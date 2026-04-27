Video „Omul cu salata” face senzație după incidentul armat de la Washington. A rămas calm și a continuat să mănânce în timpul haosului

Un moment neașteptat a atras atenția publicului după incidentul armat produs la cina corespondenților de la Casa Albă, desfășurată la hotelul Washington Hilton. În timp ce focuri de armă au provocat panică și intervenția rapidă a agenților Secret Service, un invitat a ales să rămână calm și să își continue masa.

Sursa video: Facebook/Living in the Grey Area

Este vorba despre Michael Glantz, un agent de top al Creative Artists Agency, care a fost surprins într-un videoclip mâncând liniștit salată, în timp ce în jurul său se instalase haosul. Imaginile îl arată mâncând calm din salata sa, în timp ce sala era evacuată, iar un agent înarmat rămânea în apropierea scenei, relatează The Guardian.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în timpul evenimentului anual organizat de Asociația Corespondenților de la Casa Albă, la care participa și președintele Donald Trump. Acesta a fost evacuat de urgență în urma focurilor de armă, iar evenimentul a fost anulat.

Într-un interviu acordat ulterior, Glantz a explicat reacția sa neobișnuită:

„Sunt newyorkez. Suntem obișnuiți cu sirene și agitație. Nu mi-a fost frică. Erau sute de agenți care săreau peste mese și scaune și am vrut să văd ce se întâmplă.”

Până luni, imaginile au devenit virale, iar pe rețelele sociale a apărut hashtagul „#saladman”.

Întrebat de ce nu s-a adăpostit la sol, așa cum au făcut majoritatea participanților, acesta a oferit un răspuns surprinzător: „Am probleme cu spatele și, sincer, nu aveam de gând să mă întind pe podeaua murdară a hotelului, în smokingul meu nou.”

Deși spune că i se pare „amuzant” interesul stârnit de gestul său, Glantz nu pare deranjat de atenția primită.

În același timp, și alte reacții din sală au atras atenția: o femeie a fost filmată luând discret două sticle de șampanie de pe o masă, iar o altă participantă și-a făcut un selfie ținând o sticlă, în timp ce în fundal se desfășura intervenția forțelor de securitate.