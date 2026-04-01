Soluția lui Băsescu pentru rezolvarea „hârjonelii” din Coaliție: „Dacă PSD nu vrea să rămână, du-te, nene. N-aș renunța la Bolojan”

Traian Băsescu a comentat miercuri seară, la Digi24, tensiunile tot mai vizibile din interiorul Coaliției de guvernare. Fostul președinte a prezentat două scenarii prin care actuala criză politică ar putea fi depășită și a avertizat că prelungirea conflictului afectează stabilitatea țării.

Băsescu consideră că prima soluție ar fi o discuție directă între liderii politici, pentru a opri „hârjoneala” care alimentează percepția de instabilitate:

„Trebuie încercat ca primă variantă o discuție cu liderii politici pentru a termina hârjoneala asta, care este de natură să creeze senzația de instabilitate politică. Și asta se plătește în dobânzile pe care România le achită la împrumuturile pe care le face lunar”.

Dacă dialogul nu ar funcționa, fostul președinte spune că ar lua o decizie radicală.

„Dacă n-ar fi mers, nu mai lungeam boala. Dacă nu obținem un angajament că merg mai departe, aș fi tăiat craca și spuneam: de la capăt - ori cu guvern minoritar, ori cu guvern majoritar”, a explicat Traian Băsescu.

Fostul președinte spune că nu ar prelungi o criză care „este toxică pentru România” și a transmis că premierul Ilie Bolojan ar trebui menținut în funcție:

„N-aș renunța la Ilie Bolojan, sincer să fiu. Dacă PSD vrea să rămână, să rămână, dacă nu, du-te, nene, și mergem cu guvern minoritar, pentru că nu va vota niciun Parlament căderea a două guverne consecutiv ca să meargă la anticipate, că mai au trei ani de mandat în față.”

PSD își consultă filialele. Ce se va întâmpla după 20 aprilie

Între timp, președintele PSD Sorin Grindeanu continuă seria întâlnirilor regionale cu liderii din teritoriu. Concluzia acestor consultări este că partidul nu mai dorește menținerea actualei formule de guvernare.

Traian Băsescu: „România poate evita o penurie de carburanți”.

Referitor la criza carburanților, fostul președinte a pus că România are suficiente opțiuni pentru a evita o eventuală penurie, chiar și în contextul tensiunilor de pe piața energetică. Traian Băsescu a subliniat că țara poate achiziționa țiței din diverse surse, însă avertizează că adevărata vulnerabilitate se află în altă parte.

Potrivit lui Băsescu, problema critică nu este aprovizionarea cu petrol, ci funcționarea rafinăriilor: