search
Miercuri, 8 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Simulare la Washington: cum ar răspunde SUA unui atac nuclear în spațiu

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un grup de experți americani din domeniile apărării, informațiilor și controlului armamentului a participat la un exercițiu de simulare în apropiere de Washington, în cadrul căruia a fost analizat un scenariu extrem: detonarea unei arme nucleare în spațiu, care ar provoca avarii masive sateliților și ar amplifica simultan conflictele militare din Europa și Asia.

Sateliții ar ptea deveni ținte ale unei arme nucleare/FOTO:X
Sateliții ar ptea deveni ținte ale unei arme nucleare/FOTO:X

Participanții au fost puși în fața unei serii de întrebări critice: cine ar putea fi responsabil pentru un astfel de atac, cât de rapid ar putea Statele Unite să înlocuiască sateliții pierduți și cum ar putea marile puteri să evite escaladarea către un război nuclear.

Simularea a inclus și efectele asupra vieții civile. Participanții au analizat modul în care populația ar reacționa la perturbarea sistemelor GPS, la disfuncționalități ale piețelor financiare și la întreruperea unor servicii esențiale care depind de infrastructura spațială.

Exercițiul a fost organizat de o companie din domeniul energiei de fuziune

Scenariul nu a reprezentat un exercițiu militar oficial, ci o simulare organizată de compania americană Fuse, specializată în tehnologii bazate pe energia de fuziune.

Exercițiul a fost coordonat de un fost oficial al Pentagonului și expert în domeniul armelor nucleare și a reunit reprezentanți ai comunităților de apărare, informații, control al armamentului și ai mediului legislativ. Publicația Axios a fost invitată să asiste la simulare, însă a acceptat să nu dezvăluie toate detaliile acesteia.

De ce este luată în calcul o astfel de amenințare

Fondatorul și directorul executiv al Fuse, JC Btaiche, a declarat pentru Axios că exercițiul urmărește să ajute factorii de decizie să înțeleagă cum ar putea arăta mediul de securitate în următorii cinci-zece ani.

Potrivit acestuia, atunci când oamenii aud termenul „armă nucleară”, se gândesc în primul rând la bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki și presupun că un astfel de scenariu nu se va mai repeta.

Însă amenințările nucleare pot lua și alte forme. În timpul Războiului Rece, Statele Unite au efectuat testul nuclear Starfish Prime, detonând o încărcătură nucleară în spațiu, iar în ultimii ani au apărut informații potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă nucleară destinată distrugerii sateliților.

Protejarea sateliților împotriva radiațiilor, un element-cheie

Tema centrală a exercițiului a fost capacitatea sateliților și a infrastructurii spațiale de a rezista la radiațiile produse de o explozie nucleară în spațiu.

Participanții au analizat două scenarii. În primul, protecția împotriva radiațiilor era insuficientă, iar infrastructura americană suferea pierderi majore. În cel de-al doilea, sistemele erau mai bine protejate, iar consecințele atacului erau considerabil limitate.

Diferența dintre cele două situații a evidențiat importanța investițiilor în tehnologii care pot asigura funcționarea sateliților în condiții extreme.

O nouă infrastructură pentru testarea rezistenței la radiații

În luna aprilie, Fuse a anunțat deschiderea unei facilități în statul New Mexico destinată testării rezistenței echipamentelor la radiații.

Compania oferă astfel de servicii agențiilor guvernamentale, programelor din domeniul apărării și companiilor private implicate în dezvoltarea infrastructurii spațiale.

Printre consilierii companiei se numără Lisa Gordon-Hagerty, fost administrator al National Nuclear Security Administration, și Maura Burns, fost oficial al CIA specializat în arme și neproliferare.

Exerciții similare ar putea deveni mai frecvente

Organizatorii intenționează să desfășoare și alte simulări de acest tip, considerând că ele pot contribui atât la identificarea vulnerabilităților din domeniul securității naționale, cât și la pregătirea factorilor de decizie pentru scenarii care, deși improbabile, nu mai sunt considerate imposibile.

JC Btaiche susține că unii experți apreciază că riscul unui conflict nuclear este astăzi mai ridicat decât în perioada de maximă tensiune a Războiului Rece.

În opinia sa, pregătirea pentru astfel de amenințări reprezintă o modalitate de descurajare. „Cea mai bună cale de a menține pacea este să fii pregătit pentru război”, a declarat acesta. „Încercăm să construim viitorul pe care ni-l dorim și să prevenim scenariile pe care vrem să le evităm.”

