search
Joi, 9 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Aproape 2.300 de elevi și studenți vor primi câte 200 de euro pentru calculatoare. Lista beneficiarilor a fost publicată în Monitorul Oficial

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

2.289 de beneficiari, cu vârsta de până la 26 de ani, vor primi câte 200 de euro pentru a-și cumpăra un computer. Banii vor fi acordați în perioada 31 august – 12 septembrie.

Elev la computer
Elevii își pt achziționa computere FOTO: Shutterstock

  Pentru a beneficia de acest sprijin, venitul lunar brut pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 500 de lei. Programul Euro 200 se adresează exclusiv elevilor și studenților care îndeplinesc această condiție.

  Numărul elevilor și studenților care beneficiază de acest sprijin a crescut față de anii anteriori: în 2023 au fost 2.170 de beneficiari, iar în 2024, 1.912 persoane au primit acest ajutor. În 2026, 2.289 de tineri din întreaga țară au fost incluși pe lista oficială, potrivit Edupedu.ro.

  Conform calendarului oficial, bonurile valorice vor putea fi utilizate pentru achiziționarea calculatoarelor în perioada 7 septembrie – 16 octombrie. După achiziție, beneficiarii trebuie să depună dovada plății, sub forma facturii și a procesului-verbal de predare-primire, până la 30 octombrie 2026.

Operatorii economici care acceptă aceste bonuri vor avea obligația să le depună pentru decontare până la 30 octombrie.

Bonurile valorice vor fi distribuite către inspectoratele școlare și universități între 11 și 28 august. Beneficiarii le vor putea ridica în perioada 31 august – 12 septembrie direct de la unitățile de învățământ de care aparțin.

Elevii și studenții care au fost selectați sunt încurajați să consulte lista publicată în Monitorul Oficial pentru confirmarea eligibilității și pentru a respecta termenii din calendarul oficial al programului. Acest sprijin financiar le oferă tinerilor posibilitatea de a-și achiziționa un calculator, un instrument esențial pentru educația lor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Presupusul bodyguard român al lui Leonardo DiCaprio și al lui Paris Hilton, legături strânse cu clanul Cordunenilor. Cine a fost, în tinerețe, Marius Ariton
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
Cum a murit, de fapt, Gabi Mureșan, fostul căpitan al CFR-ului. Detalii cutremurătoare
fanatik.ro
image
Mitul „bunului samaritean” versus realitatea crudă a azilelor din Bihor. Viorel Pașca, la judecata Curții de Apel București
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
Gabi Mureșan a murit la doar 44 de ani
digisport.ro
image
Tot mai mulți beau apă din căni de cupru. Cât de benefic este, de fapt, obiceiul devenit viral
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Este obligatoriu ca blocurile să aibă pubele pentru colectarea selectivă? Ce spune legea
playtech.ro
image
Cum arată dieta lui Leo Messi la 39 de ani. Alimentele pe care nu le consumă niciodată
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan, decedat la doar 44 de ani
digisport.ro
image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Obligațiile proprietarilor de apartamente care se debranșează. ANRE clarifică regulile privind încălzirea la bloc
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”
click.ro
image
Dan Negru, sincer despre salariul din televiziune! De ce voiau șefii să-l înlocuiască la doar 35 de ani
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri din perioada Hoardei de Aur în Kazahstan (© gov.kz)
O structură de mari dimensiuni din perioada Hoardei de Aur, descoperită de arheologi în Kazahstan
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Doi tineri și-au construit singuri casa pentru a reduce costurile. „Am smuls faianța de pe pereți de nenumărate ori pentru că nu arăta cum îmi doream”
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”

OK! Magazine

image
Superstițioasa Meghan Markle a organizat un exorcism. Era disperată să găsească un „expert în paranormal”, s-o scape de ”vibrațiile joase” de la Palat

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?