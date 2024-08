„Nu mă mai lua drept prost". Biden și Netanyahu, conversație tensionată după uciderea liderului Hamas

În cadrul unei discuții telefonice de joi seară, 1 august, președintele SUA, Joe Biden, i-ar fi spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu „să nu-l mai ia drept prost” pe tema tratativelor privind un armistițiu în Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor aflați în mâinile grupării Hamas, conform informațiilor transmise duminică de postul de televiziune israelian Channel 12, citat de Agerpres.

Schimbul de replici are loc în condițiile în care tensiunile sunt în creștere în Orientul Mijlociu, îndeosebi după asasinarea liderului politic al grupării Hamas, Ismail Haniyeh, în Iran miercuri, atribuită Israelului.

Președintele american ar fi spus despre asasinat că a fost „planificat prost”, susținând că ar putea izbucni un război regional, periclitând negocierile în curs, conform postului de televiziune israelian i24News.

The New York Times a informat că Biden a criticat alegerea momentului pentru desfășurarea acestei operațiuni, care are loc „exact când americanii sperau într-o concluzie" a negocierilor. Premierul israelian a acuzat Hamas pentru lipsa de progrese în negocieri.

În același timp, The Telegraph citează un înalt oficial israelian care a precizat că Netanyahu se consideră mai liber să ia măsuri împotriva dușmanilor Israelului de la anunțul retragerii lui Biden din cursa pentru Casa Albă. Retragerea fiind descrisă ca o „schimbare majoră" în dinamica Orientului Mijlociu, potrivit presei israeliene.

Președintele SUA a susținut public că uciderea liderului politic al Hamas „nu ajută” demersurile pentru obținerea unei încetări a focului în Fâșia Gaza și eliberării ostaticilor aflați în ghearele grupării.

În timpul unei conferințe de presă, Biden a spus că a avut o discuție „foarte directă” cu premierul israelian, recomandându-i să încheie de îndată un acord.

Administrația Biden s-ar fi simțit frustrată de faptul că nu a fost înștiințată cu privire la planurile de a-l ucide pe liderul Hamas la Teheran, cu atât mai mult cu cât Netanyahu ar fi părut deschis la Washington săptămâna trecută la ideea unei încetări a focului cu Hamas.

Ismail Haniyeh, aflat la Teheran pentru a lua parte la ceremonia de învestire a noului președinte al Iranlui, Masoud Pezeshkian, a fost omorât împreună cu garda sa de corp într-un atac aerian atribuit Israelului și care a avut loc în cursul nopții la ora locală 02.00 asupra unei locuințe destinate veteranilor iranieni.