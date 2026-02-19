Au fost aprobate programele pentru limba și literatura română - clasa a IX-a, învățământ liceal. Descrierile tematice au fost eliminate, iar denumirile formelor literare, simplificate

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat joi, 19 februarie, că a aprobat programele pentru disciplina Limba şi literatura română pentru clasa a IX-a, învăţământ liceal.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, au fost aprobate:

- Programa școlară pentru Limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun (TC) - filiera teoretică, profil real, toate specializările; filiera tehnologică, toate profilurile şi calificările profesionale; filiera vocaționala, profilurile artistic, militar, pedagogic, sportiv şi teologic, toate specializările.

- Programa şcolară pentru Limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun + Curriculum de specialitate (TC + CS) - filiera teoretică, profil umanist, specializarea ştiinţe sociale.

- Programa şcolară pentru Limba şi literatura română / Clasa a IX-a / Trunchi comun + Curriculum de specialitate (TC + CS) - filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie.

„Documentele sunt rezultatul integrării de către membrii grupului de lucru pentru disciplina limba şi literatura română a observaţiilor şi a propunerilor primite la Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare (CNCE), din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, atât în perioada în care propunerile de programe şcolare au fost supuse procesului de transparenţă instituţională, cât şi ulterior", se arată în comunicat.

Au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module

Din domeniul de conţinut „Literatură", au fost eliminate descrierile tematice pentru cele cinci module, lăsând profesorilor libertatea de a selecta aspectele pe care le consideră adecvate în funcţie de profilul şi nivelul clasei.

Denumirile formelor literare aferente celor cinci module au fost simplificate

De asemenea, denumirile formelor literare aferente celor cinci module au fost simplificate, pentru a permite profesorilor să aleagă, din lista de recomandări, autorii şi operele pe care le consideră relevante.

„Organizarea conţinuturilor nu este guvernată exclusiv de criteriul cronologic, ci este articulată concomitent în funcţie de criterii tematice, culturale, estetice şi discursive, precum şi în raport cu dezvoltarea progresivă a competenţelor de lectură, interpretare, contextualizare şi reflecţie critică”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Forma actuală a programelor pentru clasa a IX-a este concepută pentru a răspunde aşteptărilor privind un document curricular modern şi flexibil, în acord cu bunele practici europene, care să reflecte o viziune actuală asupra predării limbii şi literaturii române, explică Ministerul.



Urmează să fie definitivate și programele pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a

În săptămânile următoare, ţinând cont de experienţa dobândită în elaborarea programelor pentru clasa a IX-a şi în procesul de revizuire şi armonizare a diverselor puncte de vedere exprimate, grupul de lucru va definitiva programele pentru clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a, conturându-se, astfel, imaginea de ansamblu asupra studiului disciplinei limba şi literatura română în învăţământul liceal, menționează Ministerul Educaţiei.

Programele vor fi publicate mai întâi în Monitorul Oficial şi ulterior pe site-ul CNCE