Facultatea de Filosofie a Universității din București organizează Conferința Internațională „Russell 150”

Facultatea de Filosofie a Universității din București, prin Departamentul de Filosofie Teoretică, marchează trecerea a 150 de ani de la nașterea filosofului Bertrand Russell prin organizarea unei conferințe internaționale dedicate marii personalități.

Conferința Internațională „Russell 150” se va desfășura, în perioada 4-5 noiembrie 2022, pe platforma ZOOM și este structurată în jurul a trei preocupări ale filosofului: logica matematică, epistemologia şi filosofia minţii.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate contribuții ale unor cercetători și cadre didactice de la mai multe universități din lume, printre care se numără și Universitatea din București, Academia Română, University of Virginia, University of Texas at Austin, Concordia University, Universidad de Salamanca, Western University Ontario.

Universitatea din București va fi reprezentată de către trei cadre didactice de la Facultatea de Filosofie a UB, Gheorghe Ştefanov, Sorin Costreie şi Constantin Stoenescu. Totodată, la conferință vor participa și alte nume cunoscute din filosofia contemporană, precum Mark Sainsbury, Angela Mendelovici și James Cargile.

Evenimentul este organizat împreună cu Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române şi cu Centrul de Logică, Filosofie şi Istoria Științei al Universității din București.

Persoanele interesate să participe la această conferință sunt rugate să trimită un e-mail la adresa: andrei.marasoiu@filosofie.unibuc.ro. Mai multe detalii despre programul conferinței găsiți aici.