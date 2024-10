Avocatul Cătălin Dancu, acuzat de DNA că a accesat ilegal date ale IGPR: „Instanţa va confirma nevinovăţia mea”

Avocatul implicat în dosarul unui ofiţer de la Brigada Autostrăzi trimis în judecată de DNA, este acuzat că a accesat ilegal informații din baza de date ale Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

„Activitatea mea în acest dosar am desfăşurat-o sub mandat de avocat ales, iar toate diligenţele efectuate în relaţia cu Poliţia Rutieră au fost sub autoritatea acestei împuterniciri avocat-client”, a declarat Cătălin Dancu, potrivit replicaonline.ro

Cătălin Dancu, cunoscut și ca „avocatul vedetelor”, susține că nu a solicitat niciodată informații secrete şi nu a cerut „niciodată fără drept” această informaţie.

„Nu am urmărit niciodată, în cariera mea profesională, să îmi exercit atribuţiile în relaţia cu clienţii într-un mod ilegal”, afirmă Cătălin Dancu.

Avocatul continuă eforturile de a demonstra în fața instanței erorile pe care DNA le-a comis privind acuza la persoana sa.

„Îmi voi continua eforturile de a demonstra în faţa instanţei competente erorile pe care DNA le comite cu privire la persoana mea şi sunt convins că instanţa va analiza şi va confirma nevinovăţia mea în cauză", a mai susţinut avocatul Cătălin Dancu.

George Cristian Mirică, ofiţerul de la Brigada Autostrăzi este trimis în judecată pentru infracțiunile de efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, participaţie improprie la infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată (în modalitatea instigării), participaţie improprie la infracţiunea de divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice (în modalitatea instigării).

”Activitatea comercială a constat în administrarea unui salon de înfrumuseţare şi activitatea de construire imobile. Astfel, ofiţerul de poliţie a postat anunţuri conţinând oferte de servicii/lucrări construcţii imobile pe un site de anunţuri şi pe pagina sa de socializare, ar fi oferit detalii privind serviciile prestate şi ar fi negociat preţul cu persoanele care îl apelau telefonic.

În paralel cu activitatea desfăşurată la salonul de cosmetică, poliţistul a încheiat patru contracte având ca obiect executarea unor lucrări de construcţii imobile, contracte pe care le-a executat în tot sau parte în perioada iulie 2023 - iunie 2024.

Pentru desfăşurarea activităţilor care au presupus prestarea serviciilor specifice salonului de înfrumuseţare şi serviciilor de construire imobile, poliţistul a negociat preţurile şi condiţiile contractelor de prestări servicii, a angajat persoane, a plătit angajaţii, a efectuat plăţi din conturile societăţilor pentru achiziţia de materiale necesare şi a efectuat plăţi către stat”, potrivit DNA.