Planul pentru NASA al miliardarului Jared Isaacman, scurs în presă. Ce conține Proiectul Atena

Un document de 62 de pagini, redactat de miliardarul Jared Isaacman, prezintă un plan amplu, ambițios și pe alocuri controversat pentru NASA, relatează CNN.

Președintele american Donald Trump s-a răzgândit asupra candidaturii lui Isaacman, nominalizându-l din nou săptămâna trecută.

Documentul ar fi fost scris în mai 2025, iar acea variantă a fost scursă în presa americană.

Unele porțiuni nu mai sunt de actualitate, a comentat acesta într-o postare pe rețelele de socializare.

Totuși documentul a suscitat o seamă de speculații ii despre modul în care agenția spațială ar urma să funcționeze cu Isaacman la cârmă. O copie a documentului a fost obținută și confirmată ca autentică de CNN.

„Proiectul Athena a fost gândit ca un document viu, rafinat prin colectarea de date post-confirmare”, a transmis Isaacman după ce a fost nominalizat a doua oară de administrația Trump pentru conducerea NASA.

„Aș crede că este mai bine să ai un plan care presupune o responsabilitate mare precum conducerea NASA decât niciun plan”, se arată în declarație.

Printre obiectivele propuse se numără modernizarea unor centre NASA pentru a se concentra pe propulsia nucleară electrică, schițarea unui nou program de explorare a planetei Marte și adoptarea unei filozofii „accelerare/reparare/ștergere” pentru a remodela agenția.

„Cred că prezintă un set de schimbări mai dramatice decât se așteptau mulți din comunitatea spațială”, a comentat Casey Dreier, șeful departamentului de politici spațiale din cadrul grupului non-profit de advocacy Planetary Society.

În calitate de CEO în domeniul tehnologiei - care a făcut avere după ce a fondat compania de plăți Shift4 la vârsta de 16 ani, și a zburat de două ori pe orbită în misiuni SpaceX autofinanțate - Isaacman este o alegere neortodoxă pentru a conduce NASA.

De regulă, cei avuți în vedere pentru o asemenea funcție sunt oameni de știință, ingineri, cadre universitare și funcționari publici.

Însă Isaacman s-a bucurat de un sprijin larg în cadrul industriei spațiale comerciale, unde este perceput ca un outsider entuziast, pregătit să deschidă o nouă eră pentru NASA.

Mișcări de culise

Potrivit unei surse la curent cu situația, textul original al Proiectului Athena avea peste 100 de pagini. Isaacman a distribuit o versiune mai scurtă de 62 de pagini - două copii au ajuns la secretarului pentru Transporturi, Sean Duffy, ș la șefului său de cabinet.

Scurgerea textului - conform unei relatări Ars Technica și unei surse care a confirmat informația pentru CNN - ar face parte dintr-un demers al lui Duffy, șef interimar al NASA, de a stârni controverse și a zădărnici renominalizarea lui Isaacman.

Potrivit unor surse, Duffy ar fi declarat în privat că ar dori să rămână în funcție, informație negată de purtătorul său de cuvânt.

Duffy are „instincte excelente și este un comunicator excelent”, a spus Isaacman.

Isaacman a fost nominalizat din nou la conducerea NASA pe 4 noiembrie, la o zi după ce au început să circule știri despre documentul Athena.

„Cred că (cei care au divulgat informații despre Proiectul Athena) și-au închipuit că asta va stârni nemulțumirea delegațiilor cărora le pasă de zborurile spațiale umane”, a declarat un fost oficial NASA, vorbind sub condiția anonimatului pentru a discuta despre un document privat. „Nu a funcționat.”

CNN a contactat aproape o duzină de senatori ale căror state de origine găzduiesc centre NASA care ar putea fi supuse unor schimbări majore, conform documentului Proiectului Athena.

Senatorul Chris Van Hollen din Maryland a declarat într-un comunicat că s-a întâlnit cu Isaacman la începutul acestui an și „așteaptă cu nerăbdare o altă audiere pentru a discuta mai multe cu el despre motivele pentru care următoarea cursă spațială și căutarea planetelor locuibile trec prin Maryland”.

Senatorul Mark Warner din Virginia al cărui stat găzduiește campusul Langley al NASA, l-a îndemnat pe Isaacman să „colaboreze cu Congresul și să reconsidere orice plan care amenință aceste facilități de talie mondială și comunitățile care depind de ele”.

