Ce a făcut Alexandru, tânărul lovit de actrița Monica Odagiu, cu o oră înainte să-și piardă viața

Noi detalii ies la iveală în cazul tragediei petrecute duminică după-amiază, 9 aprilie, în București, unde Alexandru a fost accidentat mortal de actrița Monica Odagiu, în vârstă de 27 de ani.

Conform Antena 3 CNN, cu o oră și puțin înainte ca evenimentul rutier să aibă loc, la locul de muncă al acestuia a fost chemată o ambulanță fiindcă Alexandru consumase băuturi alcoolice și i s-a făcut rău.

Atunci când echipajul medical a ajuns la fața locului, tânărul se făcuse nevăzut. Ulterior, un coleg al lui Alexandru a ieșit în căutarea acestuia, însă tânărul a fost de negăsit.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, tânărul consuma adesea alcool. Mai mult decât atât, acesta mai lucrase în același loc cu ceva timp înainte, dar a hotărât să plece în străinătate pentru un trai mai bun.

Mai apoi, Alexandru a hotărât să revină în țară și s-a îndreptat către șefii cazinoului unde își desfășurase activitatea, iar aceștia l-au reangajat.

În cadrul interviului, șeful cazinoului ar fi vrut să afle de la tânăr dacă mai consumă alcool, însă Alexandru a spus că a renunțat la alcool.

Incidentul tragic a avut loc pe strada Știrbei Vodă, în dreptul stației STB Luterană. Camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul tragediei. Din imagini, se vede cum tânărul care a murit în accident stătea pe o bancă, în stația de autobuz.

La un moment dat, acesta se ridică, face câțiva pași în față, aplecat, ulterior se prăbușește direct pe șosea. În acel moment, mașina condusă de Monica Odagiu l-a lovit, actrița încercând fără succes să-l evite.

Cauza decesului bărbatului este un traumatism cranio-cerebral cu leziuni incompatibile cu viața.

În următoarele săptămâni vor veni și rezultatele analizelor toxicologice.

„Sunt traumatizată”

Actrița a mărturisit pe pagina de Facebook că este traumatizantă și trece prin clipe grele.

„Astăzi am trăit o experiență tragică, fiind pusă într-o situație în care efectiv nu am mai avut ce să fac decât să privesc neputincioasă cum se stinge un om în fața mea, deși am încercat să evit acest tragic eveniment. Sunt traumatizată pentru că nu îmi ies din minte acele clipe teribile în care acel om s-a stins și nu doresc nimănui să treacă prin asta. Îmi cer scuze tuturor celor care așteptau o reacție imediată din partea mea, dar vă rog să mă credeți că în acele momente nu am fost în stare. Departe de mine gândul de a ascunde vreo chestiune relevantă vizavi de acest tragic eveniment și vreau să subliniez că totul a fost înregistrat pe camerele video, iar cei care se ocupa de caz și au apucat să le verifice apreciază că nu am greșit, reacțiile mele în acele clipe fiind firești și corecte”, se arată în postarea publicată pe Facebook de Monica Odagiu.

Actrița a mai transmis și un mesaj pentru familia tânărului: „Primele mele gânduri merg spre o familie care astăzi a pierdut pe cineva iubit. Din păcate eu nu am putut schimba în niciun fel acest final, deși am făcut tot ceea ce se putea face în acele secunde pentru a evita o tragedie. Vă rog pe toți să mă înțelegeți că în aceste momente am și eu nevoie de liniște ca să pot să trec peste șoc. Vă mulțumesc dacă lăsați legea să-și spună cuvântul”.