Cine este Ligia Deca, noul ministru al Educației

Ligia Deca, fosta șefă a Ligii Studenților Români din Străinătate și actuala consilieră pe educație a președintelui Klaus Iohannis, a fost votată de liberali pentru a prelua portofoliul Ministerului Educației. Propunerea urmează să fie discutată în coaliție și apoi trimisă președintelui României.

Deca are 40 de ani, este doctor în științe politice a Universității Luxemburg, absolventă a unui curs postdoctoral la Colegiul Noua Europă și a coordonat majoritatea dezbaterilor pentru proiectul „România educată”, asumat de președintele Iohannis.

„Sunt un om de echipă, sunt în conducerea partidului şi, dacă propunerea va fi Ligia Deca, voi da votul bucuros cu două mâini pentru Ligia Deca… este cea care a gestionat proiectul «România educată» în procesul de consultare la nivel de viziune. Ligia Deca este cea care cunoaşte tot parcursul construcţiei legilor Educaţiei, este singura persoană din afara grupului din Ministerul Educaţiei pe care l-am condus şi care a scris legile Educaţiei, care cunoaşte în profunzime toate aceste aspecte cuprinse în cele două legi ale Educaţiei”, a susţinut fostul ministru Sorin Cîmpeanu. După demisia acestuia, interimatul Ministerului Educației a fost preluat de Sebastian Burduja, actualul ministru al Cercetării și digitalizării.

Fostul ocupant al fotoliului de la Educație a adăugat că nu se simte vizat de declarațiile președintelui Iohannis referitoare la plagiat: „Sub nicio formă nu mă simt vizat din această perspectivă, o spun cât se poate de clar”.

Despre acuzaţiile care i s-au adus privind protejarea plagiatorilor, Cîmpeanu a spus: „Am luat cunoştinţă despre ceea ce spun aceste alte voci, bănuiesc că aţi spus şi ghilimelele de rigoare, şi în consecinţă am decis ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am luat cunoştinţă de lipsa de rigoare, lipsa de etică a acestor acuze tocmai despre etică şi am decis să am lipsa de etică a acestor acuze”. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la deschiderea anului universitar, că România are nevoie de toleranţă zero în privinţa plagiatului, precizând că noile legi ale Educaţiei trebuie să includă prevederi explicite cu privire la prevenirea şi sancţionarea „acestui fenomen toxic al mediului educaţional”.