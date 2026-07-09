Aproape 2.300 de elevi și studenți vor primi câte 200 de euro pentru calculatoare. Lista beneficiarilor a fost publicată în Monitorul Oficial

2.289 de beneficiari, cu vârsta de până la 26 de ani, vor primi câte 200 de euro pentru a-și cumpăra un computer. Banii vor fi acordați în perioada 31 august – 12 septembrie.

Pentru a beneficia de acest sprijin, venitul lunar brut pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 500 de lei. Programul Euro 200 se adresează exclusiv elevilor și studenților care îndeplinesc această condiție.

Numărul elevilor și studenților care beneficiază de acest sprijin a crescut față de anii anteriori: în 2023 au fost 2.170 de beneficiari, iar în 2024, 1.912 persoane au primit acest ajutor. În 2026, 2.289 de tineri din întreaga țară au fost incluși pe lista oficială, potrivit Edupedu.ro.

Conform calendarului oficial, bonurile valorice vor putea fi utilizate pentru achiziționarea calculatoarelor în perioada 7 septembrie – 16 octombrie. După achiziție, beneficiarii trebuie să depună dovada plății, sub forma facturii și a procesului-verbal de predare-primire, până la 30 octombrie 2026.

Operatorii economici care acceptă aceste bonuri vor avea obligația să le depună pentru decontare până la 30 octombrie.

Bonurile valorice vor fi distribuite către inspectoratele școlare și universități între 11 și 28 august. Beneficiarii le vor putea ridica în perioada 31 august – 12 septembrie direct de la unitățile de învățământ de care aparțin.

Elevii și studenții care au fost selectați sunt încurajați să consulte lista publicată în Monitorul Oficial pentru confirmarea eligibilității și pentru a respecta termenii din calendarul oficial al programului. Acest sprijin financiar le oferă tinerilor posibilitatea de a-și achiziționa un calculator, un instrument esențial pentru educația lor.