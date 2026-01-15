CAB respinge cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu în dosarul privind contestarea celor doi judecători CCR

Curtea de Apel Bucureşti a respins cererea de recuzare a judecătoarei Olimpiea Creţeanu, care urmează să decidă vineri asupra solicitărilor avocatei AUR, Silvia Uscov, de suspendare a numirii lui Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş la CCR.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare a doamnei judecător Olimpiea Creţeanu”, este soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, pronunţată, joi, în Cameră de Consiliu.

Potrivit portalului instanţelor, decizia poate fi atacată cu recurs, „odată cu fondul cauzei”, care îi vizează pe cei doi judecători CCR, al cărui termen este stabilit pentru vineri, 16 ianuarie, la ora 9.00, cu o oră înaintea celei stabilite la CCR pentru pronunţarea deciziei în cazul obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Surse judiciare afirmă că cererea de recuzare a fost înaintă de către Administraţia Prezidenţială, transmite News.ro.

Decizia vine după ce, la sfârșitul anului trecut, avocata AUR Silvia Uscov a contestat numirea în funcția de judecător CCR a lui Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc, argumentând că nu îndeplinesc condiția de vechime de 18 ani în domeniul juridic, cerută de Constituție.

Judecătorii contestați au fost numiți de către președintele Nicușor Dan și de către Senat, în speță de către PSD. Cererea a fost înregistrată pe 30 decembrie 2025, iar CAB a stabilit termen de judecată pentru luni dimineață, 5 ianuarie 2026, într-un interval extrem de scurt.

La vremea respectivă, avocata AUR a explicat că motivul contestării se referă la lipsa vechimii legale de 18 ani în domeniul juridic, cerută de Constituție.

La începutul acestei săptămâni, Uscov a deschis noi acţiuni în instanţă împotriva judecătorilor Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş, solicitând de această dată şi anularea actelor administrative de numire a celor doi CCR, şi nu doar suspendarea documentelor respective. Ultimele două acţiuni au fost înregistrate luni la Curtea de Apel Bucureşti (CAB) şi nu au fost încă stabilite termene de judecare a acestora.

Luni, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca preciza, într-un comunicat de presă, că profesorul universitar Dacian Dragoş este angajatul instituţiei de învăţământ superior din anul 2002, ocupând, pe rând, funcţiile didactice de asistent, lector, conferenţiar şi profesor universitar.

„UBB îşi exprimă ferm dezaprobarea faţă de lansarea în spaţiul public a unor susţineri vădit neîntemeiate, menite doar să fragilizeze statutul şi autoritatea unei entităţi fundamentale a statului de drept – Curtea Constituţională –, demers care nu serveşte consolidării democraţiei şi care nu trebuie promovat”, menţiona instituţia.