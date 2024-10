Războiul din Ucraina a devenit un subiect electoral în SUA, iar americanii tind să susțină poziția lui Trump, care se concentrează pe banii trimiși ucrainenilor, spune analista Iulia Joja. Ea nu vede vreun scenariu în care alegerea lui Trump poate fi o veste bună pentru Ucraina.

Expert în Securitate Europeană și Studii Europene la Universitatea George Washington şi Universitatea Georgetown (SUA), Iulia Joja analizează pentru „Adevărul” cum a devenit Ucraina subiect de dezbatere în campania electorală din SUA și care este poziția celor doi candidați, Donald Trump și Kamala Harris, cu privire la războiul din Ucraina.

Dincolo de comentariile incoerente ale lui Donald Trump și de atitudine generală anti-Ucraina, poziția taberei sale a fost expusă într-un articol de opinie publicat de Robert Kenedy și de Trump jr.. Planul de pace al republicanilor înseamnă pe termen mediu și lung o capitulare a Ucrainei.

Joja este nedumerită de faptul că Trump continuă să-l laude pe Putin în campania electorală în contextul în care se știe că dictatorul rus nu este foarte popular în SUA.

De cealaltă parte, Harris nu a venit cu o alternativă la „putinismul lui Trump”.

Joja susține că alegătorii americani tind să favorizeze viziunea lui Trump de terminare a războiului, deoarece „se uită la bani în primul rând.”

Planul lui Trump pentru Ucraina, o capitulare

Adevărul: Este războiul din Ucraina subiect de dezbatere la alegerile din SUA?

Iulia Joja: Ucraina a devenit subiect electoral în alegerile din SUA. Nu mă așteptam la asta și cumva trebuia să evităm acest lucru. Văd că din ce în ce mai mult se discută.

Trump și J.D. Vance, republicanii au făcut din Ucraina un subiect de alegeri toxic, așa cum era de așteptat.

Trump are o istorie complicată cu Ucraina, dacă ne gândim la procedura de suspendare a sa, în 2019 (după ce președintele american, într-o convorbire telefonică cu omologul său ucrainian Volodimir Zelenski ar fi solicitat declanșarea unei investigații despre afacerile din Ucraina ale fiului fostului vicepreședinte american Joe Biden, considerat un posibil contracandidat al președintelui Trump în alegerile prezidențiale de anul viitor. În acea perioadă, administrația blocase un important ajutor militar pentru Ucraina, care fusese aprobat de Congres-nr).

Știam că Trump nu are o părere bună despre Ucraina. În ultimele săptămâni, după ce a tăcut mult timp pe această temă sau a evitat subiectul, rămânând vag, a început să dea detalii. A insistat timp de luni de zile că el va rezolva problema în 24 de ore, fără să spună cum.

Acum a făcut Ucraina subiect de alegeri, în sensul în care Trump jr împreună cu Robert Kenedy au publicat un articol în care au expus așa-numitul plan de pace al republicanilor. Acesta înseamnă obligarea Ucrainei de a deveni neutră, ceea ce în mod real înseamnă capitularea Ucrainei. Obligarea Ucrainei de a nu intra NATO înseamnă pe termen mediu și lung, o capitulare. Mai mult decât atât, Rusia păstrează tot ce a obținut până acum ca teritorii. Și, culmea culmilor, Ucraina trebuie să-și plătească propriile reparații de război. Deci Rusia nu plătește niciun sfanț.

Dincolo de comentarii incoerente vizavi de Rusia și de Ucraina, cum sunt majoritatea din partea lui Trump, acesta e conținutul pe care trumpiștii l-au pus pe masă pentru a face din Ucraina subiect de campanie.

Și la asta se mai adaugă pe parcursul ultimelor săptămâni și zile tot felul de aluzii dubioase, că nu pot să le spun altfel, din partea lui Trump, cu privire la relația lui personală cu Putin.

Când a venit Zelenski în SUA, Trump l-a pus într-o situație extrem de problematică când a insistat că el are relații personale foarte bune cu Putin. După întâlnirea cu președintele Ucrainei, din stafful său de campanie s-au scurs către presă informații conform cărora Trump ar fi vorbit cu Putin de vreo șapte ori de când nu mai e președinte. În plus, el i-ar fi trimis lui Putin un pachețel cu teste COVID sau cu un vaccin anti-COVID. N-am înțeles nici până acum de ce.

Și în continuare Trump insistă că el se înțelege foarte bine cu Putin și că lui îi place de acest criminal de război.

