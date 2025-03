Andrew Tate atacă sistemul judiciar din România. „Am petrecut trei ani aici. Nu am dat destul?”

Andrew Tate a atacat autoritățile române într-un podcast realizat de un antreprenor american. Milionarul a anunțat că se întoarce în țară la finalul lunii, așa cum a promis procurorului DIICOT.

Andrew Tate susține că dosarul său din România se bazează pe dovezi false și critică sistemul judiciar din România.

„Judecătorul a decis că nu există suficiente dovezi pentru a merge la proces. Instanța a respins trimiterea în judecată din lipsă de probe sau, de fapt, în cazul nostru, nici măcar nu a fost vorba de lipsă de probe, ci de probe falsificate, de probe ilegale, despre care putem vorbi. A fost respinsă, dar, din anumite motive, condițiile noastre de eliberare pe cauțiune ( n.r. se referă la măsura de control judiciar) au fost menținute și au fost menținute spunând că procurorul crede că ar putea să se refacă rechizitoriul. Este acesta un sistem tradițional? Mă țineți doi ani blocat într-o țară, trimiteți un act de acuzare în instanță, instanța îl respinge și menține controlul judiciar, astfel încât procurorul să poată petrece alți doi ani scriind gunoaie. Este acesta un sistem judiciar?”, întreabă retroic Andrew Tate.

Acesta mai întreabă cât timp trebuie să stea în România pentru ca situația să se rezolve.

„Îi întreb pe toți americanii care se uită la asta. Cât sânge vă așteptați să dau unui sistem judiciar dintr-o țară străină? Le-am dat trei ani din viața mea, reputația mea, am ratat înmormântarea bunicii mele, nu mi-am văzut doi dintre copii, mi-am pierdut banii, casa, mașinile. Am stat acolo, am mers la tribunal la timp, de fiecare dată, și a fost respins de instanță. (...) Cât timp trebuie să stau acolo în timp ce această țară încearcă să găsească acuzații împotriva mea? Nu am făcut destul? Nu am dat destul României?”, a mai spus Andrew Tate.

Milionarul susține că se întoarce în România: „Nu sunt laș”

În același timp, milionarul susține că se va întoarce în România la finalul lunii: „Trebuie să mă întorc pe 23 martie și am de gând să fac acest lucru, să fie clar pentru toată lumea care ascultă. Mă voi întoarce, voi zbura înapoi și mă voi supune acestor condiții. Nu fug de nimic pentru că nu sunt un laș”.

Andrew Tate mai spune că, în cele din urmă, judecătorul le-a permis să părăsească țara atâta timp cât se vor întoarce „o dată pe lună” pentru a respecta procedurilor judiciare.

Andrew și Tristan Tate se află sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Sunt acuzați de trafic de persoane, viol sau spălare de bani. Dacă nu se prezintă la poliție atunci când sunt chemați, procurorul poate să emită un mandat de internațional arestare pe numele lor, iar dacă se dovedește că se ascund în America, poate cere extrădarea acestora. Ambii au promis însă procurorului de caz că vor reveni în România la finalul acestei luni.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat marţi, că nu a existat niciun fel de presiune sau de solicitare oficială primisă de autorităţile americane cu privire la aceşti inculpaţi.

Într-un prim dosar penal, pe 19 decembrie 2024, Curtea de Apel București a decis definitiv și irevocabil să retrimită procurorilor DIICOT dosarul penal în care frații Andrew și Tristan Tate sunt acuzați de mai multe infracțiuni.

Cei doi frați au solicitat și au obținut permisiunea autorităților române de a călători în Statele Unite. Avionul privat închiriat a decolat joi, 27 februarie, și a aterizat la Fort Lauderdale, Florida, unde au fost surprinși de camerele de filmat în timp ce își transportau bagajele cu ajutorul a două cărucioare.

Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a afirmat că aceștia nu sunt bineveniți.

Andrew Tate îl laudă pe Trump și îl jignește pe guvernatorul statului Florida

De asemenea, Andrew Tate a comentat reacțiile președintelui Donald Trump și ale guvernatorului de Florida, în primul interviu acordat de la sosirea sa în Statele Unite.

În cadrul podcastului, acesta a mai susținut că Trump e „un boss" și „un gangster". „Ştii, este interesant.... Trump are o atitudine de şef. E un gangster. «Nu știu... nu ştiu nimic despre asta»(n.r. răspunul lui Trump când a fost întrebat despre sosirea în SUA a fraților Tate). Acesta este răspunsul corect pentru majoritatea lucrurilor - iată un sfat de viaţă pentru cei de acasă, care ne urmăresc. 99% din situaţiile în care eşti întrebat ceva şi nu ştii, ca bărbat, acesta este răspunsul corect pe care trebuie să-l dai: nu ştiu! Nu ştiu! Deci mi-a plăcut ce a zis Trump”, a declarat acesta.

În ceea ce privește reacția guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, Andrew a spus că „comunist" şi „incompetent": „În ceea ce-l priveşte pe Ron (Ron DeSantis – n.r.), sunt puţin dezamăgit, recunosc. Eu n-am spus niciodată nimic rău despre el, nici nu ştiam prea multe despre el, dar i-am fost admirator. Este neobişnuit şi chiar înfricoşător pentru mine să sosesc în calitate de cetăţean american, aşteptându-mă la o primire demnă de un erou, după ce m-am confruntat cu un sistem judiciar străin extrem de complicat şi să mi se spună că, acum, statul american este asmuţit asupra mea şi face tot posibilul să mă închidă aici, când eu sunt complet nevinovat. Este pur comunism! Mai bine zbor imediat înapoi în România. Ron nu a ştiut nimic, dar a cedat. A eşuat la un test simplu de competenţă".