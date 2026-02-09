Rafinăriile indiene nu mai cumpără petrolul rusesc pentru a facilita un acord comercial cu SUA

Rafinăriile indiene evită achiziţiile de petrol rusesc pentru livrare în aprilie şi sunt aşteptate să continue această pauză, potrivit unor surse din industrie şi comerţ, o mişcare care ar putea ajuta New Delhi să încheie un acord comercial final cu Washingtonul, relatează Reuters.

Statele Unite şi India au anunţat vineri un cadru pentru un pact pe care speră să îl finalizeze până în martie, menit să reducă tarifele şi să aprofundeze cooperarea economică.

Indian Oil, Bharat Petroleum şi Reliance Industries nu acceptă oferte pentru petrol rusesc care va fi încărcat în martie şi aprilie, a declarat un trader care a contactat rafinăriile.

Aceste companii au deja programate câteva livrări de petrol rusesc pentru martie, însă majoritatea celorlalte rafinării au încetat achiziţiile, scrie News.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că India s-a angajat să oprească importurile directe sau indirecte de petrol rusesc, după ce el a eliminat tarifele de 25% impuse anterior asupra unor produse indiene.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că diversificarea surselor de energie, în funcţie de condiţiile pieţei şi de dinamica internaţională, rămâne un obiectiv central al strategiei energetice a ţării. New Delhi nu a anunţat oficial o oprire totală a importurilor de petrol rusesc.

India a devenit principalul cumpărător de petrol rusesc la preţ redus după invazia rusă în Ucraina în 2022, în contextul sancţiunilor occidentale menite să limiteze veniturile Moscovei. Unul dintre cumpărătorii constanţi este Nayara Energy, care se bazează aproape integral pe petrolul rusesc pentru rafinăria sa de 400.000 bpd.

Surse din industrie afirmă că Nayara ar putea primi permisiunea să continue achiziţiile, deoarece mulţi furnizori alternativi s-au retras după sancţiunile impuse de Uniunea Europeană în iulie. Compania nu va importa petrol în aprilie din cauza unei opriri tehnice de o lună.

Rafinăriile indiene ar putea reveni la achiziţii dacă guvernul le va solicita acest lucru, au menţionat sursele. Ordinul preşedintelui american preciza că autorităţile americane vor monitoriza situaţia şi vor recomanda reintroducerea tarifelor dacă India va relua importurile.

Surse din industrie au afirmat luna trecută că India se pregăteşte să reducă importurile de petrol rusesc sub 1 milion bpd până în martie, cu o scădere ulterioară spre 500.000–600.000 bpd, faţă de media de 1,7 milioane bpd de anul trecut. Importurile au depăşit chiar 2 milioane bpd la mijlocul lui 2025.

Consumul de petrol rusesc în India, al treilea cel mai mare consumator şi importator mondial, a coborât în decembrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani. În paralel, rafinăriile au crescut achiziţiile din ţările din Orientul Mijlociu, Africa şi America de Sud, pe măsură ce reduc dependenţa de ţiţeiul rusesc.