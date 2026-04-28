Cazul „Noradrenalina” de la Spitalul Sf. Pantelimon: „Doamna cu coasa”, vizată de 4 acuzații de omor calificat

Cazul de la Spitalul Sf. Pantelimon, cunoscut sub denumirea „Noradrenalina”, ia amploare, după ce procurorii au decis extinderea urmăririi penale și chemarea mai multor medici la audieri în zilele următoare.

Potrivit avocatului Adrian Cuculis, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale în ceea ce privește mai multe fapte de o gravitate ridicată, inclusiv acuzații de omor calificat și instigare la fals intelectual. În centrul anchetei se află și medicul Maria Miron, despre care în presă și în declarații publice au apărut acuzații și supranume vehiculate în spațiul online.

„În cazul supranumit „Noradrenalina” de la Spitalul Sf. Pantelimon, în legătură cu medicul Miron Maria, denumită și „doamna cu coasa”, s-a dispus extinderea urmăririi penale pentru 4 infracțiuni de omor calificat și o infracțiune de instigare la fals intelectual, la audierea de astăzi. Atât mâine, cât și poimâine, toți medicii implicați sunt chemați la Parchetul de pe lângă Tribunalul București în legătură cu schimbarea calității, dar și cu alte extinderi ale urmăririi penale”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.

Reamintim că patru medici specialişti Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul „Sfântul Pantelimon” au fost acuzați, în 2025, că ar fi premeditat moartea unor pacienţi în stare gravă. Interceptările din dosar arată că aceștia decideau cine să fie resuscitat și cine lăsat să moară. 17 pacienți internați la Spitalul Sfântul Pantelimon ar fi murit din această cauză.

Cazul a ieșit la iveală în august 2024, când doi medici ATI au fost arestați preventiv. Aceștia sunt acuzați că ar fi redus în mod nejustificat dozele de noradrenalină administrate unor pacienți în stare gravă, fără să consemneze aceste modificări în fișele medicale

Potrivit procurorilor, cele două doctorițe le-ar fi ordonat asistentelor medicale să nu opereze în foile medicale modificarea dozei de adrenalină.

Asistentele însă ar fi refăcut dozele după ce cele două doctorițe părăseau secția, iar această intervenție ar fi salvat viețile unor pacienți, susțin anchetatorii.

Noradrenalina este un medicament esențial utilizat în secțiile de terapie intensivă pentru susținerea și stabilizarea tensiunii arteriale în situații critice. Deși este o substanță produsă în mod natural de organism, în context medical de urgență ea este administrată artificial, prin intermediul injectomatelor — echipamente specializate care permit livrarea precisă a unor doze foarte mici, controlate în mililitri pe oră.

Substanța are efect vasoconstrictor, ceea ce înseamnă că determină îngustarea vaselor de sânge și, implicit, creșterea tensiunii arteriale. Administrarea sa se face exclusiv pe termen scurt, la pacienți adulți și numai sub monitorizare medicală strictă.