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Ce spune Nicușor Dan despre acuzația că e susținător MAGA
digi24.ro
image
Un instructor s-a aruncat din avion în timpul zborului și și-a lăsat eleva la manșă: „Știi ce ai de făcut”. Ce a urmat
stirileprotv.ro
image
Cum sună punctajul pe care conducerea PNL l-a trimis membrilor, după decizia instanței care suspendă Congresul Extraordinar. Ce trebuie să spună liberalii la televizor și pe rețele și care e strategia grupării Bolojan. Gândul publică mesajul intern
gandul.ro
image
INCREDIBIL! Echipajul s-a ÎMBĂTAT înainte de un zbor de peste ocean. Avionul NU A MAI DECOLAT
mediafax.ro
image
CFR Cluj şi-a găsit atacant! Fostul golgheter al Serbiei semnează cu echipa lui Neluţu Varga
fanatik.ro
image
Mărturia unei foste lucrătoare în azilele lui Viorel Pașca: „Au fost și bune, și rele. Tot ce găteam pentru bolnavi era din produse expirate. Ce rămânea dădea la struți”
libertatea.ro
image
VIDEO Gluma lui Zelenski cu Trump despre o vizită la Moscova
digi24.ro
image
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
gsp.ro
image
FOTO În Ungaria, jucătorii de la Universitatea Craiova au oferit imaginile serii în Europa, în fața bielorușilor
digisport.ro
image
Florile spectaculoase pe care să le plantezi în iulie. Rezistă fără probleme la caniculă și îți transformă grădina
click.ro
image
SUA au plantat arbori Niaouli ca să dreneze mlaștinile: După 120 de ani, copacii produc efecte dăunătoare pe care nimeni nu le anticipa
antena3.ro
image
China devastează ultima redută a industriei germane
zf.ro
image
De ce sunt creditele atât de scumpe în România. Inflația, deficitul și ratingul slab de țară se văd în rate
observatornews.ro
image
Ce note au luat copiii vedetelor din România la Bacalaureat 2026: 'Este o premieră!'
cancan.ro
image
Guvernul, dat în judecată. Se cer pensii indexate și bani mai mulți pentru pensionarii cu grupe. Sunt șanse?
newsweek.ro
image
Imagini incendiare cu tânăra de 32 de ani care se iubește cu bărbatul influent de 85 de ani
prosport.ro
image
Cât costă să ridici o casă de 100 de mp în vara lui 2026. Preţurile au crescut, simulare de calcul
playtech.ro
image
Acționarii Universității Craiova sunt alături de echipă în Ungaria. Mihai Rotaru a ajuns înainte de golul de 2-1 al lui Assad. Foto + video exclusiv
fanatik.ro
image
Povestea tinerilor care și-au construit singuri casa pentru a economisi bani. ”Este extraordinar pentru familia noastră”
ziare.com
image
Universitatea Craiova a dat lovitura: 38.800.000€! Prima din România
digisport.ro
image
Minorii nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București. Primăria pregătește reguli noi
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul-şoc făcut de Guvern. DEMISIA!
romaniatv.net
image
Obligațiile proprietarilor de apartamente care se debranșează. ANRE clarifică regulile privind încălzirea la bloc
mediaflux.ro
image
Uite cine-l poate opri pe Messi! Povestea crudă a copilăriei lui Murat Yakin + derapajul cu Andi Brehme: „Te voi bate atât de rău, încât nu vei mai ști cine ești!”
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”
click.ro
image
Sfârșit tragic pentru un influencer de 32 de ani! Tânărul s-a înecat în timp ce fugea de poliție
click.ro
image
Anca Serea, revoltată după ce fiica sa cea mare a aflat notele la BAC: „Inuman și nedrept!”
click.ro
Vincent Perez (stânga) și Isabelle Adjani (dreapta) în „Regina Margot” 1994, profimedia 0018653460 jpg
Regina nimfomană și-a scandalizat curtea. Își alimenta ”frumusețea” din partidele nonșalante de amor cu adoratorii săi
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bianca Drăgușanu nu-l iartă pe Victor Slav. Ce acuzații lansează la adresa fostului soț: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
image
Ce i-a despărțit pe Giulia Anghelescu și Vlad Huidu. Cei doi soți au rupt tăcerea: „Voiam să mă distrez”

OK! Magazine

image
Virgin la altar, un rege a primit în patul său un „instructor sexual”, ca să-l învețe să conceapă un moștenitor cu regina

Click! Pentru femei

image
Ce bine le stă împreună! Brad Pitt a pozat cu iubita sa tinerică. Are intenții serioase cu Ines de Ramon?

Click! Sănătate

image
Există o legătură între pierderea auzului și demență?