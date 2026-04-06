Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Războiul brânzeturilor: SUA contestă monopolul Europei pe „parmezan”, „feta“ și „gorgonzola“

O dispută comercială aparent tehnică — legată de denumirile unor brânzeturi — scoate la iveală diferențe mai profunde între Statele Unite și Uniunea Europeană privind protecția denumirilor de origine și regulile comerțului internațional.

Americanii vor să vandă brânzeturi cu denumiri de origine europene/FOTO:X
Americanii vor să vandă brânzeturi cu denumiri de origine europene/FOTO:X

Administrația Trump a obținut, în unele acorduri comerciale, angajamente din partea unor state prin care producătorii americani pot folosi denumiri de alimente pe care UE le consideră protejate și rezervate produselor realizate în anumite regiuni europene, scrie Wall Street Journal .

Pentru familia Sartori din Plymouth, Wisconsin, producția de brânză Asiago este o tradiție de patru generații, începută de Paolo Sartori, originar dintr-un oraș italian din apropierea localității Asiago. Compania continuă să producă brânzeturi în stil european, însă se confruntă cu restricții în utilizarea denumirilor tradiționale pe piețele internaționale.

Sub presiunea Bruxellesului, multe state au limitat folosirea unor termeni precum Asiago, Parmigiano sau Romano pentru produsele fabricate în afara Italiei. În consecință, compania americană evită comercializarea internațională sub aceste denumiri și recurge la descrieri generice, precum „brânză tare în stil italian”.

„Consumatorii ar trebui să decidă ce produs câștigă pe piață, nu avocații europeni”, afirmă Bert Sartori, reprezentant al familiei.

Producătorii americani pot să exporte feta, Gorgonzola sau brie

Administrația americană încearcă însă să extindă recunoașterea acestor denumiri în cadrul acordurilor comerciale globale, solicitând partenerilor să accepte utilizarea unor termeni precum feta, Gorgonzola sau brie de către producătorii americani. Țări precum Taiwan, Malaysia și Argentina au inclus astfel de angajamente în negocierile cu Washingtonul.

Măsura a atras reacții critice din partea Consorțiului Parmigiano Reggiano, organizație care reprezintă producătorii italieni. Aceasta susține că termenul „Parmesan” ar trebui utilizat exclusiv pentru brânza produsă în anumite regiuni din nordul Italiei, conform unor standarde stricte.

În Europa, protecția denumirilor de origine este aplicată riguros

În 2023, o companie americană a fost obligată să elimine termenul „Parmesan” de pe materialele promoționale la un târg alimentar din Germania, în urma unei intervenții oficiale. Consorțiul italian afirmă că vânzarea produselor „contrafăcute” este interzisă în Uniunea Europeană.

Estimările organizației indică faptul că vânzările globale de „Parmesan fals” în afara UE depășesc anual 2 miliarde de euro.

De partea sa, președintele consorțiului, Nicola Bertinelli, susține că problema ține de informarea corectă a consumatorilor, care pot fi induși în eroare în privința originii produselor.

Industria lactatelor din SUA este caracterizată prin producție la scară largă și eficiență ridicată, ceea ce le permite producătorilor americani să concureze adesea la preț cu rivalii europeni. Exporturile americane de brânzeturi au crescut anul trecut cu 20%, ajungând la un nivel record de 613.000 de tone metrice.

Disputa privind denumirile nu este însă nouă. Există un consens larg că termeni precum „cheddar” au devenit denumiri generice, în timp ce altele, precum „Champagne”, sunt încă protejate și rezervate produselor din anumite regiuni ale Franței.

În cazul brânzei feta, diferențele de interpretare sunt evidente: în timp ce în SUA termenul este folosit generic pentru un anumit tip de brânză, Uniunea Europeană îl protejează ca denumire de origine pentru produse fabricate în Grecia, în baza unei tradiții vechi de milenii.

Competiție pe piețele internaționale

În practică, disputa dintre SUA și UE s-a blocat în privința aplicării regulilor pe propriile piețe, competiția mutându-se în restul lumii.

Un exemplu este Indonezia, o țară cu peste 280 de milioane de locuitori și resurse limitate pentru producția de lapte, care importă anual produse lactate americane în valoare de aproximativ 220 de milioane de dolari.

În septembrie, Uniunea Europeană a semnat un acord comercial cu Indonezia care prevede protejarea a peste 200 de produse alimentare, inclusiv recunoașterea originii pentru termeni precum feta și Gorgonzola. Ulterior, un acord negociat de SUA a inclus prevederi diferite, prin care producătorii americani ar putea utiliza aceste denumiri pe piața indoneziană.

Cele două acorduri nu au fost încă ratificate oficial de autoritățile din Indonezia.

Comisia Europeană a avertizat că astfel de situații pot crea tensiuni comerciale, subliniind că acordurile bilaterale nu ar trebui să contravină angajamentelor existente. Reprezentanți ai administrației americane și ai guvernului indonezian nu au comentat pe marginea acestui subiect.

Dispute similare au apărut și în alte regiuni. În martie, Uniunea Europeană a încheiat un acord comercial cu Australia care include protecția a sute de produse europene. În cadrul acestuia, producătorii australieni vor trebui să renunțe la utilizarea unor denumiri precum „fontina” în următorii ani.

În acest context, oficiali și reprezentanți ai industriei din SUA consideră că extinderea recunoașterii denumirilor reprezintă o oportunitate economică, în special pe piețe emergente din Asia și America Latină, unde cererea pentru produse lactate este în creștere.

Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi"
