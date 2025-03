Semne ale unui conflict iminent între SUA și Iran

Tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Iran au escaladat într-un ritm alarmant, iar pericolul unui conflict militar devine tot mai real. Semnele unui astfel de conflict sunt evidente: acumulări de forțe militare, atacuri reciproce, sancțiuni economice, demonstrații de putere militară și eșecuri diplomatice, scrie Newsweek.

SUA au fost preocupate de mult timp de ambițiile nucleare ale Teheranului, considerându-le o amenințare pentru securitatea globală și regională. În 2018, președintele Donald Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul, cunoscut sub numele de Planul Comun de Acțiune (JCPOA), acuzând Teheranul că nu respectă termenii acordului. Aceasta a dus la impunerea unor sancțiuni economice severe asupra Iranului. Deși sub presiunea sancțiunilor, Iranul a declarat că programul său nuclear are scopuri civile, eforturile diplomatice de a ajunge la un nou acord nuclear au eșuat, iar situația devine tot mai volatilă.

Cinci semne, descoperite de publicația americană, care indică un conflict iminent între SUA și Iran:

1. Creșterea prezenței militare

SUA și-au intensificat semnificativ prezența militară în Golful Persic și în Oceanul Indian, desfășurând bombardiere B-2 stealth, avioane de transport și cisternă pentru realimentare în aer, alături de nave de război importante, precum portavionul USS Carl Vinson și USS Harry S. Truman.

Aceste mișcări semnifică o pregătire militară intensificată din partea SUA. În răspuns, Iranul a consolidat capacitățile sale de apărare antiaeriană, amplasând sisteme de apărare avansate în jurul Strâmtorii Ormuz și intensificând activitățile militare în regiune.

2. Operațiuni comune ale SUA și Israel și grupurilor pro-iraniene

Atât SUA, cât și Israelul și-au intensificat operațiunile militare în regiune. În Gaza, atacurile aeriene ale Israelului asupra obiectivelor Hamas au atras implicarea mai multor actori regionali, iar sprijinul acordat de Iran grupurilor militante a complicat și mai mult situația.

Sprijinul Iranului pentru diverse grupuri proxy din Orientul Mijlociu, precum Hamas, Hezbollah sau milițiile din Irak și Siria, rămâne un punct de tensiune constant. Recent, SUA au intensificat atacurile asupra rebelilor Houthi din Yemen, susținuți de Iran.

3. Sancțiuni și "presiune maximă"

Sancțiunile economice au fost un element central al confruntării SUA-Iran. După retragerea din JCPOA, SUA au impus sancțiuni severe asupra exporturilor de petrol ale Iranului, asupra sistemului bancar și industriei militare, cu scopul de a-i paraliza economia și de a-l forța să se conformeze restricțiilor nucleare.

Aceste sancțiuni au dus la o recesiune severă în Iran, dar nu au reușit să aducă Teheranul la masa negocierilor. Iranul a continuat să își dezvolte programul nuclear, inclusiv îmbogățirea uraniului și dezvoltarea de rachete balistice. Reimpunerea politicii "presiunii maxime" a lui Trump nu a făcut decât să crească tensiunile, iar riscul unui conflict militar devine tot mai mare dacă Iranul nu își schimbă direcția.

4. Demonstrarea puterii militare

Atât SUA, cât și Iranul au demonstrat o puternică postură militară. SUA au efectuat mai multe zboruri cu bombardeiere B-52 deasupra Iranului, pentru a-și arăta forța și pentru a semnala posibilitatea unei acțiuni militare. De asemenea, forțele americane au desfășurat exerciții pe scară largă alături de Israel, implicând bombardiere strategice și avioane de vânătoare.

Pe de altă parte, Iranul a desfășurat exerciții navale comune cu Rusia și China în Golful Persic, consolidându-și astfel capabilitățile militare. Iranul a mai prezentat "orașe de rachete", depozite subterane ce găzduiesc arsenalul său de rachete de lungă rază, și a efectuat teste de rachete, toate acestea constituind un avertisment clar adresat SUA și aliaților săi.

5. Scrisori și termene diplomatice

Relațiile diplomatice dintre SUA și Iran s-au deteriorat semnificativ de la retragerea SUA din acordul nuclear din 2018. În ciuda unor încercări de renegociere, Teheranul a respins cerințele SUA și s-a îndreptat tot mai mult spre Moscova și Beijing pentru sprijin.

Recent, președintele Trump a dezvăluit că a trimis o scrisoare oficială către Teheran, solicitând un nou acord nuclear în termen de două luni, cu amenințarea unor consecințe militare severe în caz de eșec. Cu negocierile în impas și termenul limită apropiindu-se rapid, fereastra diplomatică pentru de-escaladare se închide, iar acțiunea militară devine o opțiune din ce în ce mai plauzibilă.

Ce spun experții

Negar Mortazavi, analist la Centrul pentru Politică Internațională și gazda The Iran Podcast, a declarat pentru Newsweek că "traiectoria actuală a relațiilor SUA-Iran duce la un posibil conflict, dar nu trebuie să fie așa. Ambele părți par să aibă intenția de a angaja un dialog. Președintele Trump a arătat interes pentru negocieri, iar iranienii au răspuns similar. Dar politica de „presiune maximă” a lui Trump nu va funcționa cu Teheranul. Iranienii au demonstrat în primul mandat al lui Trump că „presiunea maximă” duce la rezistență maximă din partea Iranului. Ambele părți trebuie să își ajusteze abordările și să încerce să ajungă la un compromis."

Pe măsură ce forțele militare se acumulează de ambele părți și sancțiunile continuă să afecteze economia iraniană, riscul unui conflict militar direct între SUA și Iran crește. În acest context, operațiunile militare continue ale Israelului în Gaza, implicarea grupurilor pro-iraniene în regiune și termenul limită pentru negocierile diplomatice fac din următoarele luni o perioadă crucială. Dacă cele două țări nu găsesc o cale de a rezolva diferențele, conflictul total pare din ce în ce mai posibil.