A zis chiar că știa despre planurile lui Putin de invadare a Ucrainei...

În ultimele zile, Trump face aluzii la faptul că pe timpul mandatului său, el a știut că Putin vrea să invadeze Ucraina, dar nu s-a întâmplat asta deoarece el era președinte. Aceasta este linia lui de campanie împotriva lui Biden și a democraților: „uite, Biden și democrații au permis începerea războiului”. Dar rămâne din nou vag: de ce nu s-ar fi întâmplat? Nu se știe.

Dar cu ambiguitatea asta și cu insistența asupra relației personale dintre Trump și Putin, el a făcut din asta un subiect de campanie.

Este foarte interesant și nu am reușit să primesc nicio explicație din partea analiștilor politici americani cu privire la motivele pentru care Trump insistă să vorbească frumos de Putin și de Rusia în campania electorală, chiar dacă nimeni nu-l întreabă.

Face asta în propria sa campanie electorală în Statele Unite, unde trebuie să ne amintim dincolo de dezinformare, propagandă rusească ș.a.m.d. că americanilor istoric nu le place Rusia. Au avut un război rece cu Rusia, au investit foarte mulți bani în învingerea Rusiei fără un conflict direct armat. Rusia este la fel de puțin plăcută din punct de vedere public și electoral ca în România, poate și mai puțin.

Când ieși în fața alegătorilor americani și spui că Putin este minunat și Rusia e minunată nu câștigă voturi în rândul celor care sunt nehotărâți.

Sigur ce face Trap este cum numesc americanii „fire up the base”, își întărește sprijinul în rândul susținătorilor săi MAGA (Make America Great Again). Se merge pe ideea că el este un lider puternic care se are bine cu alți lideri puternici, anume Putin, iar acesta ar fi un lucru bun. Nu cred că așa convinge mai mulți americani să-l voteze, deoarece nu dă bine să fii prieten cu un criminal de război în Statele Unite.

„Pentru majoritatea alegătorilor importanți sunt banii care pleacă spre Ucraina”

Ce credeți că, de fapt, contează pentru americani? Cum văd ei problema războiului din Ucraina?

Cred că pentru majoritatea alegătorilor importanți sunt banii care pleacă spre Ucraina. Până la urmă, e același principiu ca în alegerile din România sau din orice alt loc - oamenii se uită la bani, preocuparea numărul unu este economia, care merge OK în SUA, dar întotdeauna se poate mai bine.

Și atunci este foarte politizat subiectul Ucraina, în mod greșit, ținându-se cont de bani, și evident, propaganda rusă amplifică acest mesaj.

„Americanii au dat mai puțin de 1% din bugetul lor Ucrainei”

Care este adevărata problemă?

În realitate, problema este necunoștința americanilor cu privire la Ucraina.

Americanii, de exemplu, au impresia că dau foarte mulți bani pentru Ucraina. Nu-i adevărat. Americanii au dat mai puțin de 1% din bugetul lor.

Dacă bugetul lor este un dolar și un dolar are 100 de cenți, iei un cent și-l împarți în patru și atât au dat ei din bugetul lor pentru Ucraina. 0,025% din bugetul american reprezintă fonduri care au mers în Ucraina. Comparativ cu majoritatea statelor europene asta e foarte puțin.

Dar americanii nu știu acest lucru. Și atunci spun „europenii să dea mai mulți. De ce nu se preocupă europenii de propria securitate?” Și, într-o anumită măsură, au dreptate. Dar ei nu știu cât de puțini bani dau Statele Unite pentru Ucraina. Și nu știu că mai mulți bani pentru Ucraina nu reprezintă o împovărare pentru bugetul lor.

Deci nu știu asta, pentru că - și aici trebuie să dăm vina pe Biden, pentru că Biden, în aproape 3 ani de război, nici până acum nu s-a adresat vreodată poporului american, să le explice pe înțelesul oamenilor, pe înțelesul tuturor, de ce este importantă securitatea europeană, de ce este important pentru Statele Unite să ajute Ucraina și cât de puțin este afectat bugetul american.

Și atunci acest mesaj este evident amplificat și falsificat și întors și manipulat de către propaganda rusă, de către Trump și trumpiși ș.a.m.d.

„Încheierea acestui măcel de către Trump nu va fi decât o formă de capitulare”

Chiar unii analiști din Ucraina, cumva exasperați de politica administrației Biden, au ajuns să spere într-o schimbare la Casa albă. Există vreun scenariu în care venirea lui Trump la Casa Albă să aducă ceva bun pentru Ucraina?

