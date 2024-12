A murit academicianul Sorin Dumitrescu. „A fost un vârf al generației sale în pictură și grafică”

A murit pictorul și graficianul Sorin Dumitrescu, discipol al Părintelui Constantin Galeriu, profesor universitar la Universitatea Națională de Arte București și membru corespondent al Academiei Române din 2006.

„O veste tristă în ajunul Crăciunului; azi dimineață ne-a părăsit un artist unic, un intelectual neconvențional și un personaj spectaculos și copleșitor - Sorin Dumitrescu. Autorul unei opere vaste, pictate, scrise și instituționale, el lasă, prin plecarea abruptă, un gol imens, dar și o urmă adâncă și inconfundabilă in cultura și în viața noastră publică. Dumnezeu sa-l ierte și sa-l odihnească in pac”, a anunțat, pe Facebook, criticul şi istoricul de artă Pavel Şuşară.

„Sorin Dumitrescu a trăit asemenea unui vulcan puternic și viu”

Printre cei care și-au exprimat regretul la aflarea vreștii se numără și fostul ministru și ambasador Teodor Baconschi.

„Aflu cu durere că Sorin Dumitrescu a trecut la Domnul. A fost un vârf al generației sale în pictură și grafică. Și-a înmulțit talanții și ca profesor de iconologie, jurnalist creștin și editor de seamă. Am fost împreună în Grupul de Reflecție pentru Înnoirea Bisericii. După ce mi-am susținut doctoratul, am revenit în țară și pentru că Sorin Dumitrescu mi-a propus directoratul editurii Anastasia, unde am lucrat spornic alături de prietenul meu, Răzvan Bucuroiu, și alți colegi de optimă calitate umană. Perioada aceea, din curtea Schitului Darvari, rămâne una dintre cele mai fericite din viața mea. Eram entuziaști, încă tineri și dedicați unei apologetici în care decomunizarea și educația teologică solidă își țineau isonul, ca la o strană nevăzută. Sorin și Doina Dumitrescu ne-au fost multora mentori, aliați în regăsirea unei vieți spirituale libere, inspiratori de cultură rafinată și modele neobosite de creativitate. Sorin Dumitrescu a trăit asemenea unui vulcan puternic și viu. Stingerea lui ne lasă cu mult mai puțină lumină și căldură sufletească, într-un moment în care, cel puțin aparent, România și-a rătăcit drumul. Dumnezeu să-l odihnească pe acest om de seamă, pe care l-am îndrăgit filial”, a scris, pe Facebook, Teodor Baconschi.

Jurnalistul Bogdan Munteanu l-a descris, sâmbătă, în termeni elogioși pe artist:

„Ne părăsește unul dintre puținii intelectuali autentici ai prezentului, lângă care am avut privilegiul să ucenicesc într-o perioadă a tinereții mele, un om care a propovăduit neîncetat într-un stil unic valorile ortodoxiei, un mare artist, un mare cărturar, un mare teolog... Dumnezeu să vă primească împreună cu drepții, Domnule Sorin”.

„Dumnezeu Să-l ierte și Să-l odihnească pe marele artist Sorin Dumitrescu în pace și lumină!”, a transmis și grupul ARS.