The Cube, laboratorul unde, prin inovație și știință, este construit viitorul fără fum

În Elveția, pe malul lacului Neuchâtel, se află unul dintre cele mai avansate centre de cercetare din lume dedicate dezvoltării produselor alternative fără fum: The Cube, laboratorul global de cercetare și dezvoltare al Philip Morris International (PMI). Inaugurat în 2009, acest centru a devenit un pilon al eforturilor de reducere a efectelor dăunătoare asociate consumului de tutun, prin dezvoltarea și evaluarea științifică riguroasă a produselor care încălzesc tutunul în loc să-l ardă.

De la un sit istoric la un hub științific modern

Zona în care se află laboratorul The Cube are o tradiție de aproape un secol în procesarea tutunului. Aici, primele produse au fost fabricate încă din 1925, iar PMI a preluat situl în anii ’60 și l-a transformat în prima filială europeană a companiei. În deceniile următoare, PMI a continuat să investească în mod constant la Neuchâtel. Astfel, clădirea The Cube a fost construită în perioada 2005 – 2008 și inaugurată în 2009.

Astăzi, The Cube găzduiește laboratoare de ultimă generație și Centrul de Dezvoltare Industrială (Industrial Development Center – IDC), unde sunt concepute și perfecționate prototipurile produselor fără fum, precum și linii de producție pentru consumabilele utilizate în dispozitivele cu tutun încălzit.

Un design simbolic: pământ, vânt și apă

Complexul este alcătuit din trei clădiri cu nume simbolice – „Pământ”, „Vânt” și „Apă” - unite prin pasarele de sticlă. Alegerea acestor elemente nu este întâmplătoare: absența elementului „foc” subliniază intenția PMI de a se îndepărta de combustie, procesul responsabil pentru generarea compușilor toxici din fumul de țigară.

Structura transparentă are un dublu rol: maximizează lumina naturală și reflectă angajamentul pentru o abordare științifică deschisă, accesibilă și verificabilă.

The Cube integrează tehnologii ecologice precum panourile fotovoltaice și un sistem geotermal de încălzire, contribuind la reducerea consumului energetic. Cupola de sticlă creează spații deschise, luminoase, gândite pentru interacțiune, colaborare și schimb de idei. Pentru cercetători, acest cadru funcționează ca un veritabil ecosistem care încurajează colaborarea, în care inovația avansează rapid, iar validarea externă este integrată natural în procesul științific.

În inima cercetării: știința din spatele tehnologiei care nu arde tutunul

La The Cube, cercetarea se desfășoară într-un ritm intens și cu o rigoare ridicată, cu accent pe dezvoltarea și evaluarea științifică a produselor fără fum. Aici lucrează o echipă diversă de specialiști – fizicieni, biologi, chimiști, medici, epidemiologi, experți în științe comportamentale și mulți alții – care contribuie direct la fundamentarea științifică a produselor fără fum. Acestia sunt implicați în activități diverse: analizează compoziția aerosolilor, studiază efectele toxicologice și derulează studii complexe menite să clarifice impactul acestor produse asupra sănătății.

Laboratorul dedicat calității aerului interior, de exemplu, compară compușii volatili eliberați de produsele fără fum cu cei proveniți din fumul de țigară, în timp ce alte echipe testează comportamentul aerosolilor în condiții climatice variate sau desfășoară analize toxicologice in vitro.

Atmosfera de colaborare din The Cube stimulează experimentarea constantă și perfecționarea tehnologiilor, un efort care, până în 2024, s-a concretizat în 541 de publicații științifice disponibile publicului. Specialiștii sunt implicați constant în dialoguri cu comunitatea științifică internațională, cu autoritățile de reglementare și cu publicul larg, pentru a explica fundamentele științifice ale produselor fără fum.

Articol susținut de Philip Morris România