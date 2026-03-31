Zece probleme care ar putea transforma conflictul cu Iranul într-un scenariu de coșmar pentru Donald Trump

Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite au învins Iranul. Cu toate acestea, analiștii avertizează că realitatea de pe teren indică un set tot mai complex de opțiuni dificile pentru Washington, fie că este vorba despre o victorie militară clară, fie despre o retragere controlată din conflict.

De la posibila invadare a insulei Kharg până la redeschiderea forțată a Strâmtorii Ormuz, fiecare opțiune militară implică riscuri semnificative pentru trupele americane, în condițiile în care Iranul își păstrează capacitatea de a lansa salve de rachete balistice și drone.

În paralel, Statele Unite suferă pierderi tot mai mari în regiune – inclusiv distrugerea unor sisteme radar și a unui avion de avertizare timpurie AWACS – ceea ce le reduce capacitatea de a intercepta atacurile.

Pentagonul nu dispune de suficiente trupe pentru o invazie pe scară largă a Iranului, iar sprijinul public pentru o astfel de operațiune este incert. În același timp, menținerea blocadei în Strâmtoarea Hormuz riscă să împingă prețurile petrolului la niveluri care ar putea declanșa o criză economică globală.

Pe termen lung, supraviețuirea regimului de la Teheran îi permite acestuia să revendice o formă de victorie sau, cel puțin, de rezistență în fața presiunii americane, scrie Daily Mail.

1. O misiune extrem de riscantă: capturarea uraniului îmbogățit

Administrația Trump și-a propus să slăbească capacitățile militare ale Iranului și să prevină obținerea unei arme nucleare.

Însă o eventuală operațiune pentru capturarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit – depozitate în instalații subterane fortificate – ar reprezenta una dintre cele mai riscante misiuni din istoria forțelor speciale americane.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul deține cantități semnificative de uraniu îmbogățit la 60%, aproape de pragul necesar pentru arme nucleare.

O astfel de operațiune ar implica riscuri majore: de la atacuri cu rachete și drone, până la capcane explozive și contaminare radioactivă în interiorul facilităților. Chiar și în cazul unui succes tactic, evacuarea trupelor ar fi extrem de dificilă, în condițiile pierderii efectului de surpriză.

Mai mult, experții subliniază că infrastructura nucleară a Iranului este dispersată, iar cunoștințele tehnologice nu pot fi eliminate printr-o singură operațiune militară.

Esențial este că nu poți distruge o idee și, chiar dacă capacitatea de îmbogățire a uraniului nuclear al Iranului este grav epuizată după o misiune americană, regimul are în continuare capacitatea tehnică, precum și voința.

Jonathan Hackett, fost anchetator și agent de contrainformații al pușcașilor marini americani, a declarat pentru Daily Mail: „Este important să ne amintim că programul nuclear al Iranului nu se află doar la Natanz, Isfahan și Fordow, de exemplu. Au 10 instalații diferite. Au una în construcție la granița dintre Iran și Irak. Au două milioane de kilograme de uraniu care nu a fost excavat.”din pământ încă în mina Saghand.

El a continuat: „Au aceste cunoștințe despre cum să producă centrifuge, cum să proceseze uraniul, cum să depoziteze uraniul, cum să-l ascundă de public. Nu poți distruge aceste cunoștințe. Poți ucide chiar acum oamenii care le știu, dar nu poți scăpa de ele.”

2. Insula Kharg: o țintă strategică, dar greu de controlat

Insula Kharg, principalul nod de export petrolier al Iranului, ar putea deveni o țintă majoră pentru SUA. Controlul acesteia ar afecta direct veniturile regimului de la Teheran.

Totuși, o invazie ar expune trupele americane la un spectru larg de amenințări: rachete balistice, drone, atacuri cu ambarcațiuni rapide și chiar incendierea infrastructurii petroliere, care ar crea un „ecran” de fum și ar complica operațiunile aeriene.

Chiar și în cazul ocupării insulei, menținerea controlului ar necesita resurse considerabile, în condițiile unor atacuri constante din partea Iranului.

3. Strâmtoarea Ormuz: un punct critic global

Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial, rămâne un punct nevralgic.

Redeschiderea acesteia sub escortă militară ar expune navele la mine navale, rachete și atacuri asimetrice.

