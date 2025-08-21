SUA vor avea un rol minim în garanțiile de securitate pentru Ucraina, spune Pentagonul

Cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici a declarat marți seară unui grup de aliați că SUA intenționează să joace un rol minim în garanțiile de securitate pentru Ucraina, unul dintre cele mai clare semnale date până acum de SUA că se așteaptă ca Europa să își asume în mare parte povara menținerii unei păci durabile în Ucraina în cazul unui acord de pace, relatează Politico.

Comentariile lui Elbridge Colby, subsecretarul pentru politica în materie de apărare, au venit ca răspuns la întrebările liderilor militari europeni, la o întrunire condusă de președintele Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine. Șefii armatelor din Regatul Unit, Franța, Germania și Finlanda au presat partea americană să dezvăluie ce sunt dispuse SUA să ofere pentru a ajuta Ucraina să mențină un posibil acord de pace cu Rusia, potrivit unui oficial european și unei alte persoane informate despre discuții.

Această reuniune, alături de o alta între liderii NATO, miercuri, i-au făcut pe aliați din ce în ce mai îngrijorați că președintele Donald Trump se va baza pe Europa pentru a asigura o pace pe termen lung odată ce Rusia își încheie invazia, potrivita șase oficiali americani și europeni, care au vorbit sub rezerva anonimatului.

„Ne trezim tot mai mult față realitatea că Europa va face ca acest lucru să se întâmple pe teren”, a declarat un diplomat NATO informat cu privire la discuții. „SUA nu sunt pe deplin angajate față de nimic.”

Întâlnirile – care au avut loc la câteva zile după ce Trump și liderii europeni s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, evidențiază sarcina potențial masivă pe care o au în față aliații în timp ce analizează planuri de a trimite o forță de menținere a păcii în Ucraina și de a cumpăra mai multe arme fabricate în America pentru Kiev.

Trump a declarat marți că este deschis față de posibilitatea de a oferi sprijin aerian unei forțe de menținere a păcii.

Politico amintește că Colby a efectuat o analiză a stocurilor de muniții americane, în urma căreia secretarul Apărării, Pete Hegseth, a înghețat pentru scurt timp, în iulie, asistența militară americană acordată Ucrainei. De asemenea, tot el a insistat ca aliații europeni să facă mai mult pentru a apăra continentul împotriva Rusiei. Prezența sa la discuții ar putea însemna un drum mai dificil pentru Europa de a-și asigura sprijinul american în materie de securitate.

„Subsecretarul Colby a participat la întâlnirea de aseară pentru a transmite liniile directoare ale președintelui Trump și ale secretarului Hegseth referitor la garanțiile de securitate pentru Ucraina, în timp ce sprijinim eforturile istorice ale președintelui de a pune capăt acestui conflict tragic”, a declarat secretarul de presă al Pentagonului, Kingsley Wilson, într-un comunicat. „La eveniment, subsecretarul Colby s-a concentrat pe asigurarea faptului că discuția reflectă declarațiile președintelui Trump pe această temă.”

SUA și Europa analizează variante pentru potențiale garanții de securitate

Unii oficiali europeni au avertizat că întâlnirile din această săptămână au dat startul unei o serii de negocieri complexe pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în timp ce Europa va trebui să se pregătească probabil pentru un efort amplu și costisitor de menținere a păcii.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a participat la reuniunea de la Casa Albă, a informat miercuri, la Bruxelles, 32 de membri NATO despre conversații și a început discuțiile cu privire la garanțiile de securitate în termeni generali, potrivit unui oficial NATO. Șefii apărării din țările NATO urmau să aibă o conferință video mai detaliată mai târziu în cursul zilei.

Membrii Alianței speră să vină cu planuri fezabile pe care să le prezinte liderilor lor politici, a declarat un alt oficial NATO. „Planificarea militară în Europa este ajustată pentru orice scenariu, chiar dacă diplomația continuă în paralel.”

Casa Albă a propus Budapesta ca posibil loc de întâlnire pentru negocieri între Zelenski și Putin, probabil următorul pas într-un incipient proces de pace.

„Principala concluzie este că un acord de pace nu avansează cu mare rapiditate”, a declarat unul dintre oficialii europeni.