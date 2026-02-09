search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rafinăriile indiene nu mai cumpără petrolul rusesc pentru a facilita un acord comercial cu SUA

0
0
Publicat:

Rafinăriile indiene evită achiziţiile de petrol rusesc pentru livrare în aprilie şi sunt aşteptate să continue această pauză, potrivit unor surse din industrie şi comerţ, o mişcare care ar putea ajuta New Delhi să încheie un acord comercial final cu Washingtonul, relatează Reuters.

Rafinărie FOTO: Shutterstock
Rafinărie FOTO: Shutterstock

Statele Unite şi India au anunţat vineri un cadru pentru un pact pe care speră să îl finalizeze până în martie, menit să reducă tarifele şi să aprofundeze cooperarea economică.

Indian Oil, Bharat Petroleum şi Reliance Industries nu acceptă oferte pentru petrol rusesc care va fi încărcat în martie şi aprilie, a declarat un trader care a contactat rafinăriile.

Aceste companii au deja programate câteva livrări de petrol rusesc pentru martie, însă majoritatea celorlalte rafinării au încetat achiziţiile, scrie News.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat că India s-a angajat să oprească importurile directe sau indirecte de petrol rusesc, după ce el a eliminat tarifele de 25% impuse anterior asupra unor produse indiene.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat că diversificarea surselor de energie, în funcţie de condiţiile pieţei şi de dinamica internaţională, rămâne un obiectiv central al strategiei energetice a ţării. New Delhi nu a anunţat oficial o oprire totală a importurilor de petrol rusesc.

India a devenit principalul cumpărător de petrol rusesc la preţ redus după invazia rusă în Ucraina în 2022, în contextul sancţiunilor occidentale menite să limiteze veniturile Moscovei. Unul dintre cumpărătorii constanţi este Nayara Energy, care se bazează aproape integral pe petrolul rusesc pentru rafinăria sa de 400.000 bpd.

Surse din industrie afirmă că Nayara ar putea primi permisiunea să continue achiziţiile, deoarece mulţi furnizori alternativi s-au retras după sancţiunile impuse de Uniunea Europeană în iulie. Compania nu va importa petrol în aprilie din cauza unei opriri tehnice de o lună.

Rafinăriile indiene ar putea reveni la achiziţii dacă guvernul le va solicita acest lucru, au menţionat sursele. Ordinul preşedintelui american preciza că autorităţile americane vor monitoriza situaţia şi vor recomanda reintroducerea tarifelor dacă India va relua importurile.

Surse din industrie au afirmat luna trecută că India se pregăteşte să reducă importurile de petrol rusesc sub 1 milion bpd până în martie, cu o scădere ulterioară spre 500.000–600.000 bpd, faţă de media de 1,7 milioane bpd de anul trecut. Importurile au depăşit chiar 2 milioane bpd la mijlocul lui 2025.

Consumul de petrol rusesc în India, al treilea cel mai mare consumator şi importator mondial, a coborât în decembrie la cel mai redus nivel din ultimii doi ani. În paralel, rafinăriile au crescut achiziţiile din ţările din Orientul Mijlociu, Africa şi America de Sud, pe măsură ce reduc dependenţa de ţiţeiul rusesc.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după ce pierduse inițial. ”S-a dorit insistent să fie câștigătoarea”
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?