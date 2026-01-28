search
Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Care sunt cele mai mari dorințe ale românilor pentru 2026

0
0
Publicat:

Creşterea veniturilor, crearea de locuri de muncă şi încheierea războiului din Ucraina se află în topul aşteptărilor românilor pentru 2026, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediţia a VII-a, realizat în perioada 12-15 ianuarie.

Mulțime de oameni FOTO: Pixabay
Mulțime de oameni FOTO: Pixabay

Întrebaţi care este cel mai important lucru pe care ar dori să îl vadă realizat în anul 2026, 15.6% dintre respondenţi menţionează creşterea veniturilor, 15.6% crearea de locuri de muncă, iar 15% încheierea războiului din Ucraina.

Aleg stabilizarea preţurilor şi reducerea inflaţiei – 14.7%, combaterea corupţiei – 14.5%, şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate – 10.3%. 7.7% indică îmbunătăţirea sistemului de educaţie, 1.6% creşterea siguranţei şi a ordinii publice, iar 0.7% protejarea mediului şi combaterea schimbărilor climatice. 4.2% nu ştiu sau nu răspund.

Menţionează creşterea veniturilor populaţiei în special: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din urbanul mic.

Crearea de locuri de muncă este indicată mai ales de către: votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din urbanul mic şi din mediul rural.

Votanţii PSD şi PNL, respectiv persoanele de peste 60 de ani aleg într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei încheierea războiului cu Ucraina. Mai ales votanţii PNL şi USR, persoanele cu educaţie superioară şi locuitorii din Bucureşti şi din urbanul mare menţionează combaterea corupţiei drept o prioritate pentru anul 2026.

Datele au fost culese în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Metoda de cercetare a fost interviu prin intermediul chestionarului. Volumul eşantionului simplu, stratificat a fost de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Premierul slovac Fico le-a spus liderilor UE că a fost șocat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
digi24.ro
image
Un muncitor a primit din greșeală 330 de salarii. A dispărut după 3 zile, iar un tribunal a decis că poate să păstreze banii
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
mediafax.ro
image
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
fanatik.ro
image
Femeile ISIS, mai crude decât bărbații: „Ne băteau și ne înfometau pe noi, sclavele sexuale, din gelozie”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
Americanii au reacționat după lansarea noului Duster: „Arată ca o Dacia pentru oamenii bogați”
gsp.ro
image
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un șofer de TIR român a aflat din ziare că a murit într-un accident din Germania: „Îmi pare nespus de rău, dar sunt în viață”
antena3.ro
image
"Am rămas nenorocit". Precipitaţiile abundente din ultimele zile au făcut prăpăd în multe zone din ţară
observatornews.ro
image
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cine s-ar fi aflat la volanul microbuzului implicat în accidentul din Timiș. Fanii lui PAOK nu au avut un șofer profesionist
playtech.ro
image
Tatăl unui fotbalist de la Dinamo, arestat alături de mama sa! Este acuzat de fapte extrem de grave
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Întrebată ce cadou i-ar face lui Alcaraz, Sabalenka i-a cerut iubitului ei să plece, după care a dat răspunsul
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Îndrăgitul artist român a murit! Din păcate, a suf... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Se face dreptate, cresc pensiile! Cine sunt seniorii fericiţi
romaniatv.net
image
Alertă în România! Poliomielita ar putea face ravagii
mediaflux.ro
image
Real Madrid l-a sunat pe Chivu! Toate detaliile explozive
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
image
3 zodii vor avea parte de un miracol neașteptat în februarie. Îi așteaptă o lună cu adevărat magică, momente de neuitat le așteaptă, dar și schimbări care le vor transforma viața
click.ro
image
De ce Elena Ceaușescu n-a „șters-o” de pe micul ecran pe Natalia Guberna: „Mă plăcea pentru că…” Cât a plătit impozit, în 2026: „Am strâns bani din timp” Artista face 68 de ani
click.ro
Kate, William, Charles, Camilla, GettyImages (2) jpg
Regele Charles se întoarce împotriva lui Kate. Un ultimatum brutal, care va provoca haos în căsnicia ei cu William
okmagazine.ro
Ducii de Sussex foto GettyImages jpg
Meghan, însărcinată cu al treilea copil? Speculațiile au explodat, după ce Ducesa s-a afișat vizibil rotunjită
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă

OK! Magazine

image
Salvarea monarhiei britanice vine de unde nici nu te aștepți. Preziviunile „Noului Nostradamus” ne dau o speranță!

Click! Pentru femei

image
Neptun a început tranzitul în Berbec. Adio, confuzie! Bun-venit, inițiativă!

Click! Sănătate

image
Ce este vârsta biologică şi de ce poate fi mai importantă decât cea cronologică