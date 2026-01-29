Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, respinge zvonurile privind o posibilă intervenţie a SUA pe piaţa valutară

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a respins miercuri speculaţiile potrivit cărora Statele Unite ar putea interveni pe piaţa valutară în contextul în care yenul japonez se află sub supraveghere pentru o posibilă intervenţie, iar dolarul american a coborât la minimele ultimilor ani.

”Absolut deloc”, a declarat Bessent la CNBC, întrebat dacă SUA intervin pe piaţa valutară sau încearcă să întărească yenul.

Marţi, indicele dolarului, care măsoară evoluţia monedei americane faţă de un coş de valute majore, a scăzut cu 1,3%, cea mai mare depreciere zilnică din aprilie, atingând şi cel mai redus nivel din 2022. Reuters a relatat săptămâna trecută că filiala din New York Rezervei Federale a discutat cu dealeri cursul dolar–yen, un pas considerat adesea premergător unei intervenţii, scrie News.

Bessent a refuzat să comenteze aceste informaţii, reiterând doar că SUA au ”o politică a dolarului puternic”. El a subliniat că această politică se bazează pe ”fundamente solide”: reducerea deficitului comercial şi menţinerea fluxurilor de capital către economia americană.

Declaraţiile sale apar la o zi după ce preşedintele Donald Trump a spus că este ”mulţumit” de nivelul actual al dolarului, chiar dacă dolarul s-a depreciat cu peste 10% în ultimele 12 luni.

Trump a acuzat China şi Japonia că îşi devalorizează monedele în mod nedrept şi a sugerat că investitorii sunt cu ochii pe o posibilă intervenţie pentru yen.

”E greu să concurezi când ei devalorizează”, a spus Trump în Iowa, unde se afla într-o vizită dedicată programului său economic.