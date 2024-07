Trump și echipa sa speră că Biden nu va părăsi cursa prezidențială, dar se pregătesc pentru diferite scenarii

Republicanul Donald Trump, împreună cu consilierii săi, speră ca adversarul său de la alegerile din 2024, actualul președinte american Joe Biden să nu părăsească cursa , pentru că „îi va fi mai ușor să-l învingă”, au declarat surse pentru The Washington Post . Prin urmare, republicanii susțin public că este prea târziu pentru „schimbarea cailor în mijlocul trecerii râului”.

Totuși se pregătesc pentru diferite scenarii, pentru că va fi mai greu să învingă un alt potențial candidat din partea democraților, de exemplu, pe vicepreședintele Kamala Harris .

„Campania lui Trump se așteaptă ca Biden să rămână singurul său adversar”, a declarat Caroline Levitt, secretarul de presă al celui de-al 45-lea președinte.

Joe Biden a afirmat că nu se va retrage din cursa prezidenţială din SUA

Joe Biden a insistat că nu se va retrage din cursa prezidenţială din Statele Unite, în ciuda apelurilor din partea unui număr mare de colegi democraţi. Biden, care are 81 de ani, a afirmat că nu va fi scos din alegerile din luna noiembrie. Guvernatorii din Partidul Democrat, care l-au întâlnit pe Joe Biden la Casa Albă, au afirmat că şi-au exprimat susţinerea. În declaraţiile pentru reporteri de după întâlnire, guvernatorul New Yorkului, Kathy Hochul, a afirmat că ei au încredere în Joe Binden. „Ne-am întâlnit în această seară pentru a-l asculta pe preşedintele Biden. El ne-a spus care îi sunt planurile.

Vă spun că preşedintele Biden va candida pentru a câştiga. Şi noi toţi ne-am exprimat susţinerea pentru el pentru că miza este cum nu se poate mai mare. Avem foarte mare încredere în abilităţile sale”, a declarat Kathy Hochul. Sondajele recente sugerează că aproape trei sferturi dintre alegătorii americani consideră că Joe Biden nu se ridică la nivelul aşteptărilor pentru funcţie.

Peşedintele Joe Biden a recunoscut în privat că următoarele zile sunt cruciale pentru a afla dacă îşi poate salva candidatura la realegerea ca preşedinte.

Potrivit unui aliat al lui Biden, acesta ştie exact ce ar putea să se întâmple în următoarele săptămâni. Biden înţelege clar că, dacă nu reuşeşte să îndrepte impresia lăsată de dezbaterea de săptămâna trecută de la CNN, ar putea fi nevoit să admită că lucrurile nu merg bine pentru campania sa. În esenţă, Biden este conştient că are puţin timp să îmbunătăţească situaţia. Dacă nu vede progrese în curând, ar putea recunoaşte că eforturile sale de a-şi salva candidatura nu dau rezultate.

Ar fi un scenariu în care „sondajele se prăbuşesc, strângerea de fonduri se usucă, iar interviurile merg prost", spun sursele citate de CNN. „El nu este inconştient".

În zilele care au urmat dezbaterii în care Biden a fost uimitor de slab, democraţii din întreaga ţară şi-au exprimat profunda îngrijorare. Unii aleşi au început chiar să îi ceară public lui Biden să renunţe pentru binele partidului.

New York Times a relatat miercuri că Biden a recunoscut că este posibil să nu-şi poată salva campania dacă nu va obţine rezultate bune în evenimentele publice din următoarele câteva zile. Casa Albă şi campania lui Biden au negat această informaţie.

Mi-a spus: „Am făcut mult prea multă politică externă. Am făcut prea mult. Am călătorit prea mult. Am mers prea mult înainte şi înapoi. Am făcut prea multe schimbări de fus orar. Am avut o răceală. Asta a fost o greşeală".

Biden se referea la călătoriile sale consecutive în Franţa şi Italia chiar înainte de dezbatere, chiar dacă a avut la dispoziţie aproape două săptămâni între întoarcerea sa din Italia la 15 iunie pentru reuniunea G7 şi dezbaterea din 27 iunie, conform unei analize a programului său de către CNN.

Preşedintele a declarat, de asemenea, la o strângere de fonduri în Virginia, marţi seară, că plecarea în două călătorii importante în străinătate chiar înainte de dezbatere a fost o idee proastă.

Kamala Harris, principala alternativă pentru a-l înlocui pe Joe Biden dacă acesta se retrage

Vicepreşedintele Kamala Harris este principala alternativă pentru înlocuirea preşedintelui american Joe Biden în cazul în care acesta decide să nu îşi continue campania, scrie Reuters care citează 7 surse pentru această informaţie.