Distanța mică față de țărmul iranian reduce drastic timpul de reacție în cazul unui atac, făcând operațiunile extrem de riscante.

Deși Trump a sugerat că această cale navigabilă crucială ar putea fi redeschisă prin trimiterea de nave de război care să escorteze în siguranță petrolierele, o astfel de opțiune este plină de pericole.

Pericole precum croaziera șirachete balistice, ambarcațiuni de atac rapid și mine navale sofisticate așteaptă orice navă care încearcă să traverseze pasajul vital.

Având în vedere că, în unele locuri, culoarele de tranzit se află la doar cinci până la patru mile de țărmul iranian, navele au la dispoziție mai puțin de două minute pentru a reacționa la atacurile care se apropie.

Escortele navale se confruntă, de asemenea, cu amenințarea ca Teheranul să folosească ambarcațiuni teleghidate încărcate cu explozibili pentru a le ataca.

Pasajul petrolier este îngust și puțin adânc, forțând navele să se apropie la câțiva kilometri de țărmurile muntoase ale Iranului, un peisaj care se pretează la tactici de război asimetrice, în care Teheranul folosește arme mici, dispersate pe scară largă și greu de eliminat de către adversari.în întregime.

„Iranienii s-au gândit mult la cum să utilizeze geografia în avantajul lor”, a declarat pentru New York Times Caitlin Talmadge, profesoară la Institutul de Tehnologie din Massachusetts.

„Apropierea Iranului și lățimea strâmtorii sunt cele care fac lucrurile atât de dificile”, a declarat Jennifer Parker, fost ofițer de marină, acum la Colegiul Național de Securitate al Universității Naționale Australiane.

„Timpul de la o detectare este foarte limitat”, a continuat ea. „Pentru a încerca apoi să ripostezi și să distrugi racheta sau drona respectivă, timpul de răspuns, în funcție de viteza acesteia, ar putea fi de câteva minute.”

Dan Tomlinson, ministru al Trezoreriei, a declarat pentru Sky News: „Să fim clari că este periculos. În acest moment există nave civile în Strâmtoarea Hormuz, asupra cărora se trage de către iranieni.”

Trump a amenințat că va arunca în aer uzinele de energie electrică și desalinizare ale Iranului, precum și puțurile de petrol și însăși insula Kharg, dacă nu se va ajunge la un acord pentru redeschiderea „imediată” a Strâmtorii Hormuz.

4. Riscuri economice globale

Orice escaladare – inclusiv atacuri asupra infrastructurii energetice din Golf – ar putea declanșa o creștere abruptă a prețurilor petrolului, cu estimări care ajung până la 200 de dolari pe baril.

Astfel de evoluții ar afecta lanțurile globale de aprovizionare și ar genera presiuni majore asupra economiilor dependente de energie.

5. Extinderea conflictului: rolul actorilor regionali

O altă incertitudine majoră este posibilitatea extinderii conflictului.

Grupările susținute de Iran, inclusiv rebelii houthi din Yemen, ar putea bloca rute maritime esențiale precum strâmtoarea Bab al-Mandeb, amplificând impactul asupra comerțului global.

6. Ce se întâmplă dacă Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă

Presupunând că întreruperile actuale ale aprovizionării sunt susținute, analiștii estimează că prețurile Brent se situează între 100 și 190 de dolari, cu o prognoză medie de 134,62 dolari.

Războiul a redus aprovizionarea globală cu aproximativ 11 milioane de barili pe zi, până la 23 martie.potrivit directorului executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol.

Deși săptămâna trecută Trump a prelungit termenul limită pentru Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Hormuz, el a analizat și posibilitatea de a folosi forțe terestre pentru a cuceri insula Kharg.

O escaladare a conflictului care ar afecta instalațiile de export de la Kharg ar ridica prețurile peste 120 de dolari, unii analiști prognozând niveluri de până la 200 de dolari.

Dacă SUA și Israelul ar declara în curând sfârșitul războiului, dar amenințările Iranului la adresa operațiunilor de transport maritim prin Strâmtoarea Hormuz persistă, analiștii prevăd prețuri între 50 și 150 de dolari, reflectând incertitudinea.despre durata sau gravitatea perturbărilor fluxurilor de petrol prin strâmtoare în urma războiului.

