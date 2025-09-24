search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
Daniel Bîrligea, urmărit de o forță a Europei. Scouterii vor fi în tribună la meciul cu Go Ahead Eagles

0
0
Publicat:

Presa din Olanda anunță că reprezentanții celor de la Ajax se vor uita atent la meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB pentru a-l urmări pe Daniel Bîrligea (25 de ani). Partida are loc mâine, de la ora 19:45, în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

Daniel Bărligea a fost decisiv în sezonul trecut
Daniel Bărligea a fost decisiv în sezonul trecut

Atacantul campioanei României este văzut drept o soluție pentru clubul din Amsterdam, care se află în căutarea unui vârf. Ajax a debutat cu stângul în grupa de Liga Campionilor, 0-2 cu Inter Milano.

FCSB plănuia să joace cu echipa a doua în Olanda, dar zvonurile privind un posibil transfer la „lăncieri” pentru Bîrligea a modificat planurile inițiale.

„Dacă ei trimit scouterii, să-l băgăm să joace, nu? O să vorbesc cu oamenii mei, oricum o repriză o să joace Bîrligea. Să-i trimită, Bîrligea o să joace a doua repriză și o să-l vadă.

Suma lui corectă nu există, Bîrligea are o clauză prea mică față de suma lui corectă. Ei îl pot lua la o sumă mult mai mică. Are 15 milioane de euro clauză. Ar fi incorect să-mi ia mie Ajax jucătorul la 15 milioane de euro și el valorează 25 de milioane de euro.

O să plătească clauza, o să mă păcălească, dacă nu am fost deștept. Lasă să mă păcălească, mă las păcălit cu 15 milioane de euro. Dacă ei plătesc 15 milioane de euro, îl vor lua și gata", a declarat Gigi Becali, pentru Fanatik.

