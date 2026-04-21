Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Revoluția care se pregătește în America va veni de la corporatiștii din „centura conectată” ?

Furia din „centura ruginită” l-a propulsat pe Trump către victorie — furia lucrătorilor din sectorul cunoașterii din suburbii va genera o reacție violentă împotriva Inteligența Artificială.

Silicon Valley/FOTO:Shutterstock
Silicon Valley/FOTO:Shutterstock

Generațiile anterioare de muncitori care și-au pierdut locurile de muncă din cauza NAFTA sau a șocului chinezesc au suferit de două ori: mai întâi din cauza concedierii, apoi din cauza invizibilității lor. Fără rețele profesionale sau abilitatea de a naviga în mass-media, acești oameni au fost atrași de extremele ideologice și de un populist care le-a canalizat furia. Astăzi, un nou val de profesioniști, cu gulere albe, se tem că își vor pierde locurile de muncă din cauza inteligenței artificiale – iar acest lucru ar putea genera următorul șoc politic în America, scrie Financial Times.

Digital Planet, centrul de cercetare de la Universitatea Tufts, a lansat recent American AI Jobs Risk Index, un indice care evaluează vulnerabilitățile în 784 de ocupații. Cifrele sunt uluitoare: 9,3 milioane de locuri de muncă și 757 de miliarde de dolari în venituri anuale sunt expuse riscului în următorii cinci ani, cifre care ar putea crește la 19,5 milioane de locuri de muncă și 1.500 de miliarde de dolari dacă adoptarea inteligenței artificiale se accelerează. Însă concluzia cu adevărat importantă ține de geografia acestor disponibilizări.

Ocupațiile cele mai expuse riscului sunt concentrate în „centurile conectate” – regiuni care au prosperat pe baza datelor, a conținutului și a muncii cognitive. Aceste zone s-ar putea transforma în noile „centuri ale ruginite”, întinzându-se de la centrele tehnologice familiare precum Silicon Valley, Boston și New York, până la Philadelphia, Atlanta și Phoenix. Suburbiile din jurul marilor orașe-cheie din statele americane indecise se numără printre cele mai vulnerabile zone ale Americii.

Șapte state indecise concentrează o șesime din locurile de muncă vulnerabile din SUA

Șapte state indecise (swing states) concentrează o șesime din locurile de muncă vulnerabile din SUA, reprezentând venituri de 119,5 miliarde de dolari. Într-un scrutin național strâns, acest lucru este suficient pentru a genera turbulențe provocate de IA, mai ales că sunt în joc zone precum comitatul Bucks din Pennsylvania, comitatul Gwinnett din Georgia sau comitatul Maricopa din Arizona – acolo unde câteva mii de voturi pot decide soarta alegerilor la nivel național. Acest bloc ar putea ieși în masă la urne la alegerile intermediare din 2026; până în 2028, ar putea deveni decisiv.

Cei aflați în vârful clasamentului riscului profesional au, de asemenea, abilitățile esențiale pentru activism. Scriitorii se confruntă cu o rată estimată a disponibilizărilor de 57%, programatorii de 55%, iar dezvoltatorii web de 46%. Un jurnalist concediat dintr-o suburbie a Atlantei sau un analist de marketing disponibilizat în Phoenix își poate posta durerea pe rețelele sociale, poate lansa un Substack, poate evalua candidații și își poate folosi rețelele profesionale și instrumentele digitale pentru a transforma nemulțumirea în acțiune politică.

Câțiva politicieni au conștientizat acest potențial. Senatorii Mark Warner și Josh Hawley au inițiat proiecte de lege care impun raportarea concedierilor legate de inteligența artificială, iar potențialii candidați la președinție, Gavin Newsom (California) și Ron DeSantis (Florida), au semnalat riscul. Însă niciun partid nu revendică acest subiect. Întrebați în ce partide au încredere în privința reglementării inteligenței artificiale, alegătorii au fost împărțiți în mod egal.

O șansă de revenire pentru democrați

AI ar putea fi o șansă de revenire pentru democrați, dar, deocamdată, partidul nu are un cadru coerent pe această temă. Administrația Trump, între timp, respinge astfel de disponibilizări ca fiind o „farsă”, blochează măsurile de protecție a lucrătorilor la nivel de stat și încheie alianțe cu marile nume ale inteligenței artificiale. Doar blocarea reglementărilor de către statul federal s-a confruntat cu o opoziție publică de trei la unu. În multe state, nu există nicio legislație privind AI – așadar ușa este larg deschisă pentru politicienii care vor să preia controlul asupra narațiunii.

Există numeroase propuneri politice coerente: asigurări salariale bazate pe modelul asistenței pentru ajustările comerciale; cerințe de a divulga date despre impactul AI asupra forței de muncă; taxe modeste pe câștigurile de productivitate generate de AI care să direcționeze fonduri către conturi pentru lucrătorii disponibilizați; stimulente pentru adoptarea AI sau investiții publice în AI legate de finanțarea programelor de recalificare a lucrătorilor. Mesajul câștigător nu va fi unul care fuge de tehnologie. Ar trebui, în schimb, să se concentreze pe lupta împotriva profiturilor uriașe ale marilor companii tech care se îndreaptă spre bogați, în timp ce costurile cad asupra familiilor obișnuite, scrie Finacial Times.

Deși impactul net pe termen lung al inteligenței artificiale asupra muncii este neclar, lecțiile pe termen scurt sunt lipsite de ambiguitate: multe locuri de muncă se vor pierde. Atunci când o perturbare economică lovește comunitățile americane, iar clasa politică răspunde cu indiferență, rezultatul este o realiniere politică drastică – dar de data aceasta va veni din partea corporatiștilor din „centura conectată”, nu din partea muncitorilor în salopete albastre din „centura ruginie”.