Propunerile raportate de reducere sau privatizare a misiunilor cheie de la Langley și Wallops ar fi o greșeală gravă, punând în pericol capacitățile științifice critice și forța de muncă talentată a cărei expertiză menține Statele Unite în fruntea cercetării aerospațiale”, se arată în declarația acestuia.

Planul pentru Marte

O propunere a Proiectului Athena este înființarea unui nou program pe Marte, numit „Olympus”.

O bună parte din această viziune, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu documentul, avea scopul de a alinia NASA cu obiectivul SpaceX de a trimite o navă spațială Starship fără echipaj pe suprafața marțiană anul viitor.

Planul SpaceX, despre care directorul general Elon Musk a discutat public în luna mai, „urma să fie o misiune mai mult sau mai puțin gratuită pe care SpaceX urma să o întreprindă oricum”, a declarat sursa. Ideea era ca NASA să poată interveni pentru a oferi sprijin prin intermediul programul Olympus, cu costuri minime pentru contribuabili, potrivit sursei.

Documentul include, de asemenea, numeroase mențiuni privind înființarea unui program extins de propulsie nucleară electrice, care presupune alimentarea motoarelor navelor spațiale cu electricitate provenită de la reactoare nucleare mici. Tehnologia ar putea într-o zi să ofere energie constantă și de lungă durată pentru misiuni în spațiul cosmic mai rapide și mai flexibile, inclusiv călătorii pe Marte.

Isaacman a pledat public pentru extinderea unor astfel de cercetări, scriind într-un editorial din august pentru RealClearScience, că agenția spațială ar trebui să se concentreze pe sarcini și cercetări „pe care nicio altă agenție, organizație sau companie nu este capabilă să le îndeplinească”.

„Concurenții noștri nu așteaptă. China și Rusia investesc masiv în tehnologii spațiale nucleare. Dacă America dorește să fie lider, NASA trebuie să se ocupe din nou de problemele dificile și să facă aproape imposibilul”, au scris Isaacman și Newt Gingrich în articol.

Proiectul Athena sugerează, de asemenea, înființarea unei misiuni demonstrative pentru a ancora o navă spațială cu propulsie nucleară electrică la un vehicul cu echipaj uman pe orbită, conform documentului scurs.

Sursa familiarizată cu documentul a menționat că acesta a fost elaborat cam în aceeași perioadă în care Casa Albă a lui Trump a redactat Cererea de Buget a Președintelui, sau PBR, care solicita anularea rachetei SLS a NASA și a altor proiecte majore care ar fi putut lăsa mai multe centre NASA fără un program fundamental.

Sursa a declarat că Isaacman a început compilarea documentului Proiectului Athena la sfârșitul anului 2024 și l-a actualizat pe măsură ce purta conversații cu factorii de decizie politică.

Luna

Isaacman a declarat pe 4 noiembrie pe rețelele de socializare că speră să se concentreze pe aceste activități doar după ce va fi construită o „fundație” pentru explorarea Lunii.

Când documentul Proiectului Athena a fost redactat la începutul anului 2025, Trump semnalase deja un interes reînnoit pentru Marte - menționând explorarea planetei în discursul său inaugural, în timp ce păstrase tăcerea cu privire la eforturile continue ale NASA de a trimite astronauți înapoi pe Lună.

Isaacman a reiterat ambițiile lui Trump legate de planeta Marte în timpul unei audieri de confirmare din aprilie, declarând că intenționează să continue explorarea planetei roșii în paralel cu programul lunar al NASA. Cu toate acestea, au apărut semne de întrebare cu privire la modul în care va finanța astfel de proiecte.

În următoarele luni însă, Luna a devenit o prioritate politică clară pe fondul unei noi curse spațiale cu China, care își propune să aducă astronauți pe suprafața lunară până în 2030.

Recentul efort de a consolida misiunile lunare ale NASA, inclusiv un aflux de 10 miliarde de dolari pe care Congresul l-a acordat agenției pentru eforturile de zbor spațial uman în iulie, „aduce claritate asupra subiectului”, a spus Isaacman în declarația sa de pe rețelele de socializare.

Însă Isaacman este din nou în cursa pentru funcția de la vârful NASA într-un moment în care planurile agenției pentru o misune de aselenizare cu echipaj uman, numită Artemis III, sunt în continuă schimbare.

Schimbare de planuri

Misiunea Artemis III, a cărei lansare este programată pentru sfârșitul acestui deceniu, mizează în prezent pe nava spațială Starship a companiei SpaceX, care va transporta astronauții NASA pe suprafața lunară.

