Cătălin Predoiu nu crede că a fost vorba de corupție în cazul 2 Mai: „Neglijență, poate abuz pe alocuri”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, nu crede că e vorba despre corupție în cazul accidentului de la 2 Mai. El a arătat că ar putea acuza neglijența, chiar abuz pe alocuri.

El a fost întrebat la Prima News dacă a înțeles ce s-a petrecut la 2 Mai, care a fost cauza care a dus la producerea accidentului în care doi tineri și-au pierdut viața, după ceun șofer drogat a fost oprit de polițiști și apoi lăsat să plece. „Neglijenţă în serviciu. Abuz, pe alocuri”, a afirmat ministrul. „Nu, nu am date că a fost corupţie, neglijenţă clar. S-a vorbit de telefoane, de intervenţie, dar nu am nici un capăt de informaţie oficială în acest sens şi nici neoficială. Am fost în Constanţa. Dar cred clar că a fost cel puţin cu o zi înainte de accident, acolo mi se pare flagrant, a fost chiar de şeful Poliţiei Rutiere. Acolo pur şi simplu a fost o delăsare”.

Ministrul a fost înterbat apoi dacă nu este posibil ca polițiștii să fi cunoscut mașina și acesta să fi fost motivul pentru carel-au lăsat să plece.

„Asta nu am cum să ştiu, dar telefon, informaţii, contact, eu nu am fost informat oficial despre aşa ceva”, a mai spus Predoiu, citat de Digi24.

Probleme identificate la IPJ Constanța

Apoi a vorbit și despre Poliția Județului Constanța șo despre problemele identificate acolo.

„Să nu se înţeleagă că în Constanţa nu mai e Poliţia acum. (…) Acolo e tabula rasa. Dar structura funcţionează şi în paralel avem un grup de lucru care gândeşte şi am şi primit deja un raport preliminar modul în care trebuie reorganizate lucrurile acolo. (…) Dacă îi trimiteam pe toţi acasă ce mai făcea Poliţia? (…) Să iau, să mut, să cutare, s-a mai făcut. Se întâmplă o boacănă, radem câteva capete, ieşim frumos la televizor, suntem foarte duri. Cauza rămâne. Şi mi-am spus, trebuie să merg la cauză”, a precizat Predoiu.

Cătălin Predoiu a mai vorbit apoi despre problemele identificate acolo și despre structura depășită de acolo.

„Cauza este structura neadecvată, gândită cu zeci de ani în urmă, cu o schemă incompletă. Sunt pe schemă 1519 poliţişti, sunt 300 lipsă, pe toate structurile şi care e clar ineficientă. Gândiţi-vă că acolo avem două porturi, avem centrala nucleară, avem graniţă, avem două poduri strategice pentru România, nu mai spun de Kogălniceanu. E un judeţ cu toate tipurile de infracţionalitate, de la crimă organizată, evaziune fiscală, contrabandă, trafic de droguri, furt, care prezintă o provocare deosebită. Dacă vom reuşi acolo, în Constanţa, atunci vom reuşi în toată ţara”, a adăugat Predoiu.

Noua structură, gata până la finalul anului

Întrebat despre raportul preliminar, ministrul Afacerilor Interne a răspuns:

„Spre exemplu, subliniază suprapuneri de competenţe între diverse entităţi. Fac acelaşi lucru. Şi ştiţi ce înseamnă când doi sunt puşi să facă acelaşi lucru? Nu-l mai face niciunul. E ca la tenis, la dublu, când vine mingea între jucători şi fiecare crede că o loveşte celălalt şi mingea trece. Necorelarea structurii competenţelor cu amploarea fenomenului, lipsă de resurse, alocare disproporţionată de resursă, o problemă de motivare, mai ales pentru tinerii poliţişti. Nici asta nu s-a observat. Costul vieţii în Constanţa a crescut. Îi trimitem de la Academia de Poliţie la Constanţa, din salariu nu are bani nici să îşi plătească garsoniera. Primul lui gând e cum să plece de acolo”, a mai adăgat el. El a continuat apoi că în această situaţie „un om cinstit îşi face bagajul şi se mută în altă parte, iar un om necinstit se transformă din poliţist în antipoliţist”.

Ministrul a mai precizat că noua structură a IPJ Constanţa va fi gata până la sfârşitul acestui an.