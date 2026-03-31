Video „Intrăm și le luăm petrolul!”. Planul lui Trump privind Iranul, dezvăluit într-un interviu de acum 39 de ani

Donald Trump vorbea despre invadarea Iranului încă de acum 39 de ani: „Intrăm și le luăm petrolul, asta aș face eu”, spunea viitorul președinte într-un interviu de arhivă. Acum, Trump avertizează că nu se va opri până când nu va obține tot uraniul îmbogățit al regimului de la Teheran.

Clipul apare în contextul în care actualul președinte american Donald Trump analizează posibilitatea unei invazii terestre în Iran pentru a prelua uraniul din adâncurile țării, cu scopul de a elimina orice șansă ca aceasta să dezvolte arme nucleare.

Interviul realizat de jurnalista Barbara Walters a fost filmat în 1987, când Donald Trump avea 41 de ani, și a fost distribuit de președintele SUA. În cadrul interviului, Trump spune că SUA ar trebui să invadeze Iranul și că ar trebui «să intre și să pună mâna pe una dintre marile lor instalații petroliere»: „De ce nu am putea intra și să preluăm o parte din petrolul lor de pe coastă?”

El îi spune intervievatorului: „Lăsați-le Iranul. Luați-le petrolul, asta aș face eu.” Întrebat dacă își dorește un război, Trump susținea că acesta va avea loc oricum, afirmând: „Poți avea un război fiind slab. Veți avea un război și va începe în Orientul Mijlociu.”

Jurnalista îl întreabă dacă se teme de o reacție a Uniunii Sovietice, iar Trump răspunde că aceasta nu ar acționa, reiterând că SUA ar trebui să „pună mâna” pe petrolul Iranului.

El a insistat că SUA ar trebui „să intre” în această țară, sugerând o invazie terestră.

„Data viitoare când Iranul atacă această țară, intrați și luați una dintre marile lor instalații petroliere. Și mă refer să o luați și să o păstrați și să vă recuperați pierderile, pentru că această țară a pierdut mult din cauza Iranului.”

Clipul sugerează că președintele american a avut de mult timp intenții de a lovi Iranul, cu mult înainte de războiul de 12 zile de anul trecut și de Operațiunea Epic Fury.

Noaptea trecută, Statele Unite au lansat un atac de amploare asupra unui important depozit de muniţii în oraşul iranian Isfahan, a relatat luni Wall Street Journal, citând un oficial american.

SUA au folosit un număr mare de bombe anti-buncăr în cursul nopţii, fiecare cântărind aproximativ 900 de kilograme. „S-a folosit un volum mare de muniții penetrante pentru această lovitură”, a declarat oficialul.

Preşedintele american Donald Trump a distribuit o înregistrare video de 31 de secunde cu explozii pe platforma sa Truth Social, dar nu a oferit detalii.