru Click secretul longevității sale.

„Fiecare își trăiește viața cum înțelege mai bine, dar este indicat să eviți excesele de orice fel și să ai puterea să treci peste greutăți cu zâmbetul pe buze. Aceste două elemente cred că m-au ajutat pe mine să ajung astăzi să aniversez cea de-a 93 zi de naștere”, spunea Ion Iliescu.

Acesta nu s-a arătat deloc deranjat de glumele pe seama longevității sale.

„Nu mă deranjează. Oamenii au nevoie să râdă. Și dacă râsul vine și dintr-o glumă cu mine, nu e o problemă”, spunea Iliescu într-un interviu mai vechi.

”Nu am un secret pentru o viață lungă, am însă sfaturi pentru o viață echilibrată. Am constatat, în treacăt fie spus, că una dintre temele agendelor de stânga în ultimele decenii este prelungirea vieții segmentelor de populație aflate în etate: e o preocupare firească, dar ea emerge din ceea ce politica poate face pentru creșterea calității vieții în ansamblu. Viața lungă implică protecționism, acces la resurse, un sistem medical formidabil, o piață a muncii care să nu confiște nici intimitatea, nici sănătatea individului, produse alimentare de calitate”, spunea Ion Iliescu într-un interviu publicat în ”Adevărul”.

„Am un zâmbet de Dacie, dacă nu știați… (n.a. râde). În 1999 unii au zis că bordul Daciilor românești e făcut după zâmbetul meu. Deci am un zâmbet industrial, cu patru viteze. Dacă poți să faci o mașină după zâmbetul meu, poți să faci și o țară după gustul meu… Eu am zâmbit cu toată inima, ori de câte ori am făcut-o, și mi se pare uman să îți îngădui să zâmbești, să fii furios, să fii sentimental. Sunt sigur că fără carismă, un om politic nu are nicio șansă, dar îmi place să cred că mintea lui Ion Iliescu a făcut mai multe furori decât zâmbetul lui”, povestea Ion Iliescu.

Ion Iliescu, figură emblematică a istoriei recente a României, a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a fostului președinte s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.