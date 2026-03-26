Şeful Organizaţiei Mondiale a Comerţului: Ordinea mondială s-a schimbat irevocabil

„Ordinea mondială și sistemul multilateral pe care le cunoșteam s-au schimbat irevocabil. Nu le vom recupera... Trebuie să privim spre viitor”, a declarat directoarea generală a OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, delegaților la deschiderea celei de-a 14-a conferințe ministeriale a OMC de la Yaounde, Camerun.

Deși 72% din comerțul global se desfășoară încă în conformitate cu regulile OMC, creșterea comerțului legat de inteligența artificială oferind un punct de vedere pozitiv, Okonjo-Iweala a declarat că sistemul comercial mondial se confruntă cu o incertitudine semnificativă din cauza conflictului din Orientul Mijlociu și a impactului tarifelor americane asupra țărilor din întreaga lume.

Okonjo-Iweala a prezentat o listă de probleme cu care se confruntă OMC, inclusiv paralizia organismului de soluționare a litigiilor al OMC și transparența în notificarea utilizării subvențiilor.

Doar 64 de membri au depus notificări de subvenții la OMC pentru 2025, ceea ce înseamnă că 102 nu au făcut-o, a declarat Okonjo-Iweala.

„Lipsa de transparență duce la lipsă de încredere, iar acest lucru generează suspiciuni de nedreptate și comportamente anticoncurențiale”, a declarat ea delegaților. Acest lucru a contribuit la un „cerc vicios” de neîncredere care îi împiedică pe membri să convină asupra unor noi reguli și reforme, a adăugat Okonjo-Iweala.

Sistemul de soluționare a disputelor al OMC, în impas din 2019

Deși sistemul comercial global funcționează încă în mare parte pe baza regulilor Organizația Mondială a Comerțului, instituția se confruntă cu o serie de probleme structurale care îi limitează eficiența. Aceste dificultăți nu sunt reunite într-o listă oficială unică, dar reies constant din declarațiile conducerii, inclusiv ale directorului general Ngozi Okonjo-Iweala, și din dezbaterile dintre statele membre.

Cea mai importantă problemă este blocajul sistemului de soluționare a disputelor. Organul de apel al OMC, esențial pentru arbitrarea conflictelor comerciale, este practic nefuncțional din 2019, după ce Statele Unite au blocat numirea de noi judecători. În aceste condiții, disputele dintre state nu mai pot fi soluționate complet, ceea ce afectează credibilitatea întregului sistem.

În paralel, transparența rămâne o problemă majoră. Multe state nu notifică în mod complet sau la timp subvențiile acordate propriilor industrii, ceea ce distorsionează concurența și face dificilă aplicarea regulilor existente. Această lipsă de claritate este una dintre criticile recurente aduse funcționării OMC.

Pe lângă aceste probleme instituționale, organizația este afectată și de contextul geopolitic tot mai complicat. Tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, dar și conflictele din diferite regiuni ale lumii, contribuie la creșterea protecționismului și la fragmentarea comerțului global. În același timp, deciziile în cadrul OMC se iau prin consens între peste 160 de state, ceea ce face ca orice reformă importantă să fie dificil de adoptat.

Nu în ultimul rând, organizația se confruntă cu provocarea adaptării la noile realități economice. Comerțul digital, serviciile și dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale nu sunt încă reglementate suficient, ceea ce creează un decalaj între regulile existente și economia reală.