Deși toate industriile ar resimți impactul costurilor mai mari cu energia, sectoarele mari consumatoare de energie, precum și agricultura și industriile din aval dependente de substanțe chimice, ar fi deosebit de afectate.

7. Instalații de desalinizare vulnerabile

Iranul ar putea provoca un dezastru pentru statele din Golf prin paralizarea instalațiilor de desalinizare din regiunea deșertică și întreruperea alimentării cu apă a milioane de oameni.

Există aproximativ cinci mii de uzine de desalinizare în Orientul Mijlociu, dintre care peste patru sute se află în Golf, dar un număr mai mic de uzine sunt responsabile pentru o mare parte din producție.

Amnesty International a anunțat luna aceasta că există un risc semnificativ ca atacurile asupra sistemelor care furnizează servicii esențiale, cum ar fi electricitatea, încălzirea și apa curentă, să încalce dreptul internațional și „în unele cazuri să constituie crime de război”.

Acest lucru se datorează potențialului de „daune devastatoare asupra civililor și impact asupra mediului” pe care astfel de atacuri îl prezintă.

Atacurile asupra instalațiilor de desalinizare ar putea paraliza Orientul Mijlociu, careeste una dintre cele mai aride regiuni ale lumii, unde disponibilitatea apei este de 10 ori mai mică decât media globală.

Mai mult, aproximativ 42% din capacitatea de desalinizare a lumii se află în regiune.

„Acolo, fără apă desalinizată, nu există nimic”, a declarat economistul Esther Crauser-Delbourg pentru Times, subliniind cum orice atac asupra unei infrastructuri atât de importante ar putea declanșa o criză umanitară majoră.

8. Creșterea pierderilor americane și vulnerabilitatea bazelor americane

Iranul a atacat 104 baze americane și regionale, conform unei analize aproximative a atacurilor geolocalizate realizate de Fabian Hinz, un analist open-source.

SUA sunt acum obligate să-și continue războiul de la distanță, trupele fiind evacuate în...spații de birouri și hoteluri pentru a evita atacurile.

Dintre toate centrele de atac, Ali Al Salem din Kuweit a suferit cele mai multe lovituri – un total de 23 – conform analizei lui Hinz, urmat de Camp Arifjan și Camp Buehring, cu 17, respectiv șase lovituri geolocalizate.

Aceasta se întâmplă în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că Rusia a furnizat Iranului imagini din satelit ale unei baze americane din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca un avion spion vital să fie distrus într-un atac.

9. Vulnerabilități strategice

Relația dintre America și aliații săi din Golf devine din ce în ce mai tensionată, aceiași aliați suportând greul atacurilor de represalii neobosite asupra bazelor americane, ambasadelor și infrastructurii energetice vitale.

Aproape 40.000 de soldați americani se aflau în regiune când a început conflictul, iar Comandamentul Central...a dispersat mii dintre ele, unele până în Europa.

Deși mulți au rămas în Orientul Mijlociu, trupele nu mai sunt staționate în bazele lor originale.

Rezultatul, potrivit oficialilor militari actuali și foști, este un război mult mai greu de dictat.

„Da, avem capacitatea de a înființa centre de operațiuni rapide, dar vom pierde cu siguranță din capacitate”, a declarat pentru New York Times sergentul-major Wes J. Bryant, specialist în țintire în operațiuni speciale, în retragere, din cadrul Forțelor Aeriene Americane.

„Nu poți pur și simplu să pui toate echipamentele alea pe acoperișul unui hotel,”„De exemplu. O parte din ea este dificil de manevrat.”

10. O dilemă strategică fără soluții simple

În plan politic, Donald Trump se confruntă cu presiuni interne pentru a evita un conflict prelungit, în special în context electoral. În același timp, opțiunile diplomatice rămân incerte, iar obiectivele finale ale campaniei nu sunt clar definite.

Unii analiști consideră că o retragere prematură ar permite Iranului să își reconstituie rapid capacitățile, în timp ce alții avertizează că o escaladare ar putea transforma conflictul într-un război de durată.

În ansamblu, conflictul cu Iranul evidențiază o realitate strategică complicată: fiecare opțiune disponibilă implică costuri ridicate și riscuri semnificative, iar o soluție rapidă și decisivă rămâne, pentru moment, puțin probabilă.