Șeful Pentagonului a închis biroul dedicat războaielor viitoare. Câți angajați avea și ce sarcini aveau aceștia

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a ordonat închiderea Office of Net Assessment, un birou mic, învăluit în relativ secret, care vreme de mai bine de 50 de ani i-a ajutat pe liderii de vârf ai Pentagonului să facă planuri cu privire la războaiele viitoare, relatează NYT.

Funcționarea biroului costă SUA între 10 și 20 de milioane de dolari pe an - o fracțiune din bugetul anual de 850 de miliarde de dolari al Pentagonului. Pe de altă parte, activitatea pe care o desfășoară personalul său, și anume aproximativ 12 civili și ofițeri militari, a avut nu de puține ori un impact extraordinar asupra modului în care Pentagonul s-a pregătit de-a lungul anilor pentru potențiale conflicte.

Într-o scurtă notă postată joi, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a indicat că biroul va fi restructurat, urmând să se axeze pe cele mai „presante provocări de securitate națională” ale SUA. Acesta nu a explicat în ce fel noua misiune a biroului va fi diferită de cea anterioară.

În cea mai mare parte a istoriei sale, Office of Net Assessment a fost condus de Andy Marshall, fondatorul său, care a inițiat o abordare inovatoare și întrucâtva secretă în ceea ce privește evaluarea puterii militare a SUA cu cea a potențialilor săi inamici. Biroul a dezvoltat, de asemenea, metode creative de luptă împotriva adversarilor. Jim Baker, colonel pensionat al Forțelor Aeriene, i-a succedat la conducere lui Marshall în 2015.

La începutul anilor 2000, secretarul Apărării, Donald Rumsfeld, s-a bazat puternic pe Marshall pentru a dezvolta metode de luptă axate pe viteză, muniții de precizie și capacități de supraveghere îmbunătățite rapid pentru a învinge cu rapiditate adversarii.

Scenarii pentru un potențial război cu China

Mai recent, biroul s-a concentrat pe dezvoltarea unor concepte în eventualitatea unui război cu China. De pildă, a propus un proiect numit Air-Sea Battle, care prevedea o „campanie de orbire” cu ajutorul bombardierelor și submarinelor americane invizibile, care ar distruge radarele de supraveghere cu rază lungă de acțiune ale Chinei, și care ar fi fost urmată de un atac naval mai amplu.

Thomas G. Mahnken, un fost strateg de top al Pentagonului, a pus sub semnul întrebării decizia de a desființa un birou axat pe pregătirea armatei americane pentru competiția pe termen lung cu marile puteri, într-un moment în care China pare să devină tot mai puternică și mai agresivă.

„Ne aflăm într-o perioadă care aduce foarte mult cu Războiul Rece, iar noi renunțăm la un birou care, timp de decenii, i-a ajutat pe liderii superiori să navigheze în acest conflict”, a apreciat Mahnken, directorul Center for Strategic and Budgetary Assessments, un think tank din domeniul apărării cu sediul la Washington.

Misiunea principală a biroului este de a compara sau de a evalua taberele opuse într-un conflict potențial, de obicei armata SUA și adversarul cel mai capabil sau avansat. De-a lungul deceniilor, Office of Net Assessment a efectuat mii de jocuri de război, adesea în parteneriat cu serviciile militare sau cu grupuri de reflecție. Totodată, a produs nenumărate studii.

„Multe dintre produse erau înalt clasificate”, scria Eliot A. Cohen, un fost oficial al Departamentului de Stat și politolog, în The Atlantic, în 2019. „Unele dintre ele erau bine cunoscute (cum ar fi evaluarea emblematică a impasului din Europa Centrală în timpul Războiului Rece), iar altele au ajuns doar la unul sau doi consumatori”.

Biroul pentru războaiele viitoare s-a concentrat adesea pe cercetări cu risc ridicat pe care Pentagonul era puțin înclinat să le întreprindă. În consecință, activitatea acestui birou nu a produs întotdeauna rezultate tangibile sau imediate pentru armată.

În comunicatul său privind această decizie, Pentagonul a precizat că personalul biroului va fi distribuit pentru a îndeplini „roluri critice pentru misiuni” în cadrul Departamentului Apărării, însă nu a specificat care vor fi aceste posturi.