Însă unii experți în politici publice sunt din ce în ce mai îngrijorați de faptul că Starship - cea mai puternică rachetă construită vreodată - este prea mare, inovatoare și complexă pentru a respecta calendarul urgent al NASA.

Duffy a semnalat recent că este dispus să scoată SpaceX din proiect, anunțând că va cere companiei și principalului său competitor, Blue Origin, să arate cum ar putea accelera dezvoltarea modulelor lor lunare respective.

Aceste remarci au stârnit o reacție acerbă din partea lui Musk, un prieten al lui Isaacman, care l-a numit pe liderul interimar al NASA „Sean Dummy ”.

„Planul Proiectului Athena nu a favorizat niciodată vreun furnizor, nu a recomandat niciodată închiderea centrelor și nici nu a dispus anularea programelor înainte de atingerea obiectivelor”, a transmis Isaacman în declarația sa de pe rețelele de socializare.

„Planul a valorizat explorarea umană la fel de mult ca descoperirea științifică”, a spus Isaacman. „A fost scris ca un punct de plecare pentru a oferi NASA, partenerilor internaționali și sectorului comercial cea mai bună șansă de succes pe termen lung.”

Un element din document, de exemplu, afirmă că Isaacman intenționează să scoată „NASA din afacerea științei climatice finanțată de contribuabili și să lase acest lucru în seama mediului academic” - o propunere despre care criticii spun că ar putea împiedica capacitatea națiunii de a colecta date cruciale despre mediu.

Isaacmana clarificat că intenționează să se concentreze pe achiziționarea de date de la sateliții de observare a Pământului: „De ce să construiești sateliți personalizați cu costuri și întârzieri mai mari când ai putea plăti pentru date, după cum este necesar, de la furnizorii existenți și să reutilizezi fondurile pentru mai multe misiuni științifice planetare (de exemplu)?”

Isaacman a apărat public, de asemenea, programe științifice precum Observatorul de raze X Chandra, care era programat pentru reduceri bugetare în cadrul PBR. Și a declarat că ar fi dispus să cheltuiască propriii bani pentru a lansa telescopul spațial Nancy Grace Roman.

„Orice sugerează că sunt anti-știință sau că vreau să externalizez această responsabilitate este pur și simplu neadevărat”, se arată în declarația lui Isaacman din 4 noiembrie.

Tensiuni

Printre celelalte propuneri din documentul Proiectului Athena se numără planuri de accelerare a reorganizării NASA. Agenția a pierdut deja aproximativ 4.000 dintre cei 18.000 de angajați ai săi, ca parte a programului de demisii amânate al administrației Trump.

Isaacman a declarat că dorește să rimplementeze „o singură reorganizare, bazată pe date, care vizează reducerea straturilor de birocrație”.

„Vom asigura că siguranța este în prim-planul deciziilor noastre, dar îndeplinirea misiunii NASA înseamnă acceptarea faptului că anumite riscuri merită asumate”, se arată în document.

Un lider al schimbării

Isaacman este, în general, apreciat în industria spațială, unde a fost considerat un lider pasionat, capabil să implementeze schimbări vizionare.

Într-o declarație trimisă prin e-mail, Dreier, directorul executiv al Societății Planetare, a recunoscut că documentul Proiectului Athena „a fost pregătit într-o altă epocă”. De atunci, NASA a primit miliarde de dolari pentru proiecte care includ explorarea lunară, iar susținătorii științei au demonstrat o opoziție exagerată față de reducerile propuse de Trump în cercetare.

Renominalizarea lui Isaacman în funcția de șef al NASA prezintă acum „o bună oportunitate de a aborda unele dintre aceste propuneri, în special în ceea ce privește știința”, a adăugat Dreier.

În postarea sa de pe rețelele de socializare, Isaacman a spus că, dacă documentul Proiectului Athena devine public, „îl voi susține”, adăugând că e de părere că „există multe elemente ale planului pe care comunitatea spațială și NASA le-ar găsi interesante”.

Mai general, Isaacman a sugerat că va veni la NASA cu mintea deschisă și își va ajusta deciziile în funcție de feedback.

Într-o postare pe rețelele de socializare din iunie, de exemplu, Isaacman a scris că „nu i-a plăcut” să fie abordat de „oameni care se credeau salvatorii unici ai NASA”. El a adăugat: „Nu prea am interesul să fac același lucru”.