15 persoane și-au pierdut viața pe munte în luna august: „Numărul de accidente crește îngrijorător”

Salvamontiștii au salvat peste 700 de persoane de pe munte doar în luna august. Numărul accidentelor crește îngrijorător

Luna august este luna de vârf a sezonului de vară, fiind caracterizată printr-un număr foarte mare de turiști pe munte, fapt ce a impus asigurarea asistenței de salvare montană la un nivel mediu, zilnic, un număr de circa 650-700 de salvamontiști aflându-se la datorie în zonele montane cu afluență turistică mare, în punctele medicale şi de intervenție din circa 100 de posturi şi baze, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont.

Astfel, în perioada de referința, salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 529 de acțiuni de salvare şi de acordare a primului ajutor medical acţiuni în care au fost salvate 756 de persoane, cu cinci mai multe decât în august 2023.

Dintre acestea, 184 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de ambulanţă, 37 au fost transportate cu ambulanţele Salvamont, 30 de persoane au fost predate elicopterelor SMURD-IGAV, iar 15 persoane au decedat pe munte, sarcina salvamontiştilor reducându-se la recuperarea acestora şi transportul pentru predarea la serviciile IML.

Din numărul total de intervenţii, 442 de intervenţii au avut loc în zona montană - fiind salvate 669 de persoane, 79 de persoane s-au prezentat şi au beneficiat de prim-ajutor la cabinetele medicale ale bazelor Salvamont, iar opt intervenţii au avut loc în afara zonei montane, în locuri greu accesibile, acţiuni la care salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină cu mijloacele şi tehnicile lor specifice pentru soluţionarea cazurilor.

Din numărul total de intervenţii, în nouă situaţii s-au folosit drone de căutare-salvare, în şase intervenţii - câini de căutare Salvamont şi intr-o intervenţie - scafandri Salvamont.

Prin Dispeceratul Naţional Salvamont - Vodafone/Fundaţia Vodafone au fost primite, direct, 524 de apeluri prin care anunţau accidente montane şi 121 apeluri care anunţau incendii în zona montană şi submontană, restul apelurilor de urgenţă fiind primite şi preluate direct de către salvamontişti prin Serviciul Unic de Urgenţă 112 sau prin dispeceratele locale ale echipelor salvamont.

„Serviciile Salvamont România au lansat «Proiectul -1», de responsabilitate pe munte, prin care şi-au propus ca, împreună cu cei care merg pe munte, să facă cel mai mic pas posibil dar prin care să se reducă numărul de accidente pe munte, de persoane accidentate grav care au necesitat transport cu ambulanţele SAJ, SMURD sau cu elicopterele SMURD-IGAV şi de persoane decedate pe munte măcar cu o singură persoană. De peste 25 de ani, de la an la an, numărul de accidente creşte constant şi îngrijorător şi acest fapt trebuie să fie un mare semnal de alarmă pentru noi toţi. Chiar dacă nu am reuşit acest lucru, în totalitate, corelat cu creşterea exponenţială de la an la an a numărului de turişti pe munte, cifrele ne dau încredere să continuăm campaniile noastre de prevenirea a accidentelor montane", a scris preşedintele Salvamont România, Sabin Cornoiu, în postarea de pe Facebook.

În cursul lunii august s-au primit 1.396 apeluri prin care solicitau informaţii despre zona montană, dintre acestea 624 apeluri fiind înregistrate la Dispeceratul National Salvamont-Vodafone/Fundaţia Vodafone, restul de 772 de apeluri fiind făcute direct structurilor Salvamont locale sau judeţene.

„Structurile Salvamont avut un grad de răspuns de 100% la solicitările specifice domeniului de activitate, doar cu resursele proprii, acest lucru confirmând că acestea sunt organizate corespunzător, îşi dimensionează corect, îşi dezvoltă permanent resursele umane şi materiale şi, în activitatea derulată, nu au solicitat şi au demonstrat că nu au nevoie de alte resurse, exceptând cele de preluare pentru transport al accidentaţilor către unităţile medicale, ambulanţe SAJ, SMURD, respectiv elicoptere IGAV-SMURD, resurse care au fost asigurate corespunzător în baza relaţiei de coordonare operativă existentă cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului de Interne”, se mai arată în postare.

Chiar dacă perioada de vârf a sezonului turistic de vară a trecut, serviciile Salvamont vor asigura efective de salvatori montani dimensionate adecvat, astfel încât să se reuşească intervenţia cu operativitate în accidentele care se vor produce pe munte şi în restul zonelor extra montane la care vor fi solicitaţi să intervină în această perioadă.

Echipele Salvamont, singurele structuri care deţin competenţa legală, personal pregătit profesional şi atestat pentru a interveni în soluţionarea accidentelor montane în care sunt implicate persoane cu afecţiuni medicale pot fi alertate prin Sistemul Naţional Unic de Urgenţă 112 şi prin intermediul Dispeceratului Naţional Salvamont - Fundaţia Vodafone ( 0372126668 sau 0SALVAMONT) sau de pe aplicaţia SALVAMONT-VODAFONE pentru telefoanele mobile.