Nu. Sigur că nu. Dar îi înțeleg pe ucraineni că se gândesc la această variantă. De ce? Pentru că sunt într-o situație din care nu au ieșire, în care ei mor în numele evaluărilor noastre și în numele integrării în Occident, în NATO și în Uniunea Europeană. Și americanii, și Occidentul nu le oferă o perspectivă de ieșire din asta. Pentru că nu avem o strategie de încheiere a acestui război. Administrația Biden nu are o strategie de terminare a războiului.

Are Harris un plan al victoriei?



Harris se anunță a nu fi foarte, foarte departe de Biden în politica ei cu privire la Ucraina. și aici ne întoarcem la campania ei care rămâne foarte, foarte abstractă.

A încercat să nu facă un subiect din Ucraina, ceea ce este un lucru bun, dar nu oferă o alternativă la Biden, nu a abordat nevoia de a avea o strategie și de a încheia acest război și nu a dat un termen, ceea ce i-ar ajuta pe ucraineni.

Din lipsa de perspectivă oferită de americani sub administrația Biden și vicepreședintele Harris - care le-a dat niciodată suficient, întotdeauna prea târziu și cu niște costuri umane și economice, evident și sociale ș.a.m.d. enorme pentru Ucraina - se îmbată cu apă rece săracii ucraineni gândindu-se că măcar Trump le va oferi altceva, le va oferi o alternativă de a încheia acest măcel.

Problema este că încheierea acestui măcel de către Trump nu va fi decât o formă mai subtilă, mai pe termen lung, mai amăgitoare, de capitulare, de anulare a independenței și de pierderea șansei ca Ucraina să se integreze în NATO și/sau în Uniunea Europeană.

Pentru că noi, în Uniunea Europeană, le-am spus cu criteriile noastre, să nici nu vă gândiți înainte de 10 ani de acum încoace, noi nu ne schimbăm criteriile pentru voi și nu ne interesează că sunteți în război. Vă dăm bani, dar nu ne interesează din punct de vedere al integrării, deși în 2014 cu asta a început euromaidanul și intervenția lui Putin în Donbas și Crimeea. Și cu NATO, tot așa. Nu punem pe masă nimic.

Și atunci, din lipsă de perspectivă, ucrainenii se gândesc, în disperarea lor care este foarte ușor de înțeles, că poate Tramp va oferi o alternativă.

Obligarea Ucrainei să renunțe la integrarea în NATO și în Uniunea Europeană, după cum știm foarte bine, atât la Kiev, cât și la București, cât și la Varșovia și într-un final, știm foarte bine și la Berlin, și la Washington, înseamnă pe termen mediu și lung anularea independenței și suveranității și mai devreme sau mai târziu, instalarea oamenilor lui Putin la Kiev.

„Nu există o alternativă la putinismul lui Trump”

A venit Harris cu o alternativă?

Ea a încercat să nu facă o temă din Ucraina, dar nu a pus pe masă nicio alternativă și deci campania electorală merge foarte, foarte prost în rândul comunităților etnice, să le spun așa.

Comunități etnice care de multe ori sunt destul de conservatoare, cum suntem și noi, românii. Atât în rândul bărbaților negri, cât și în rândul hispanicilor, latino-americanilor, ei votează tradițional republicani pentru că democrații sunt prea de stânga și ei nu se identifică cu această viziune.

Și chiar ieri am citit un articol despre cum alegătorii din comunitatea de polonezi din Statele Unite, care este cea mai importantă numeric comunitate din Europa Centrală și de Est și care ar trebui să voteze pentru democrați, împotriva lui Trump, împotriva lui Putin, dar votează pentru republicani pentru că Harris nu le-a oferit ceva din punct de vedere al valorilor sociale sau din punct de vedere al războiului astfel încât să voteze cu democrații.

Și atunci asta este problema în acest moment în campania lui Harris, aici se îmbină elementele de politică socială și campanie electorală pe valori sociale, care este partea poate cea mai importantă din campaniile americane, pe fondul hiperpolarizării. Aici se îmbină valorile sociale și problemele sociale cu războiul din Ucraina. Aceste comunități, așa-numite etnice, au pe de o parte valori destul de conservatoare și pe de altă parte sunt americanii care susțin cel mai mult rolul activ al Americii în străinătate, inclusiv în Europa, vor o Americă puternică în străinătate

Harris, în ciuda faptului că Trump i-a dat posibilitatea să capitalizeze acest lucru oferind o alternativă la, în esență, la putinismul lui Trump, nu oferă nicio alternativă la acest izolaționism radical.