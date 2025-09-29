Mafia americană și „războiul anghinarelor”. Cum a ajuns o banală legumă să provoace una dintre cele mai bizare confruntări mafiote din SUA

Când vorbim despre războaiele de stradă purtate de mafia americană, ne gândim la alcool, arme sau jocuri ilegale. Mai puțin la… anghinare. Și totuși, în anii ’30, acestă legumă aparent banală a ajuns în centrul unui conflict sângeros, care a legat câmpurile din California de piețele din New York și a pus față în față fermierii și mafia siciliană, scrie slate.fr.

Totul începe la San Mateo, California, o regiune unde autoritatea statului pătrundea greu, dar unde comunitatea de imigranți italieni a adus cu ei pasiunea pentru anghinare. Odată cu apariția vagoanelor frigorifice și a transportului feroviar rapid, leguma a ajuns în câteva zile pe mesele din New York. Și odată ce piața a început să aducă profituri uriașe, mafia a intrat în joc.

Personajul-cheie: Ciro Terranova, supranumit „Regele Anghinarelor”, un sicilian din familia Morello. Metoda era simplă: îi obliga pe angrosiști să cumpere doar de la el și creștea prețurile cu 30%. Cei care îndrăzneau să se opună erau intimidați, bătuți, sabotati. Camioane atacate, marfă aruncată pe stradă, transportatori bătuți în plină zi – Bronx Terminal Market devenise câmpul de luptă al „legumei blestemate”.

În California, situația nu era mai liniștită. Emisarii mafiei încercau să controleze producția, să cumpere ieftin și să revândă la prețuri exorbitante. Fermierii s-au organizat în sindicate locale, unii înarmați cu macete și puști, apărându-și culturile. Circulau chiar zvonuri că mafia ar fi folosit avioane pentru a arunca bombe incendiare peste câmpurile de anghinare.

Totul părea scăpat de sub control, până când, în decembrie 1935, primarul New Yorkului, Fiorello LaGuardia, a dat lovitura: a interzis complet vânzarea și deținerea anghinarei. „Acestă legumă a devenit o amenințare pentru oraș”, declara edilul, sub privirile șocate ale comercianților din Bronx. Era o premieră absolută: o legumă pusă la index pentru a lovi în mafie.

Decizia a fost un gest politic și mediatic spectaculos. În câteva zile, interdicția a stârnit valuri de ironii în presă și o cerere explozivă din partea publicului. LaGuardia a ridicat interdicția după mai puțin de o săptămână, dar intervenția lui reușise ce părea imposibil: să distrugă monopolul mafiei asupra pieței.

Regele Anghinarelor și-a văzut imperiul prăbușindu-se, iar leguma a părăsit definitiv zona comerțului ilegal. În anii următori, anghinarea a devenit accesibilă tuturor, transformându-se din obiect de șantaj mafiot în vedetă a alimentației sănătoase, lăudată pentru antioxidanți și beneficii medicale.

Astăzi, aproape 99% din anghinarea consumată în SUA se cultivă încă pe coasta californiană. Doar că acum nu mai e păzită de mafioți înarmați, ci de specialiști în agricultură bio.