Presiuni pentru retragerea lui Biden. „Dacă a existat vreodată un moment în care lumea are nevoie de o Americă condusă de cei mai buni, acesta este acum“

"Domnul Biden a fost un preşedinte admirabil. Sub conducerea sa, naţiunea a prosperat şi a început să abordeze o serie de provocări pe termen lung, iar rănile deschise de Trump au început să se închidă. Dar cel mai mare serviciu public pe care Biden l-ar putea face astăzi ar fi să anunţe că nu va candida la realegere", îndeamnă editorialiștii New York Times.

„Am urmărit dezbaterea Biden-Trump singur, într-o cameră de hotel din Lisabona, și m-a făcut să plâng. Nu-mi amintesc un moment mai sfâșietor în politica campaniei prezidențiale americane din viața mea - tocmai din cauza a ceea ce a dezvăluit: Joe Biden, un om bun și un președinte bun, nu are de ce să candideze pentru realegere. Iar Donald Trump, un om răuvoitor și un președinte meschin, nu a învățat și nu a uitat nimic. El este același mincinos care a fost întotdeauna, obsedat de nemulțumirile sale - nici pe departe ceea ce va fi nevoie pentru ca America să conducă în secolul XXI“, scrie editorialistul Thomas L Friedman în The New York Times.

„Familia Biden și echipa politică trebuie să se reunească rapid și să aibă cea mai dificilă discuție cu președintele, o discuție despre dragoste, claritate și hotărâre. Pentru a oferi Americii cea mai mare șansă posibilă de a descuraja amenințarea Trump în noiembrie, președintele trebuie să iasă în față și să declare că nu va candida pentru realegere și că își eliberează toți delegații pentru Convenția Națională Democrată.

Partidul Republican - dacă liderii săi ar avea un gram de integritate - ar cere același lucru, dar nu o va face, pentru că ei nu au. De aceea, este cu atât mai important ca democrații să pună interesele țării pe primul loc și să anunțe că va începe un proces public prin care diferiți candidați democrați să concureze pentru nominalizare - dezbateri, întâlniri cu donatorii, de toate. Da, ar putea fi haotic și dezordonat când convenția democrată va începe pe 19 august la Chicago, dar cred că amenințarea Trump ar fi suficient de gravă pentru ca delegații să se poată mobiliza rapid și să nominalizeze un candidat de consens.

Dacă vicepreședintele Kamala Harris dorește să concureze, ar trebui să o facă. Dar alegătorii merită un proces deschis în căutarea unui candidat democrat la președinție care să poată uni nu numai partidul, ci și țara, oferind ceva ce niciunul dintre bărbații de pe scena din Atlanta nu a făcut joi seara: o descriere convingătoare a situației actuale a lumii și o viziune convingătoare a ceea ce America poate și trebuie să facă pentru a continua să o conducă - din punct de vedere moral, economic și diplomatic.

Pentru că nu ne aflăm într-un moment obișnuit al istoriei. Suntem la începutul celei mai mari perturbări tehnologice și a celei mai mari perturbări climatice din istoria omenirii. Ne aflăm în zorii unei revoluții a inteligenței artificiale care va schimba TOTUL PENTRU TOȚI - modul în care lucrăm, cum învățăm, cum predăm, cum facem comerț, cum inventăm, cum colaborăm, cum purtăm războaie, cum comitem infracțiuni și cum combatem infracțiunile. Poate că mi-a scăpat, dar nu am auzit sintagma "inteligență artificială" menționată de niciunul dintre cei prezenți la dezbatere.

Dacă a existat vreodată un moment în care lumea are nevoie de o Americă în cea mai bună formă, condusă de cei mai buni, acesta este acum - pentru că ne așteaptă mari pericole și oportunități. Un Joe Biden mai tânăr ar fi putut fi acel lider, dar timpul l-a prins din urmă. Și acest lucru a fost dureros și inevitabil de evident joi.

Biden mi-a fost prieten de când am călătorit împreună în Afganistan și Pakistan după 11 septembrie, când a prezidat Comisia pentru relații externe a Senatului, așa că spun toate cele de mai sus cu mare tristețe“, scrie Friedman.

„Americanii au nevoie de mai mult. Lumea are nevoie de mai mult“

„Dar dacă își încheie președinția acum, recunoscând că, din cauza vârstei, nu este pregătit pentru un al doilea mandat, primul și singurul său mandat vor fi amintite ca fiind printre cele mai bune președinții din istoria noastră. Ne-a salvat de un al doilea mandat Trump și numai pentru asta merită Medalia Prezidențială a Libertății, dar a promulgat, de asemenea, o legislație importantă, crucială pentru confruntarea cu revoluțiile climatice și tehnologice care se abat acum asupra noastră.

Până acum, am fost dispus să îi acord lui Biden beneficiul îndoielii, deoarece, în momentele în care am discutat cu el față în față, am considerat că este la înălțimea așteptărilor. Este clar că nu mai este. Familia sa și personalul său trebuie să fi știut asta. De câteva zile s-au refugiat la Camp David pentru a se pregăti pentru această dezbatere importantă. Dacă aceasta este cea mai bună performanță pe care au putut-o obține de la el, este timpul ca Joe să își păstreze demnitatea pe care o merită și să părăsească scena la sfârșitul acestui mandat.

Dacă o va face, americanii de rând îl vor saluta pe Joe Biden pentru că a făcut ceea ce Donald Trump nu ar face niciodată - să pună țara înaintea sa.

Dacă insistă să candideze și pierde în fața lui Trump, Biden și familia sa - precum și personalul său și membrii de partid care i-au permis acest lucru - nu vor putea să-și arate fața. Ei merită mai mult. Americanii au nevoie de mai mult. Lumea are nevoie de mai mult“. conchide editorialistul.

Și consiliul editorial al cotidianului american The New York Times i-a cerut, vineri, preşedintelui Joe Biden să se retragă din cursa pentru Casa Albă, după dezbaterea sa dezastruoasă cu Donald Trump din ziua precedentă.

Într-un editorial publicat vineri seara şi intitulat "Pentru a servi ţara, preşedintele Biden trebuie să părăsească cursa" pentru Casa Albă, The New York Times l-a descris pe Joe Biden drept "umbra unui lider", după ce preşedintele în vârstă de 81 de ani "a picat propriul său test".

De nerecunoscut, Joe Biden a înghiţit cuvinte, nu a terminat anumite propoziţii şi a privit în gol în timpul duelului televizat de joi cu predecesorul său republican.

Comitetul său editorial este format din editorialişti de renume şi reflectă valorile acestei publicaţii.

Membri ai Partidului Democrat au pus, de asemenea, la îndoială capacitatea lui Biden de a-şi asuma un nou mandat, ceea ce a declanşat o furtună în interiorul partidului, dar Joe Biden i-a asigurat vineri că poate "face treaba", primind în acest proces sprijinul a doi dintre predecesorii săi, Barack Obama şi Bill Clinton.