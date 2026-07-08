Simulare la Washington: cum ar răspunde SUA unui atac nuclear în spațiu

Un grup de experți americani din domeniile apărării, informațiilor și controlului armamentului a participat la un exercițiu de simulare în apropiere de Washington, în cadrul căruia a fost analizat un scenariu extrem: detonarea unei arme nucleare în spațiu, care ar provoca avarii masive sateliților și ar amplifica simultan conflictele militare din Europa și Asia.

Participanții au fost puși în fața unei serii de întrebări critice: cine ar putea fi responsabil pentru un astfel de atac, cât de rapid ar putea Statele Unite să înlocuiască sateliții pierduți și cum ar putea marile puteri să evite escaladarea către un război nuclear.

Simularea a inclus și efectele asupra vieții civile. Participanții au analizat modul în care populația ar reacționa la perturbarea sistemelor GPS, la disfuncționalități ale piețelor financiare și la întreruperea unor servicii esențiale care depind de infrastructura spațială.

Exercițiul a fost organizat de o companie din domeniul energiei de fuziune

Scenariul nu a reprezentat un exercițiu militar oficial, ci o simulare organizată de compania americană Fuse, specializată în tehnologii bazate pe energia de fuziune.

Exercițiul a fost coordonat de un fost oficial al Pentagonului și expert în domeniul armelor nucleare și a reunit reprezentanți ai comunităților de apărare, informații, control al armamentului și ai mediului legislativ. Publicația Axios a fost invitată să asiste la simulare, însă a acceptat să nu dezvăluie toate detaliile acesteia.

De ce este luată în calcul o astfel de amenințare

Fondatorul și directorul executiv al Fuse, JC Btaiche, a declarat pentru Axios că exercițiul urmărește să ajute factorii de decizie să înțeleagă cum ar putea arăta mediul de securitate în următorii cinci-zece ani.

Potrivit acestuia, atunci când oamenii aud termenul „armă nucleară”, se gândesc în primul rând la bombardamentele de la Hiroshima și Nagasaki și presupun că un astfel de scenariu nu se va mai repeta.

Însă amenințările nucleare pot lua și alte forme. În timpul Războiului Rece, Statele Unite au efectuat testul nuclear Starfish Prime, detonând o încărcătură nucleară în spațiu, iar în ultimii ani au apărut informații potrivit cărora Rusia ar dezvolta o armă nucleară destinată distrugerii sateliților.

Protejarea sateliților împotriva radiațiilor, un element-cheie

Tema centrală a exercițiului a fost capacitatea sateliților și a infrastructurii spațiale de a rezista la radiațiile produse de o explozie nucleară în spațiu.

Participanții au analizat două scenarii. În primul, protecția împotriva radiațiilor era insuficientă, iar infrastructura americană suferea pierderi majore. În cel de-al doilea, sistemele erau mai bine protejate, iar consecințele atacului erau considerabil limitate.

Diferența dintre cele două situații a evidențiat importanța investițiilor în tehnologii care pot asigura funcționarea sateliților în condiții extreme.

O nouă infrastructură pentru testarea rezistenței la radiații

În luna aprilie, Fuse a anunțat deschiderea unei facilități în statul New Mexico destinată testării rezistenței echipamentelor la radiații.

Compania oferă astfel de servicii agențiilor guvernamentale, programelor din domeniul apărării și companiilor private implicate în dezvoltarea infrastructurii spațiale.

Printre consilierii companiei se numără Lisa Gordon-Hagerty, fost administrator al National Nuclear Security Administration, și Maura Burns, fost oficial al CIA specializat în arme și neproliferare.

Exerciții similare ar putea deveni mai frecvente

Organizatorii intenționează să desfășoare și alte simulări de acest tip, considerând că ele pot contribui atât la identificarea vulnerabilităților din domeniul securității naționale, cât și la pregătirea factorilor de decizie pentru scenarii care, deși improbabile, nu mai sunt considerate imposibile.

JC Btaiche susține că unii experți apreciază că riscul unui conflict nuclear este astăzi mai ridicat decât în perioada de maximă tensiune a Războiului Rece.

În opinia sa, pregătirea pentru astfel de amenințări reprezintă o modalitate de descurajare. „Cea mai bună cale de a menține pacea este să fii pregătit pentru război”, a declarat acesta. „Încercăm să construim viitorul pe care ni-l dorim și să prevenim scenariile pe care vrem să le evităm.”