Cifre îngrijorătoare din Educație. Peste o treime dintre elevi României sunt afectați de analfabetism numeric

Un raport recent arată o problemă alarmantă: 36% dintre elevii din România se confruntă cu analfabetism numeric, iar 16% dintre aceștia au dificultăți semnificative în înțelegerea și utilizarea conceptelor matematice de bază. Raportul a fost prezentat în cadrul unui eveniment la care a participat și ministrul Educației, Daniel David.

Studiul, realizat de Asociația pentru Valori în Educație (AVE România) și Brio, a analizat elevii din toate ciclurile de învățământ – primar, gimnazial și liceal – și a subliniat o tendință îngrijorătoare: rata analfabetismului numeric crește pe măsură ce elevii avansează în școală, de la 25% în clasele primare, la 36% în gimnaziu și ajungând la 46% la clasele liceale.

„Este clar că nu arată bine, eu am şi spus acum când am pus în dezbatere planurile-cadru pentru învăţământul liceal, am spus că mie mi se pare că noi predăm mult, prost şi foarte centralizat. Şi ar trebui să gândim ce facem, pentru că este inacceptabil în clasa XII-a să ai spre 50% oameni care au această formă de analfabetism funcţional în zona numeraţiei. Este ceva de neacceptat pentru o şcoală. Te şi întrebi: ce face şcoala?”, a declarat ministrul Daniel David, citat de News.ro.

Diferențele dintre mediul rural și urban sunt semnificative: 58% dintre elevii din zonele rurale au dificultăți numerice, față de 22% în orașe. De asemenea, băieții prezintă, în general, un nivel mai bun de funcționalitate numerică față de fete. Această diferență este constantă pe parcursul anilor de studiu.

„Testul de Alfabetizare Matematică este un test care măsoară capacitatea unui individ de a gândi rațional, cu sprijin în raționamentele matematice dobândite în perioada de educație formală și de a folosi și interpreta aceste raționamente pentru a rezolva probleme într-o varietate de contexte din realitatea vieții de zi cu zi”, se menționează în raport.

Cercetarea a fost realizată în perioada octombrie – decembrie 2024 pe un eșantion de 600 de școli din România.