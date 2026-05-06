A murit Iosif Boda. Fostul analist politic și consilier al lui Ion Iliescu avea 80 de ani

Iosif Boda, fost consilier prezidențial, diplomat, deputat și analist politic, a murit la vârsta de 80 de ani.

Decesul a fost anunțat de familie, printr-un mesaj semnat de copiii săi, Daniel și Ștefan, publicat în Magazin Sălăjean.

„Cu inimile împietrite de durere anunțăm trecerea în eternitate a scumpului nostru tată IOSIF BODA”, se arată în anunț. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Născut la Jibou, în județul Sălaj, Iosif Boda a fost consilier al președintelui Ion Iliescu și șef al Departamentului de politică internă al Administrației Prezidențiale.

De-a lungul carierei, a ocupat funcția de ambasador al României în Elveția și a fost deputat de București în legislatura 1996–2000. La începutul anilor 2000, a realizat la TVR 1 emisiunile săptămânale „Agenda Politică” și „Săptămâna Politică”.

După Revoluția din decembrie 1989, a fost ales membru al Consiliul Provizoriu de Uniune Națională (CPUN). În martie 1990, a devenit consilier al președintelui CPUN, Ion Iliescu, iar ulterior a fost numit director al Direcției de informare, sinteze și documentare a Președinției României.

În iunie 1997, a părăsit PDSR alături de Teodor Meleșcanu, Mircea Coșea și Marian Enache, participând la fondarea Alianța pentru România, unde a ocupat funcția de vicepreședinte.

După retragerea din politica activă, Iosif Boda a rămas prezent în spațiul public ca analist politic și jurnalist, publicând analize și eseuri în mai multe publicații centrale, printre care „Privirea”, „Curentul”, „Evenimentul zilei”, „Cotidianul”, „Cronica Română”, dar și „Magazin Sălăjean”.