Unii democraţi influenţi au avansat alternative la Biden în afară de Harris, inclusiv membri populari ai cabinetului şi guvernatori democraţi precum Gavin Newsom din California, Gretchen Whitmer din Michigan şi Josh Shapiro din Pennsylvania. Dar încercarea de a o ocoli pe Harris este o iluzie şi ar fi aproape imposibilă, au declarat cele 7 surse citate de Reuters.

Dacă va fi desemnată candidatul partidului, Harris, în vârstă de 59 de ani, ar prelua banii strânşi de campania lui Biden şi ar moşteni infrastructura de campanie, au declarat sursele.

Într-un sondaj Reuters/Ipsos publicat marţi, Harris l-a devansat pe Trump cu un punct procentual, 42% la 43%, o diferenţă care se încadrează în marja de eroare de 3,5 puncte procentuale a sondajului, un rezultat statistic la fel de puternic ca cel al lui Biden.

În plus, ea a fost deja verificată pentru funcţia naţională şi a „supravieţuit” examinării intense din partea republicanilor.

De asemenea, reprezentantul SUA Jim Clyburn, omul care a fost cheia victoriei lui Biden în 2020, a declarat pentru MSNBC că ar susţine-o pe Harris să fie candidatul democrat dacă Biden s-ar retrage.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a declarat marţi că Biden a avut doar o „seară proastă" la dezbatere şi că va continua să îşi prezinte argumentele pentru realegere poporului american. Campania lui Biden a solicitat echipei lui Harris să comenteze această ştire.

Adjuncţii lui Harris au respins orice discuţie despre o listă democrată care nu îi include atât pe Biden, cât şi pe Harris.

„Vicepreşedintele Harris aşteaptă cu nerăbdare să servească un al doilea mandat alături de preşedintele Joe Biden", se arată într-o declaraţie a biroului său.

Michelle Obama, singura în măsură să obţină mai multe voturi decât Donald Trump

Un sndaj Ipson arată că fosta Primă Doamnă Michelle Obama ar fi - singura - în măsură să obţină mai multe voturi decât Donald Trump, în cazul în care Joe Biden s-ar retrage din cursa la fotoliul de la Casa Albă.

Potrivit unui sondaj realizat de ui, realizat pe un număr de 1.000 de persoane, o singură persoană ar fi în măsură să obţină un rezultat mai bun decât Joe Biden împotriva lui Donald Trump, în cazul în care alegerile prezidenţiale ar avea loc acum, şi anume Michelle Obama.

Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ar obţine 50% dintre sufragii împotriva miliardarului, care s-ar clasa pe locul doi cu 39%.

Aproximativ 3% dintre cei chestionaţi ar alege alt candidat, iar 4% s-ar abţine, potrivit acestei anchete.

Michelle Obama ar obţine, astfel, un scor mai bun decât Joe Biden, creditat cu 40% dintre voturi, la egalitate cu Donald Trump.

Cu doar patru luni înaintea alegerilor, acest sondaj arată impasul în care se află Partidul Democrat.

Nicio altă persoană testată nu ar obţine un scor mai bun decât preşedintele democrat - guvernatorul Californiei Gavin Newsom ar obţine 39%, iar Donald Trump 42%, guvernatoarea Michiganului Gretchen Whitmer 39% (Donald Trump 41%), guvernatorul din Kentucky Andy Beshear 36% (Donald Trump 40%), iar guvernatorul Illinoisului J.B. Pritzker ar obţine 34% şi ar fi înfrânt de Donald Trump cu 40%.

Aceste scoruri sunt însă de luat cu prudenţă, deoarece niciun alt democrat nu şi-a anunţat candidatura.

De asemenea, din cauza tipului alegerilor - scrutin indirect prin mari electori -, a fi prezentat învingător la nivel naţional nu înseamnă neapărat a ajunge preşedinte.

În 2016, Donald Trump a obţinut mai puţine voturi (46%) decât Hillary Clinton (48%), dar a fost ales de către un număr mai mare de mari electori - 304 la 227.

În mod teoretic este posibil, potrivit statutului Partidului Democrat, să fie ales alt candidat - atât înainte, cât şi după - Convenţia Democrată, la care urmează să fie desemnat pretendentul la Casa Albă, la 19 august, însă este puţină probabilă o schimbare a candidatului după Convenţie.

În practică, există şanse mari să nu se întâmple nimic.

Joe Biden a obţinut 90% dintre cei aproximativ 4.000 de delegaţi aflaţi în joc în alegerile primare democrate, aleşi în baza numelui preşedintelui, care urmează să voteze cu el la Convenţie.