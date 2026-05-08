„Animalul politic” de la Apele Române, condamnat: a pus utilajele statului la dispoziția familiei lui Costel Alexe

Fostul director al Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, Petru Avram, a fost condamnat de Tribunal pentru abuz în serviciu într-un dosar care vizează folosirea resurselor instituției publice în afara cadrului legal, în beneficiul unei societăți asociate familiei fostului ministru al Mediului, Costel Alexe. Sentința nu este definitivă. Petru Avram este cunoscut după ce s-a autointitulat „animal politic” şi după ce a fost acuzat că a angajat ilegal o fostă chelneriţă la ABA Prut-Bârlad.

Instanța a stabilit că, în perioada mai–iunie 2020, angajați ai Apelor Române, împreună cu utilaje, combustibil și echipamente ale instituției, au fost mobilizați pentru lucrări de deznisipare la mai multe puțuri aparținând unei firme private din zona Sculeni, controlată de familia lui Costel Alexe, scrie 7iasi.

Potrivit hotărârii, la intervenție au fost folosite resurse ale statului, inclusiv tractor, remorcă, schelă de foraj, motocompresor, autoturisme de serviciu și combustibil achitat din fonduri publice. Judecătorii au stabilit că activitatea a fost coordonată din interiorul instituției conduse la acel moment de Petru Avram și derulată în timpul programului de lucru.

Apărarea inculpatului, care a susținut că angajații au participat voluntar și în afara atribuțiilor de serviciu, a fost respinsă de instanță. Mai mult, din probele administrate, precum declarații de martori, foi de parcurs și alte documente, reiese că deplasarea și utilizarea utilajelor au fost organizate pe cale ierarhică.

A pus angajații Apele Române să muncească pe moșia lui Costel Alexe

Judecătorii au reținut și existența unei relații apropiate între Petru Avram și Costel Alexe, aspect invocat în contextul deciziilor administrative analizate în dosar.

Potrivit publicației citate, în motivare este descris și un episod în care, după ce un utilaj al instituției a suferit o defecțiune în curtea fermei, alte resurse ale ABA Prut-Bârlad au fost mobilizate pentru remedierea situației, inclusiv transportul roții la vulcanizare.

De asemenea, instanța a consemnat că, ulterior apariției unor informații în spațiul public, au existat discuții între persoane din instituție privind modul în care urmau să fie formulate declarațiile. Concret, angajaților li se sugera să spună că lucrarea nu avea legătură cu Apele Române, că s-au deplasat acolo „în timpul liber” sau că au mers doar să ajute la repararea unei pompe.

Cu toate acestea, Petru Avram a fost achitat pentru infracțiunea de influențare a declarațiilor, pe motiv că faptele ar fi avut loc anterior începerii urmăririi penale.

Condamnat la închisoare cu suspendare

Petru Avram a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, interzicerea unor drepturi pentru 3 ani, 80 de zile de muncă în folosul comunității și plata prejudiciului stabilit de instanță către ABA Prut-Bârlad. Sentința poate fi atacată cu apel.

Potrivit unei investigații Recorder, Petru Avram, la acel moment director al ABA Prut-Bârlad și vicepreședinte PNL Iași, ar fi avut un comportament autoritar față de subordonați și s-ar fi descris, potrivit materialului jurnalistic, drept „un animal politic care va ajunge cel puțin ministru”.

Investigația mai susținea că acesta ar fi solicitat acceptarea în instituție a unor persoane fără pregătire tehnică în domeniul apei, iar la departamentul de apărare împotriva inundațiilor ar fi fost angajată o tânără cu experiență anterioară ca ospătăriță într-un local din Iași.