Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Sancțiunea primită de un elev care și-a mărit notele în catalogul electronic, cu parola directoarei

Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns în faţa instanţei, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii, folosind parola directoarei.

Un elev de la Liceul Teoretic Friedrich Schiller din Oradea a ajuns la un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, după ce a accesat ilegal catalogul electronic al şcolii și a modificat note, atât pentru el, cât și pentru colegi.

Procurorii DIICOT Oradea şi a dispus, în cazul acestuia, măsura educativă a supravegherii pentru o perioadă de 2 luni.

Potrivit Bihoreanul, băiatul a umblat la catalogul electronic timp de mai multe luni, între decembrie 2023 şi iunie 2024, pe când se afla în clasa X-a. ”Avea 17 ani la momentul faptelor şi a folosit credenţialele de acces ale directoarei pentru a intra fără drept în sistemul informatic, unde a şters sau a „îmbunătăţit” note - atât pe ale sale, cât şi pe ale colegilor”, scriu jurnaliștii.

Judecătorii au reţinut că nu a fost vorba de o întâmplare izolată, ci de o practică repetată. „Au fost comise 54 de acte materiale de accesare ilegală a sistemului informatic şi 51 de acte materiale de alterare a integrităţii datelor informatice”, se arată în hotărârea instanţei.

Astfel, pe 24 decembrie 2023, adolescentul şi-a şters nota 6 de la un test la limba germană şi a înlocuit-o cu 7. Câteva luni mai târziu, la 16 martie 2024, a revenit în catalog: nota 7 de la matematică a devenit 9, iar 8-ul de la biologie a fost „rotunjit” până la 10. Altă dată, elevul a transformat un 6 la limba română într-un 8, la fizică şi-a crescut nota de la 7 la 8, iar la engleză şi-a trecut direct 10.

El ar fi recurs la gest de frică să nu piardă bursa de merit.

Profesorii au observat „intervențiile suspecte din catalogul electronic și au sesizat conducerea liceului, care a decis să reclame cazul la Poliție.

Adolescentul a recunoscut acuzaţiile şi a acceptat încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii. „Recunosc acuzaţia care mi se aduce. Regret fapta comisă şi am conştientizat consecinţele acţiunilor ilicite”, a declarat el.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare.

Educație

